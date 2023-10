Sex na rozchod. Své důvody k němu mají muži i ženy

Autorský tým nejprve připomíná, co vlastně do kategorie „breakup sex“, sex na rozchod, sex v rámci rozchodu, spadá. Věda do ní řadí sex mezi expartnery, k němuž dojde v jistém časovém úseku po rozlučce, odborníci dokonce přesně určují, dokdy musí sex nastat, aby si označení „na rozejití se“ vysloužil – do dvou týdnů poté, co si někdejší partneři řeknou sbohem.

Je to přitom častější praxe, než by se mohlo zdát. Podle výzkumu z roku 2012 se sexu na rozchod dopustilo dvaadvacet procent rozvádějících se mužů a žen, studie z téhož roku tvrdí, že ze souboru jejích respondentů mělo v době dotazování poslední sex právě se svým expartnerem sedmadvacet procent dospívajících a čtrnáct procent univerzitních studentů anebo studentek.

K čemu takový sex vede? Může být, jakkoli to může znít paradoxně, způsobem, jak vztah opravdu uzavřít, jak se s ním rozloučit. Fungovat však dokáže i opačně, takový sex pár zacyklí ve vztahu nevztahu, hranice se rozruší. Nebo působí jako přechod mezi ukončeným vztahem a fází charakterizovanou jako „kamarádi s benefity“.

Jaké jsou však motivy někdejšího páru, pro které se i po deklarovaném rozchodu sexu dopouští? A liší se pohnutky mužů a žen? Studie, která vyjde v lednu 2024 v magazínu Personality and Individual Differences a která je dostupná v online verzi, se to snažila zjistit s pomocí téměř tisícihlavého vzorku, o něco v něm převažovaly ženy nad muži.

V hledáčku měla práce předem určené dva tipy motivů, zajímalo ji, nakolik přitahují muže a nakolik ženy.