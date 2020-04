Nejzdravější káva je filtrovaná, říká věda. Může prodloužit život

Práce vydaná v magazínu European Journal of Preventive Cardiology je přitom velmi poctivá a obsáhlá. Po dvacet let sledovala návyky, jde-li o pití kávy, a zdravotní stav více než půl milionu mužů a žen v Norsku. „Naše studie poskytuje silný a přesvědčivý důkaz souvislosti mezi metodou přípravy kávy a infarktem a délkou života,“ mohl proto pro server Inverse sebevědomě prohlásit jeden z autorů studie Dag Thelle z Göteborgské univerzity.

Jeden až čtyři šálky denně

Výsledky zkoumání jeho týmu jsou přitom jasné. Zcela očividně nejzdravějším druhem kávy je podle nich filtrovaná nebo překapávaná. A není to tak, že by byla ze všech typů nejméně nezdravá – je dokonce zdraví prospěšná a může podporovat dlouhověkost.

Konzumace filtrované kávy souvisela s patnáctiprocentním snížením nebezpečí úmrtí obecně, dvanáctiprocentním snížením rizika úmrtí kvůli kardiovaskulárním chorobám u mužů a dvacetiprocentní redukcí nebezpečí úmrtí na srdeční nemoci u žen ve srovnání s lidmi, kteří kávu nepijí.

Rozdíl přitom podle autorů není možné vysvětlit ani věkem, ani genderem nebo životním stylem. Odlišností bylo podle Thelleho jen a pouze pití kávy. Nejlépe na tom přitom byli lidé, kteří pili jeden až čtyři šálky filtrované kávy denně.

Espresso ani french press neprošly

Studie měla k dispozici 508 747 mužů a žen ve věku od dvaceti do devětadevadesáti let. Zkoumala je mezi lety 1985 až 2003, kromě jejich návyků ohledně konzumace kávy zaznamenávala i jiné aspekty jejich životního stylu, jako bylo kouření, fyzická aktivita, úroveň vzdělání, sledovala jejich krevní tlak a hladinu cholesterolu, která ovlivňuje zdraví srdce. Z pozorované skupiny zemřelo celkem 46 341 lidí, celkem 12 621 na srdeční choroby, 6 202 z nich na infarkt.

Analýza výsledků přitom jako nejnezdravější typ kávy odhalila nefiltrovanou, která vystavuje kávu horké vodě. Sítem tedy propadly nápoje, jako je silná turecká a řecká káva, espresso, cappuccino či káva z french pressu. Důvodem jsou vysoká množství cafestolu a kahweolu, látek, které se nacházejí jak v nápoji, tak v sedimentu.

„Studie prokázaly, že tyto látky mohou zvýšit hladiny triglyceridů a cholesterolu LDL,“ uvedla pro CNN nutriční specialistka Lisa Drayerová. Filtrovaná káva nápoj oněch látek zbaví. „Použití filtru sníží riziko infarktu a předčasného úmrtí,“ vysvětluje ve zprávě na webu Evropské kardiologické společnosti Thelle.

Dodat však musíme, že jakkoli je nefiltrovaná káva méně zdravá než filtrovaná, obecně podle studie není příliš rizikovou. „Obecně vědci seznali, že pití kávy není faktorem, který by významně přispíval k předčasným úmrtím. Jedinou věkovou skupinou, u níž pití kávy skutečně zvyšovalo hladinu mortality, byli muži starší šedesáti let, pokud byl nápoj nefiltrovaný,“ shrnuje list New York Post.

A připomíná předchozí studie, které na kávu pěly chválu. S odkazem na Harvard’s T.H. Chan School of Public Health uvádí, že konzumenti kávy mají nižší riziko nemocí, jako je cukrovka typu 2 nebo deprese. Server CNN však dodává, že v případě Parkinsonovy nemoci vědci svůj původní názor, že by kofein snižoval třes, revidovali – po obsáhlejších pokusech od něj ustoupili.