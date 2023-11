Není to jen kupa orgasmů. Testerka erotických hraček popsala svůj pracovní den

Prozraďte, co by na testerské profesi nejvíc překvapilo laika?

Že je rozdíl mezi tím hračku testovat, nebo si ji jen tak vzít, když je chuť, a pohrát si s ní. Jedno je práce, to druhé jen zábava. Mnoho lidí si stále myslí, že testování je jenom zábava a hromada orgasmů.

Prostudovat návod, osahat si hračku, vyzkoušet, sednout si k psaní recenze… Při jakém z oněch úkonů se cítíte nejvíc jako v práci?

Pro mě je nejvíc pracovní samotné testování. Soustředíte se na jiné věci než při běžném hraní si. A především první testování bývá takové technické. Další už jsou uvolněnější, dostaví se víc prožitků.