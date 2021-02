Rozpad vztahu prozradí jazykové změny. S tříměsíčním předstihem

Svým rozsahem byla unikátní, vycházela totiž z více než jednoho milionu příspěvků na sociální síti Reddit, které napsalo na 6 800 mužů a žen. Výzkumníci se k nim dostávali snadno, vybírali si je ve vláknu, které bylo rozchodům věnováno. Jakmile vhodného respondenta objevili, procházeli celou historii jeho již publikovaných příspěvků a monitorovali jeho budoucí texty. A nezaměřovali se jen na ty z rozchodového fóra, analyzovali jeho příspěvky na rozličná témata.

Všechny písemné projevy pánů a paní pro ně byly cenným materiálem. Odrážely totiž nepatrné pohyby duševního rozložení svých autorů a autorek. Vypovídaly o nich změny jejich jazyka. „Ony změny byly rozpoznatelné dokonce i když lidé nemluvili bezprostředně o svých vztazích. To ukazuje, že rozchod má dopad na všechny aspekty našich životů,“ poznamenává na serveru Inverse Sarah Serajová, která studii vedla.

„Změna v jazyku, v řeči, k níž dochází ještě před samotným rozpadem vztahu, dosvědčuje, že i když lidé ještě sami nemusejí vůbec vědět, že se konec vztahu blíží, již má na jejich životy dopady,“ shrnuje.

A jaká slova, jaké změny na nadcházející rozchod poukazují?

Mluvíme o sobě. A přemýšlíme

Předně je to zvýšený výskyt zájmen „já“ nebo “moje“. Svědčí o tom, že se zaměřujeme na sebe. „Používání slova ’já’ někdy bývá spojeno s depresí, smutkem. Lidé mají tendenci zaměřovat se na sebe, nedokážou se vztahovat k ostatním,“ dodává Serajové na serveru Science Alert.

Podle profesora psychologie Garyho Lewandovského z Monmouth University v New Jersey je vyšší frekvence osobního zájmena „já“ též raným dokladem o tom, že se od partnera podvědomě snažíme odpoutat. Může dokládat, že se naše mysl již s rozpadem vztahu začala vypořádávat, uvedl Lewandovski serveru CNN.

A indikátorem toho, k čemu vztah směřuje, mohou být i slova odkazující ke kognitivním procesům, jako je „myslet“. I to je logické, cítíme, že se něco děje, a snažíme se to zpracovat. Naproti tomu klesá stopa svědčící o analytickém myšlení.

A stejně jako nepatrné změny našeho jazyka rozchod ohlašují, jsou rovněž svědectvím o tom, jak hluboce se do nás rozchod vpisuje, jaký dopad na náš život má. Ony změny totiž mizí až velmi dlouho po krachu vztahu. V průměru to u respondentů trvalo celých devět měsíců, než se jejich komunikace navrátila do původní podoby, frekvence osobních zájmen i slov svědčících o kognitivních procesech poklesla.

Sociální síť jako laboratoř

Studie, která vyšla v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences, je přitom považovaná za průlomovou. S pomocí počítačové jazykové analýzy totiž doložila, jakou laboratoří mohou miliony příspěvků na sítích jako Reddit být. Pro analýzu strategií, jimiž se lidé vyrovnávají s nejrůznějšími obtížnými momenty svých životů, mohou být studnicí bezpočtu vzorků.

„Tento projekt je fascinující proto, že poprvé s pomocí technologie můžeme sledovat, jak lidé prožívají rozchod, v reálném čase,“ uvedla spoluautorka studie Kate Blackburnová na serveru Texaské univerzity, kde výzkum vznikl.

Vědci si při něm prošli záplavou nešťastných, bolestných příběhů, nebylo to veselé čtení, doznávají. A odvažují se též sáhnout k některým doporučením. Zatímco někdy může pomáhat snaha „vypsat se“ z těžkého prožitku, někdy může vést k omílání a utrápenému topení se v těžké situaci a k odkládání zotavení se.

Lewandowski navrhuje zkusit se zaměřit na pozitivní aspekty skončeného vztahu, aby ho člověk bral jako celek, neredukoval ho pouze na jeho závěr. Připomíná však, že rozchod může být i dobrým krokem. „Pokud vám onen vztah nepomáhal v tom, abyste se stal lepším člověkem, rozchod vám v tom pomoci může,“ soudí.