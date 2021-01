VIDEO: Jako z Růžového pantera. Ind vynalezl střílející boty

Hned zkraje si zaslouží předeslat, že jejich autor již má na kontě hned několik obdobných vynálezů, jako z Jamese Bonda. Například střílející iPhone, ale též střílející rtěnku nebo kabelku. I tyto nápady jsou rámovány nejen excentrickou myšlenkou, ale rovněž ušlechtilými cíli. Chaurasia je vymyslel na ochranu žen před znásilněními a útoky, které jsou indickou všední krutou realitou.

Například jeho rtěnka zvládne po zmáčknutí tlačítka díky propojení s Bluetooth zalarmovat linku 112 a sdílet s jejím operátorem lokaci oběti. A kromě toho dokáže vystřelit slepým nábojem, aby útočníka zastrašila a přivolala pomoc, jak vysvětluje server The Mirror. Bezpečnost žen má chránit i „granát“, který kromě přivolání pomoci a ohlášení místa činu vydává poplašný tón, informuje server Daiji World.

Vynálezcovy boty však mají mnohem víc smrtící schopnosti.

Vynálezce vyrobil z mobilu funkční pistoli:

Detekují , zneškodní, zahřejí

Jsou podle jeho slov určeny speciálně pohraniční ostraze a mají detekovat nepřátelské špiony snažící se infiltrovat do země. Vědec z Váránasí prý totiž boty holínkového typu opatřil speciálním senzorem, který je schopen, jak píše server Latestly Hunt, „zpravit indickou armádu o nepříteli na dvacet kilometrů daleko“. To díky technologii založené na monitoringu zvukových vln, doplňuje server Newsflare.

Tím se ovšem potenciál chytrých bot nevyčerpává, dokážou protistátní živly též zneškodnit. Vynálezce je vybavil dvěma střelnými zbraněmi o ráži 9 milimetrů. Kromě toho boty dokážou, díky solárnímu systému, zahřívat nohy strážců indických hranic v krušné zimě.

Ne všechny informace o vynálezu se však shodují, zatímco podle Latestly Hunt váží každá bota snesitelných 750 gramů, podle Newsflare má pár hmotnost tragických 13 kilogramů. Chaurasia je měl vynalézat po dva měsíce.

Ind vynalezl střílející boty

Osud nápaditého vynálezu se však zdá být nejistý. Podle serveru Ruptly.tv se jeho autor s pohoršením a lítostí pozastavil nad nedostatkem zájmu ze strany úřadů. „Doufá však, že jednoho dne bude jeho zařízení příslušníky indické armády chránit,“ uvádí server.

Premiérovy brýle finálního útoku

Vysoké cíle měl Chaurasia ostatně i se svými předchozími vynálezy, o bezpečnostním granátu informoval dopisem přímo indického premiéra Naréndru Módího. A do nejvyšších mocenských pater směřoval i využití svých brýlí, které měly sloužit k dálkovému odpalování více než pěti stovek zbraní, včetně raketových střel.

Nevšední brýle, které představil v červnu roku 2020 na Ashok Institute of Technology and Management a které nazval „brýlemi chytré obrany“, vyvíjel po pět let a k jejich výrobě použil odpad.

A na demonstraci svých brýlí nezastíral, že inspirací mu byly skutečně bondovky a marvelovské filmy podle komiksových fantazií. „Brýle fungují jako v akčních a sci-fi filmech. Když vydám skrze brýle povel ’vystřel’, dojde k výstřelu,“ citoval Chaurasiu jej server Yahoo.

Brýle dokážou řídit zbraně na dálku, v okruhu kilometru a půl, s pomocí internetu a služby Google. Dodal však, že brýle fungují dokonce i bez internetu, onen proces je však „tajný“. „S těmito brýlemi dokážeme cílit na nepřítele v mnoha směrech, aniž bychom vyzradili svou pozici,“ uvedl. Dodal, že brýle může aktivovat pouze premiér Módí a jeho bezpečnostní poradce Ajit Doval.