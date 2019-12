Revoluční vibrátor vyrazil do prodeje. Vyvíjela ho i univerzita

Největší lákadlo erotické hračky Osé spočívá právě v tom, že nabízí komplexní orgasmus, vyvolaný jak drážděním klitorisu, tak stimulací bodu G. Chloubou vibrátoru je jeho přizpůsobivost a flexibilita, uživatelka má detailní kontrolu nad intenzitou dráždění klitorisu i hloubkou a rychlostí vaginální masáže. Pomůcka tedy nenapodobuje jakéhokoli lidského partnera. Zastupuje takového muže, který o ženino vzrušení pečuje přesně podle jejích potřeb.

Na orgasmus vědecky

Jeho výkonnost není překvapením. Firma Lora DiCarlo, která za pomůckou stojí, na podporu vývoje Osé ostatně dostala investici ve výši odpovídající zhruba 2,2 milionu českých korun od státu Oregon. Podle serveru StartupJobs to bylo vůbec poprvé v historii, kdy na státní peníze dosáhl vývoj erotické pomůcky.

Prací a studií se účastnil John Parmigiani, odborník na mechanické inženýrství z tamní univerzity. A zakladatelka firmy Lara Haddocková si v souvislosti s vibrátorem požádala o registraci osmi patentů v oblasti robotiky a biomimetiky, tedy napodobování živých organismů.

Myšlenkou, která stála na začátku toho všeho, přitom byla kritika dosavadních erotických hraček za to, že pořád vycházejí z překonaných, zastaralých představ o fungování ženského těla. Velmi praktický výzkum a testování toho, co v oblasti sexuálního uspokojení nabízí trh, Haddockové dalo jistotu. Chytrá, sofistikovaná pomůcka, která by dokázala propojit vzrušení skrze stimulaci klitorisu i vaginy, podle ní v nabídce chyběla.

„Šla jsem proto na Oregonskou státní univerzitu, kde jsem se setkala s doktorem Parmigianim. O devět měsíců později jsme měli prototyp,“ popisuje pro server Engadget. Ten dodává, že posledních dvanáct měsíců tým Haddockové strávil opracováváním prototypu do podoby finálního produktu. Nakonec, po úpravách, uzavřela firma i testování uživatelkami. „Některá zpětná vazba byla velmi sdělná, usmívá se Haddocková.

Silikonový vibrátor Osé se podle výrobců dokáže přizpůsobit anatomii každého těla. Jeho „krk“ je flexibilní, umí se ohnout podle přání. Jeden konec pomůcky směřuje do vaginy, základna přístroje zůstává vně těla. Místo tradičních vibrací využívá k napodobování lidských pohybů mikrorobotiky, uvádí server cnet.com.

Sex a technologie: zatím spíše opatrný vztah

Ještě než však Osé vůbec vyrazil do prodeje, dokázal se stát předmětem kontroverze. Nejprve totiž letos získal ocenění CES Innovation Award v kategorii Roboty a drony, aby mu ji následně pořadatelé z Consumer Technology Association (CTA) odňali. Proč? Protože dotyčná erotická pomůcka Osé je „nemorální, obscénní, neslušná, sprostá a protiví se tomu, jak se chce CTA prezentovat“, měli sdělit Haddockové e-mailem.

„Všechno, co v Lora DiCarlo děláme, má kořeny v pozitivním přístupu k sexu a v inkluzi. Netajíme se tím, co děláme, a pevně věříme, že ženy, nebinární lidé, tedy ti, kteří se nevidí ani jako muži, ani jako ženy, lidé, jejichž gender nesouzní s konvencemi, lidé z kategorie LGBTQI by pro nás měli hlasitě požadovat prostor v oblasti rozkoše a technologií. Přičemž oba sektory jsou stále ovládány muži na pozicích výkonných ředitelů a v managementu. Rovněž máme za to, že společnost potřebuje odmítnout tabu kolem sexu a sexuality, je to součást života a zdraví. A zcela jistě to má být součást mainstreamového diskurzu, veřejné debaty. Ne zostuzování, ne rozpakům a studu – na místě je komfort a svoboda být sám sebou a užívat si svého těla,“ odpověděla tehdy v obsáhlém otevřeném dopisu firma Lora DiCarlo. Organizátory ocenění obvinila z dvojích měřítek, pokud jde o sex a sexualitu – a gender. Ona dvojí měřítka podle ní vysílají signál, že si ženská sexualita nezaslouží inovace.

V květnu letošního roku, poté co kauza vyvolala značný mediální zájem, například ze strany listu The New York Times nebo BBC, organizace CTA přiznala, že se k věci postavila nesprávně, a ocenění firmě vrátila. O dva měsíce později poté CTA ohlásila, že na výstavě v roce 2020 budou přítomny i firmy z oblasti sexuálních technologií, pokud jejich produkty zahrnují inovace, nové nebo vyvíjející se technologie.

„Stavidla už nikdy neuzavřete. Otevřela se, konverzace začala,“ dívá se na otázku akceptovatelnosti inovací v sexuálních technologiích optimisticky Haddocková. Ostatně, Osé aktuálně zahrnul magazín Time mezi nejlepší vynálezy roku 2019.

Hadocková zdůrazňuje, že firma Lora DiCarlo se považuje za něco víc než jen výrobce sexuální pomůcky. „Naše značka mluví o sexuálním zdraví a spokojenosti. O genderové rovnosti. To nám dává šanci mluvit na akcích a o tématech, která pouhý produkt překračují,“ soudí.

Svůj výrobek nejprve firma Lora DiCarlo nabízela zákazníkům na své e-mailové konferenci, 2. prosince otevřela objednávky všem. Vibrátor stojí 290 dolarů, v přepočtu tedy necelých 6 700 korun. Osé začne firma odesílat zhruba v polovině ledna, píše server International Business Times.



