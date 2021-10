Nejvíc kroužků má Rakušan, nejstaršímu poslanci bude 77, nejmladšímu 27

Do Sněmovny se dostaly čtyři volební strany, při předchozích volbách v roce 2017 to bylo hned devět subjektů. Letos se však pět stran spojilo do dvou koalic, SPOLU a Piráti se Starosty. Noví poslanci tak budou ze sedmi různých politických stran.

Lidé na sociálních sítích oceňovali rychlou práci Českého statistického úřadu (ČSÚ) při sčítání volebních výsledků. Hotovo měl půl hodiny před jedenáctou večer. „V pondělí ráno výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů,“ uvedl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Padesát ze 200 mandátů obsadí ženy. „Čtvrtinové zastoupení žen je rekordní. V poslaneckých lavicích usedne vůbec nejvíce žen v novodobé historii samostatné České republiky,“ upozornila místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

„Průměrný věk zvolených poslanců a poslankyň je 49,84 let. Nejstaršímu je 77 let, nejmladšímu 27 let,“ doplnil Cieslar.

Volební účast byla nakonec 65,43 procenta, tedy nejvyšší od roku 1998. V devadesátých letech účast překonávala 70 procent, po přelomu století oscilovala kolem 60 procent. Před čtyřmi lety činila necelých 61 procent.

Nejvyšší účast zaznamenali v obci Čilá na Rokycansku, kde k urnám přišli všichni oprávnění voliči. „Nejméně voličů, 26,58 procenta, využilo volebního práva v obci Obrnice na Mostecku,“ podotkl Cieslar.

Zejména u dosavadních opozičních politiků lidé využívali preferenční hlasy. Nejvíce kroužkovali předsedu STAN Víta Rakušana, dále šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a lídra ODS Petra Fialu.

Lidé si v letošních sněmovních volbách vybírali z 5 242 kandidátů, 3 584 mužů a 1 658 žen. Do voleb šlo 22 politických stran, hnutí a koalic.