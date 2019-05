Nestyďte se spát v oddělených ložnicích. Zlepší se vám sex, říká studie

Výzkum, za nímž stojí výrobce postelí Bensons For Beds, uznává, že kulturně je dnešní společnost naprogramována ke sdílení partnerského lože. Připomíná však, že onomu imperativu stojí v cestě mnoho docela prozaických věcí. Odlišné spací návyky i rozvrhy a samozřejmě také, ano, chrápání.

Není to malichernost. Je to zdroj problémů, neshod, přemlouvání, rozbrojů, poklesu žádostivosti a libida, dokonce i rozchodů. Plných 74 procent Britů a Britek se totiž ve výzkumu přiznalo k tomu, že jejich partner či partnerka chrápáním trpí, 45 procent vypovědělo, že je to pravidelně ruší ze spánku, a 37 procent uvedlo, že svůj protějšek kvůli chrápání budí.

Je však nutné se kvůli tomu zbavovat společné ložnice? Není oddělené spaní příliš dramatický krok? Studie otázku chrápání nezlehčuje. Ostatně, ani respondenti. Dvaatřicet jich uvedlo, že jejich protějšek své chrápání popírá, což je zdrojem rozmíšek. Třiadvacet procent se doznalo k tomu, že svého partnera nebo partnerku kvůli chrápání v noci uhodilo, pětadvacet procent si ho nahrálo, aby mělo akustický důkaz svého utrpení.

Osmnáct procent svůj stav shrnulo tak, že jsou kvůli chrápání v koncích. Osm procent vypovědělo, že jim přijde partner či partnerka kvůli chrápání méně atraktivní. A pět procent kvůli tomu dokonce zvažuje rozchod.

Pokud chrápání vede i k takovým scénářům, nemělo by být oddělené spaní tabu, argumentují výzkumníci. „Pokud je to třeba, ložnice oddělte,“ doporučuje podle serveru LadBible.com Stephanie Romiszewski z Bensons For Beds, „společenská norma říká, že bychom měli spát spolu, nejsme však stavěni na to trefit se do spánkového vzorce někoho jiného. V nejhorším případě se nestyďte spát v oddělených pokojích, pokud je to zapotřebí. Budete mít lepší odpočinek při spaní a méně hádek.“

Funguje to

Nepřipraví však oddělené ložnice pár o intimitu? Vskutku, 24 procent účastníků a účastnic průzkumu, kteří oddělené spaní praktikují, sdělilo, že mají méně intimních momentů. Jenže mnohem více lidí, 34 procent, uvedlo, že ve skutečnosti jim separované ložnice přinesly lepší a častější sex.

Šestnáct procent se pochlubilo, že oddělené ložnice jim podle jejich soudu tak provětraly intimní život, že mají sex v různých místnostech svých bytů, rozhodně ne jen v ložnici. Osmatřiceti procentům podle jejich mínění separované noci dokonce zlepšily vztah obecně, shrnuje server Bustle.