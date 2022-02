Rozchody a samota trestají zdravotně víc muže než ženy, varuje studie

Projít několika rozchody a žít osaměle déle než jeden rok může zvyšovat riziko smrti, píše proto důrazně server Insider, když pojednává o studii vydané v magazínu Journal of Epidemiology & Community Health.

Zkoumala téměř pět tisícovek dánských mužů a žen ve věku od osmačtyřiceti do dvaašedesáti let. Zpovídala je o jejich životě, zohledňovala jejich vzdělání, historii chronických onemocnění, index tělesné hmotnosti, rodinnou historii. Jejich zdraví testovala krevním rozborem. Sledovala je od roku 1986 do roku 2011.

Výlučně mužský jev

Autoři práce zjistili, že projít během šestadvaceti let dospělého života dvěma a více rozchody a žít osaměle po sedm a více let souviselo se zvýšením dvou zánětlivých markerů. Ovšem pouze u mužů. Ti pánové, kteří inkasovali nejvíce rozpadů vztahů, měli hladiny zánětlivých markerů o 17 procent vyšší než kontrolní skupina, ti, kdo žili nejdéle o samotě, o 12 procent. U žen žádný takový dopad studie nezaznamenala, zdůrazňuje server Medical News Today.

Studie přitom na rovinu přiznává, že se přesně neví, proč se tento specifický zdravotní jev týká pouze mužů. „Proč to muži zažívají odlišně než ženy, tomu dobře nerozumíme,“ cituje server Inverse spoluautorku studie Karolinu K. Davidsonovou.

Jedním dechem však studie poznamenává, že rizika není třeba chápat alarmisticky. Podstoupit několik rozchodů nebo žít jistý čas single vám se zánětlivými markery nezamává. Kritický je souběh množství rozchodů a let v osamění a středního věku. Pak se chronický zánět může dostavit, může přitom přispět k většímu riziku rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění nebo cukrovky druhého typu. Studie navíc zjistila, že vysoké hladiny obou zánětlivých markerů vykazovali speciálně osamělí muži s největším počtem let formálního vzdělávání.

Davidsonová přitom přece jen nabízí několik hypotéz, které mohou ničivější dopad na mužské zdraví osvětlit. „Již dříve se objevily teorie o tom, že rozdíly mohou vycházet z toho, že z manželství mají muži větší zdravotní zisky než ženy. A to by znamenalo, že rozvod pro ně znamená větší riziko zdravotního úpadku,“ líčí. Vědkyně ještě dodává, že muži též vykazují větší tendenci k externalizaci, a ta se může projevovat konzumací alkoholu a špatnými stravovacími návyky.

Server Inverse doplňuje, že podle jedné studie spoléhá šestašedesát procent mužů na svou manželku jako na primární sociální podporu. S krachem vztahu tedy přicházejí o ochranný duševní štít. Mezi emocemi a zánětem přitom existuje silné propojení. Vyšší zánětlivá aktivita souvisí například se strachem nebo studem, smutkem a zlostí.

Výzkum na samém začátku a s limity

Předností studie bylo, že nezohledňovala pouze historii manželských rozvodů jako předchozí práce, ale i rozchody z úředně neposvěcených vztahů. Sama Davidsonová však přiznává některé limity výzkumu svého týmu. Studie například zahrnovala méně žen než mužů, dam bylo 1 442, pánů 3 170. Průměrný věk sledovaných byl 54,5 roku. To nechává otevřenou možnost, že možné dopady rozchodů a osamělého života ještě nedosáhly svého vrcholu, a ten se v případě žen může dostavit později než u mužů. A studie pouze zaznamenávala existenci vztahů a jejich rozpady, ovšem ne jejich charakter, například to, zda ony svazky dopřávaly oběma partnerům stejnou podporu a péči.

Navzdory mnoha otazníkům má Davidsonová pro osamělé muže po rozchodu doporučení: dávejte si pozor na návyky, které si pěstujete, leckteré totiž mohou poškodit vaše zdraví. Server Insider poté dodává, jak se s rozchodem vyrovnat. Vyplatí se odstoupit od sociálních sítí, věnovat se cvičení, chodit do přírody.