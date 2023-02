VIDEO: I sexuální výstřednosti mohou být valentýnskou inspirací

Výčet nezapomene na transvestity, zastupovat je bude osobní trenér Morris. Jeho transformační rituál se ohlíží především na muskulaturu. „Chci cítit své tělo, chci cítit své svaly a pozorovat je, zadívám se na sebe a začnu cítit ten oheň,“ líčí a dodává: „Cítím se velmi jemný, ale přesto jsem silný, nějak jako kočka. Líbí se mi mužný chlap, který nosí ženské šaty, aniž by ztratil svou mužnost.“

Transvestitismus se umístil na desáté příčce, místo před ním patří praktice nazývané „watersports“ nebo „golden shower“. Ona označení, na rozdíl od názvu „pissing“, jen cudně naznačují, že jde o močení na partnera. Kdysi byla tato praktika naprostým tabu, dnes se stala mainstreamem. „Souvisí to s dosažením hlubší úrovně intimity, důvěry, lidé společně dělají něco nemravného a zakázaného. A to může učinit sex, který už mají, intenzivnějším,“ vysvětluje pořad.

Ženy před objektivem: Patricia, milovnice BDSM

Osmá pozice v žebříčku patří fetiši nohou. „Klenba chodidla je velmi důležitá. Ploché chodidlo by mi asi nevyhovovalo,“ líčí v dokumentu Leo. Jeho partnerka Leovu zálibu sdílí: „Když jsem poprvé zjistila, že Leo má nožní fetiš, našla jsem blog, který psala jedna žena o fetiších a tak. Mluvila o cucání prstů na nohou a o lízání prstů a o tom, že jediná věc, ke které to může přirovnat, je orální sex. A já si říkám, no jasně, dobře. A pak jsem to zažila a naprosto s ní souhlasím, je to velmi podobný druh pocitu.“

Sedmou příčku okupuje o kus tvrdší libůstka, ponižování. „Touha po ponížení je strategií vyrovnávání se s nepříjemnými pocity z dětství,“ komentuje to psychoterapeutka Philippa Perry a vysvětluje, že sexualizace pocitu ponížení, který jsme zažívali, když jsme se jako děti museli podrobovat něčemu, co se nám nelíbilo, je způsobem, jak ony zapamatované pocity učinit snesitelnými.

Úchylky pod lupou Vzrušuje vás nosit prádlo opačného pohlaví? Pořad o deseti nejčastějších sexuálních kinky praktikách uvádí TV Óčko v úterý 14. února od 22:30 hodin.

Uniformy nás čekají na šestém místě. Hasičské, policejní, ale především zdravotnické. Na pátém jsou materiály jako latex, kůže, hedvábí. Sex ve třech se propracoval na čtvrtou příčku. Podle psychoterapeutky je to díky fantazii, ale též pornu, to je „trojek“ samozřejmě plné.

Selfie, BDSM, hračky

Bronz patří v žebříčku sexuálním selfie fotkám. Nemusí to být právě nejlepší vizitka britské společnosti, protože především fota pánských přirození jsou pro ženy často otravným, obtěžujícím, nevyžádaným „trestem“ od neznámých zasilatelů.

Sex s pěti lidmi za 24 hodin. Máme právo být coury, říká provokatérka Chce zbavit slovo běhna špatných konotací. „Coura je někdo, kdo nestaví mezi sebe a svou touhu užít si sex morální zábrany,“ říká Karley Sciortino. Kampaň MeToo podporuje. Varuje však, aby z žen nedělala křehké oběti. Ženy by podle ní měly být sexuálně silné a nezávislé. „Nejsme oběti, jsme predátorky,“ hlásá.

Vzájemnou dohodu, souhlas, nastavení hranic vyžadují všechny sexuální praktiky a hrátky, ta, která se umístila na druhém místě, především. BDSM, tedy svazování, dominance, sadismus, masochismus, má tisíc odstínů. Jeden z nich uvede strojní inženýr a dominant Kevin.

A první příčka? Patří sexuálním hračkám. Díky nim nebereme sex příliš vážně, můžeme objevovat jeho zákoutí. Jednou z nejnovějších pomůcek jsou sexuální figuríny. Mezi jejich stavitele patří Matt McMullen a mezi spokojené vlastníky a svérázné partnery jeho modelu nazvaného Harmony muž Phill.

Nemá ji pouze na sex. Rád s ní navštěvuje i město. „Je velmi těžká a nešikovně se s ní pohybuje, takže musí jezdit na invalidním vozíku. Vím, že není skutečná, nemám iluze, ale je opravdu skvělé mít někoho opravdu krásného, na koho se dá občas jen tak dívat a obdivovat ho,“ vypráví Phill. Dodává, že svou krásku bere i do hospody. A chce si ji vzít.