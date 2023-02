Zamkl jsem dveře? Terapie na klinice, kde pomáhají od úzkosti i závislosti

Občas se mi stane, že zamknu dveře a vzápětí je jdu po sobě zkontrolovat... dobře, není to občas. Udělám zkrátka pár kroků ode dveří, které jsem právě zamkl, a za malou chvíli už šupačím zpátky, abych se přesvědčil, že jsem doopravdy zamkl. Chvíli lomcuju klikou, což mě uklidní, a můžu opět jít. Není to náhodou rituál, magický úkon, jímž si u vyšších sil vyprošuju ochranu na své následující cestě? Asi ne, kdybych uvažoval takhle, tak bych to snad věděl, proboha.

Jsou lidé, kteří před odjezdem na chatu natočí svoje zamykání domovních dveří na mobilní telefon. Na chatě si pak video občas pustí, čímž se uvedou opět do pohody.