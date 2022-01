Ženy před objektivem: Když činžák ukrývá milovnici BDSM

Do role modelky se přitom dostala docela přirozeně, přes Instagram, kde si jí všimli fotografové – a začali se jí ozývat. Bylo v tom však též něco jejího záměru, snahy. „Sdílela jsem svoje fotky na různých stránkách, aby mě vidělo co nejvíc lidí,“ nezastírá.

A netají ani to, že na focení má nejraději, kromě prezentace ženskosti a ženské krásy, provokativnost. „Před objektivem se cítím být sexy, a možná i trochu namyšlená,“ přiznává se smíchem.

Patrícia Ráda plave, miluje teplo a vodu. „A ráda si užívám život plnými doušky,“ říká a doplňuje, co to pro ni znamená: party, peníze, rychlá auta, cvičení.

Konkrétní podobu focení, náladu, příběh, pózy, podtext prý nechává spíše na fotografovi nebo fotografce. „Díkybohu jsme však vždy měli obdobné myšlenkové pochody,“ říká.

A focení se nechce vzdát ani v budoucnu. Pořád je ráda vidět. „Plánuji fotit a věnovat se vlastní propagaci dál,“ líčí a dodává: „Vyučila jsem se číšnicí, ale chtěla jsem od života něco víc, víc se prodat a hlavně dělat to, co mě baví. „Řídím se heslem ‚tancuj tak, jako kdyby se na tebe nikdo nedíval, miluj tak, jako by tě nikdo nezranil, zpívej tak, jako by tě nikdo neslyšel, a žij tak, jako bys měla zítra umřít‘.“

Dívá se prý však i za hranice focení, ráda by měla síť vlastních pánských holičství, barber shopů. „A už na tom pracuji,“ prozrazuje.