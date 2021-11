Neplatný stereotyp. Muži prožívají rozchody bolestněji než ženy

Autorský tým z Lancasterské university předesílá, že měl k výzkumu pádný důvod. Vztahové problémy a jejich konce jsou totiž podle něj neprobádané téma. „Většina z toho, co o vztahových problémech víme, vychází ze studií s lidmi, kteří se vydali na párové terapie. A to zahrnuje velmi specifickou skupinu lidí, těch, kteří mají čas, peníze a motivaci na problémech svého vztahu pracovat,“ vysvětluje pro server Science Daily Charlotte Entwistle, která aktuální studii vedla.

Proto její tým vsadil na metody zpracovávání jazyka a na příspěvky ohromného množství mužů a žen z anonymního online fóra. Účastníků a účastnic výzkumu bylo víc než 184 tisíc. Jedině s pomocí technologie dokázali každý z jejich vzkazů analyzovat. Měli přitom několik otázek.

Komunikace je problém

Předně je zajímalo, jakým trampotám, nesouladům, neshodám a potížím páry čelí. Co komplikuje jejich život a naklání jejich trajektorii k rozchodu. Z příspěvků proto statisticky určili nejčastější témata a nakonec sestrojili mapu nejobvyklejších vztahových problémů.

Hrozbou pro vztah číslo jedna přitom byla selhávající komunikace, za hlavní příčinu potíží ji označil jeden z pěti lidí na fóru. Jeden z osmi si nejvíc stěžoval na problémy s důvěrou, vysoko se umístil též fyzický vzhled a konzumace návykových látek, vypočítává list New York Post a dodává, že tato zjištění však vlastně nejsou nijak překvapivá. Další výsledky však již nejsou fádní.

Duševní bolest víc řeší muži

Předně studie, kterou vydal magazín Journal of Social and Personal Relationships, seznala, že diskutující na fóru věnovali pozornost spíš duševnímu tlaku a bolesti, k níž vztahové problémy vedly, než oněm problémům samotným. Nejčastějším tématem, motivem, byl „zármutek“, „bolest srdce“, muži a ženy psali o „lítosti“, „pláči“, o tom, že jsou „zničeni žalem“, „zdrceni“. Následky tak vlastně řešili víc než příčinu.

A muži v tom vedli. Onen fakt autorský tým překvapil na analýze nejvíc a šel proti jejich předpokladům. Muži rozebírali svůj bol mnohem víc než ženy. „Tato zjištění naznačují, že stereotypní přesvědčení, podle něhož muži do vztahů neinvestují tolik emocí jako ženy, nemusí být přesné,“ poznamenává tisková zpráva Lancasterské univerzity.

A nejen to, muži též při svých online návštěvách častěji než ženy vyhledávali pomoc od ostatních diskutujících, díky níž by se s rozpadem vztahu vyrovnali snáz. „Tradičně to jsou přitom ženy, kdo identifikují problémy vztahu, zvažují terapii a vyhledávají ji, spíš než muži,“ líčí další z autorů studie Ryan Boyd. A naznačuje, že pokud by společnost zbavila muže, kteří by chtěli vyhledávat pomoc a sdílet emoce při vztahových těžkostech, sociálního stigmatu, odhalilo by se, že do vztahů citově investují stejně jako ženy.

Autorský tým samozřejmě doufá, že jeho zjištění povedou k úpravě a zlepšení klinické práce v oblasti vztahů. Dodávají však, že výzkum, jeho forma, má obecnější přínos. Mají za to, že metoda, kterou si zvolili, tedy sledovat, co o sobě říkají samotní lidé na online fórech, by mohla o jejich potížích, a tedy i o tom, jak zlepšit pomoc, vyjevit mnohem víc než tradiční postupy.