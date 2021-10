Katastrofa, máme úplné ho*no! Piráti rozjeli na fóru debatu o budoucnosti

Na fóru Pirátů vznikla anketa. Členové a registrovaní sympatizanti hlasují o tom, co by Bartoš měl dělat. Jedním z převažujících názorů je, že by měl opustit stylizaci, do níž se před volbami pustila, a „pověsit sako do skříně na ramínko“. Kromě rezignace na funkci předsedy se mu žertovně nabízí i „rituální sebevražda pádem z ráhna mezi žraloky“ nebo to, aby si “ostříhal dredy“.

„Všichni mají mandátů jak máku, jen my máme úplné ho*no. Za téhle situace, se čtyřmi poslanci, jejichž hlasy ve Sněmovně vlastně nikdo nepotřebuje, by byla účast ve vládě sebevraždou,“ míní například zastupitel Pirátské strany na Praze 9 Petr Daubner.

„Je lepší být hodně hlasitou opozicí, než hrát ve vládě roli fackovacího panáka a užitečného idiota. Co se týče samotné Pirátské strany, čeká nás zemětřesení, po kterém nezůstane kámen na kameni. Buď nás to zabije, nebo posílí,“ dodává.

Opačným názorem se netají Svatopluk Boček. „Opozice v počtu 4 lidí nedostane téměř žádný mediální prostor a je jedno jak moc bude konstruktivní. To by byl poslední úder,“ řekl. Jako lepší řešení vnímá možnost vybojovat si jednoho ministra.

Pořád desetiprocentní podpora?

„Pořád jsme strana s desetiprocentní podporou, akorát tomu neodpovídají mandáty,“ napsal do fóra Zbyněk Janoška, který je členem Pirátů od roku 2018.

Strana by se podle něj měla zaměřovat především na ty, kteří výsledky předpověděli. Janoška by jim chtěl do budoucna více naslouchat. „Očividně mají lepší politickou intuici něž my, kteří jsme spojení se STAN podporovali a tento výsledek nečekali,“ uzavřel.

Příslib společného postupu se STANem je podle něj třeba dodržet. „Ve vládě ale být nemusíme, takže si můžeme dát podmínky liberálního, proevropského směřování této země, když to s ODS a lidovci nepůjde,“ řekl.



Rostislav Matuška z výsledku sice nadšený také není, ale propad Pirátů ho nijak nepřekvapil. „Nechápu, jak může být z kroužkování někdo zaskočen. Máme to, co jsme chtěli. Osobně jsem hlasoval proti koalici a jako člen k tomu pořád budu mít vyhraněné názory,“ napsal ve fóru.