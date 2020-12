Hlavně se nezamilovat! Čtyři pravidla, jak si užívat sex nezávazně

Když jsem se své dvaatřicetileté kamarádky Pavly zeptala, jestli už neplánuje založit rodinu, usadila mě: „Nechci si život komplikovat závazky, nebo nedej bože soužitím s nějakým chlapem. Nemám na to teď čas.“ Nechápala jsem, jak je tedy možné, že mě pravidelně zásobuje historkami o nocích plných vášně s jistým neznámým.

„Je to můj kamarád s výhodami. Určitě víš, jak to myslím,“ mrkla na mě. Vzápětí mi objasnila, že jde o kolegu z práce, o kterém ví, že není sukničkář, nemá manželku ani děti a chce přesně to, co ona – žádnou lásku ani společné plánování budoucnosti. Typický příklad trendu „FWB“.