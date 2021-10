Piráti mají zatím jen tři mandáty, díky kroužkování je vytlačili Starostové

V hlavním městě Praze uspěla za Piráty Olga Richterová, která zatím získala čtrnáct tisíc hlasů. Ve Středočeském kraji se do Sněmovny za Piráty dostala pouze Klára Kocmanová. Lídr Pirátů Ivan Bartoš v Ústeckém kraji získal 25 procent, tedy přes 10 tisíc hlasů.

Nikdo jiný z Pirátů se zatím do Sněmovny nedostal. Starosty masivní kroužkování voličů zaskočilo.

„Něco takového jsme skutečně nečekali. Voliče jsme ke kroužkování ani nevyzývali. Jako Starosty nás to samozřejmě těší a zároveň zavazuje. Důležité však je, abychom s koalicí Spolu dali dohromady většinu ve Sněmovně. Zatím je to 100 na 100, ale sčítá se ještě Praha, takže mám naději, že to dobře dopadne,“ řekl ve volebním štábu poslanec a bývalý předseda Starostů Petr Gazdík.

Piráti se podle předsedy Starostů Víta Rakušana stali obětí masivní dezinformační kampaně. „Útoky na Starosty byly mnohem menší. Piráti byli obrovským terčem a možná se o téhle dezinfokampani bude jednou psát v učebnicích. Ivan Bartoš je nadále jedním z lídrů koalice, já jsem tím druhým. Zatím na tom nic neměníme,“ prohlásil ve štábu Rakušan.



Kroužkování kandidátů je nástrojem, díky kterému mohou ve volbách uspět oblíbené osobnosti i z nevolitelných pozic. V minulých kláních se takových případů vyskytlo mnoho.

Lidé mohli z kandidátní listiny zakroužkovat až čtyři politiky a političky. Při udělení většího počtu preferenčních hlasů, než je povoleno, se lístek počítal pouze jako hlas pro stranu, hnutí nebo koalici. Pokud jednoho kandidáta zakroužkovalo víc než pět procent voličů v daném kraji, automaticky přeskočil své kolegy a dostal se na první místo kandidátky. Když hranici pěti procent přesáhne v kraji více politiků nebo političek, řadí se podle počtu hlasů.

„Udělování preferenčních hlasů je v Česku poměrně oblíbený a využívaný nástroj,“ vysvětlil pro iDNES.cz politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „V České republice není možné hovořit o vnitřních demokratických mechanismech v rámci skládání kandidátek jednotlivých stran, proto je v pořádku, že má volič právo si pořadí pomocí prioritních hlasů upravit,“ doplnil politolog z Newton University Lukáš Valeš.