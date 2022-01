Odolnější bez léků. Meditace posiluje imunitu, říká studie

Pravidla byla přísná. Deset hodin meditace po osm dní, ke spánku se uléhalo v určenou hodinu, i budíček byl předepsaný. Po celý kurz se muselo dodržovat ticho, strava byla veganská. Jistý předepsaný režim, bez alkoholu, tabáku, kávy a čaje, museli účastníci a účastnice dodržovat již před meditačním cyklem.

Striktní a jednotná pravidla však poskytla vědcům příhodné a standardizované prostředí pro posouzení, co dělá meditace s molekulárními procesy v našem těle. Jejich studie zjistila, že intenzivní meditace jim výrazně prospěla. Podle vedoucího výzkumu Vijayendrana Chandrana studie poprvé poskytla klinický důkaz, že je meditací možné povzbudit imunitní systém bez léků.

Nakopne imunitu. Místo léků

Pokus se konal v roce 2018 v Isha Institute of Inner Sciences v Tennessee, vědci měli k ruce 106 meditujících. První krevní vzorky jim však autoři studie publikované v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences odebrali již pět až osm týdnů před pokusem, poté těsně před ním, pak hned po něm a nakonec tři měsíce po meditačním cyklu.

Tým Floridské univerzity přitom zjistil, že největší změna nastala mezi druhým a třetím měřením, tedy mezi okamžikem, kdy muži a ženy měli již několik týdnů upravený jídelníček a právě nastupovali do meditačního cyklu, a momentem, kdy intenzivní meditace zrovna ukončili. Po meditačním retreatu vědci zjistili, že došlo k aktivaci genů souvisejících s imunitní reakcí. Z 220 aktivovaných genů bylo přitom 68 spojeno s takzvanou interferonovou signalizací, která je klíčovým prvkem protivirových, protizánětlivých a protirakovinových reakcí našeho těla.

„Je to poprvé, kdy se prokázalo, že meditace dokáže podpořit vaši interferonovou signalizaci. Představuje tak cestu, jak úmyslně ovlivnit imunitní systém bez léků,“ cituje Chandrana server The Indian Express. Výzkum přitom doložil, že onen efekt byl opravdu následkem meditace, ne upraveného spánkového režimu nebo jídelníčku. A dokázal též, že vliv meditace nebyl krátkodobý. Některé geny byly totiž aktivované i při posledním z měření, tři měsíce po pokusu.

Studie dokázala dokonce upřesnit, proti jakým problémům by meditace mohla skrze povzbuzenou imunitu pomáhat. Specificky totiž povzbuzuje ty imunitní systémy, které jsou dysfunkční například při roztroušené skleróze a nemoci covid-19.

Pro srovnání: pacienti s těžkým průběhem covid-19 měli aktivované geny pro interferonovou signalizaci jen z 31 procent, pacienti s mírným průběhem ze 76 procent, zatímco absolventi meditačního cyklu z 97 procent. „Jinými slovy řečeno, lidé, kteří nejvíc bojují s infekcí covid-19, mají velmi nízkou zásobu zdrojů boje s virem, a skrze meditace se ona zásoba, zdá se, zvyšuje,“ shrnuje server Inverse.

Obdobně prospěšná může být meditace pro pacienty trpící roztroušenou sklerózou. „Zjistilo se, že meditace produkuje prospěšnou genovou aktivitu, která je srovnatelná s konvenční léčbou, poskytovanou pacientům s roztroušenou sklerózou,“ uvádí Chandran na serveru Eat This Not That.

„Nasvědčuje to tomu, že by meditace jako behaviorální intervence mohla mít významné implikace pro léčbu mnohých onemocnění spojených s nadměrným nebo trvalým zánětem s utlumeným imunitním systémem,“ cituje studii server Sci News. Dodává ještě, že velmi důležité je, že meditace posiluje imunitní funkci, aniž by aktivovala zánětlivé signály.

Pomůže dvacet minut denně?

Po řadě studií, které potvrdily, že meditace například snižuje stres nebo úzkost, je floridská práce první, která doložila její dopady na somatické úrovni. Otevírá však jen dveře k dalším výzkumům. Nabízí se nad ní totiž samozřejmě otázka, zda má takovou sílu na imunitním poli pouze intenzivní desetidenní retreat. Povzbuzují imunitu i „všední“, pěti, deseti nebo dvacetiminutové meditace?

Chandran poznamenává, že na to jeho výzkum odpověď nedává. „Domníval bych se však, že pokud se věnujete meditaci s nižší intenzitou, po dvacet minut, budou ony geny aktivovány též,“ odhaduje. Prozkoumat vliv takové meditace na genové vyjádření se chystá v další studii.