Sex je fajn. Nejčastější důvod milování se s ex-partnerem je prostý

Nejprve však vysvětleme, proč si autoři práce vydané v magazínu Evolutionary Psychology vybrali respondenty a respondentky, kteří se dopustili sexu s ex-partnerem během prvních dvou týdnů po rozchodu. Časový mezník zvolili naprosto úmyslně a správně, objasňuje ve svém komentáři k výzkumu sexuolog ze slavného Kinseyho institutu Justin L. Lehmiller.

V druhém týdnu poté, co si pár dá sbohem, totiž dosahuje vrcholu pocit smutku, který se na oné úrovni bude držet další dva týdny, aby po čtvrtém začal klesat. Během třetího a čtvrtého týdne se tak lidé dopouštějí sexu s ex-partnerem z důvodů smutku. A vědce zajímaly jiné motivace, proto si vyhlédli období, které emočnímu stresu předcházelo. Zároveň se chtěli vyhnout době po čtvrtém týdnu, to proto, že od oné hranice již lidé zažívají sex s novými protějšky.

Hedonismus na prvním místě, u mužů i žen

Žebříček důvodů Motivace, které dovedou bývalé partnery k sexu po rozchodu, shrnuje výzkum žebříčkem (od nejčastějšího k nejméně zastoupenému důvodu), , na jeho první deseti příčkách se umístily tyto důvody: Sex je zábava Sex mi chybí Být zase spolu Partneři si chybí Opuštěnost Pocity náklonnosti stále přetrvávají Vzájemně ví, co mají rádi Opilost Láska se nevytratila Blízkost

Co se o důvodech poměrně riskantního podniku, jímž sex po rozchodu je, dověděli? Nejprve zpovídáním první vlny dobrovolníků shromáždili úctyhodnou sumu 292 důvodů, které k němu mohou vést. Ty pak analyzovali, obdobné přiřadili k sobě a nakonec motivace scelili do dvaapadesáti.

Všechny důvody, jak popisuje magazín Forbes, se přitom dají zobecnit do tří velkých skupin. Motivace první skupiny se snaží o udržení vztahu, vycházejí z toho, že osobě vztah a ten druhý schází, že pořád stojí o jeho pozornost, že k němu stále chovají city.

Druhý soubor představují hedonistické motivy, cílem takového sexu je prostě sex sám o sobě, touha uspokojit jeho potřebu – a provést to s partnerem, partnerkou, s nimiž je to vyzkoušené, otevřeně řečeno. Třetí, zřejmě nejkomplikovanější skupinou motivací jsou ambivalentní pocity, nevyřešené emoce. Sex pak má být cestou, jak vše ukončit, jak dát vztahu poslední pozdrav, ale i jak nabýt sebedůvěry. Kromě toho se vědci samozřejmě setkali i s důvody, které byly jednoduše nezařaditelné, patřila k nim opilost nebo postoj „ani nevím“.

Dotazníky poté autoři výzkumu seznali, že nejčastější důvody, proč se partneři scházejí v ložnici i po rozchodu, patří do skupiny hedonistických. Šaty spolu odkládají především z důvodů fyzického potěšení, a platí to napříč genderem. V případě mužů to však je častější motiv než u žen. Podle autorů přitom toto zjištění odpovídá předchozím. „Naznačuje to, že muži mají, napříč kulturami, tendenci přisuzovat vyšší prioritu hedonistickým typům hodnot,“ cituje autory práce server Psychology Today.

Sex s vaší ex nemusí být destruktivní Dlouho se to tradovalo jako železné pravidlo: nespěte se ženou, s níž jste se rozešli. Sex oddálí vyrovnání se s rozchodem. Pionýrská studie nyní podrobila letitý imperativ testu. A překvapivě zjistila, že sex s bývalou přítelkyní nemusí procesu přijetí rozchodu škodit.

Je-li motivací pokusit se skrze sex o zachování vztahu, genderové rozdíly neexistují, muži se k oné strategii uchylují stejně často jako ženy. Naopak v kategorii ambivalentních pocitů muži opět dominovali. Důvody jako „lidi říkali, ať do toho jdu“, „abych mohl říci známým, že jsem to udělal“, „abych se dostal do formy pro seznamování“, uváděli častěji právě pánové.

Vědce však nezajímaly pouze motivace, ale též následky. Zda sex po rozchodu svým aktérům přinesl spokojenost. A i tady záleželo na genderu.

Spokojenější muži

Pánové totiž opouštěli ložnici pozitivně naladění častěji než ženy. Je to zřejmě díky tomu, že do ní jejich kroky vedly častěji právě hedonistické, velmi fyzické motivace – a pokud se samotný akt vyvedl, nemají tedy důvod si stěžovat. „Pokud muži častěji používají sex s ex čistě jako sexuální potěšení, není pravděpodobně překvapující, že ho vidí jako pozitivní zážitek,“ přitakává Lehmiller. A souhlasí i odborník serveru Psychology Today Mark Travers.

Výzkum však o mužích odhalil ještě jeden, specifický fakt. Jsou při sexu po rozchodu otevřenější zkoušení nových praktik, takových, jichž by se jinak nedopouštěli. Proč? Justin L. Lehmiller spekuluje, že snad proto, aby demonstrovali svou sexuální hodnotu, aby se neobvyklostmi pokusili partnerku vrátit se do vztahu.

„Alternativním vysvětlením může být, že to vidí jako příležitost vyzkoušet sexuální fantazie a uspokojit touhy s osvědčenou partnerkou, tedy v komfortní zóně, bez strachu, že se tak vystaví soudům, a bez starosti o tom, jaký dopad to bude mít na vztah,“ doplňuje Lehmiller.

Pro ženy tak přehledným sex po ukončení vztahu není. Častěji si ho spojují s méně pozitivními emocemi, častěji ho litují. Podle Lehmillera to přitom odpovídá zjištění, že ženy obecně častěji litují svého sexuálního jednání než muži. Joel Wade, jeden z autorů výzkumu, přitakává. „Je to proto, že ženy mají větší tendenci než muži vyjadřovat lítost nad sexuálními románky,“ říká Wade serveru Insider.

Interpretovat zjištění nebylo cílem práce, vysvětlení se přesto její autoři pokusili naznačit. Dívají se přitom směrem k evoluční teorii. „Ačkoli muži a ženy mají ze sexu stejné potěšení, teorie sexuálních strategií a rodičovských investic upomíná na to, že účastnit se sexu po rozchodu z čistě hedonistických důvodů může být pro ženy nákladnější než pro muže,“ uvádějí ve studii.

Server Forbes však dodává, že vysvětlení skrze evoluční teorii rozhodně není neprůstřelné. Z jeho pohledu by totiž nedávalo smysl, že o sex jako prostředek, jak vztah obnovit, stojí muži stejně jako ženy.