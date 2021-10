Nová vláda by mohla být do Vánoc, řekl předseda lidovců Jurečka

Lídr KDU-ČSL Marian Jurečka v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že Petr Fiala v pondělí požádá o schůzku s prezidentem. Ten si podle něj uvědomuje blížící se předsednictví EU. Pověření Fialy je jedinou variantou, která povede k sestavení pevné vlády.

Prezident Zeman však dříve řekl, že sestavením vlády pověří vítěze jedné strany, ne koalice. „Ke krizovým variantám se nechci vyjadřovat,“ řekl Jurečka. „Očekávám, že bude respektovat Ústavu,“ dodal.



Přitakal mu také Petr Gazdík z hnutí STAN, podle kterého by se premiérem měl stát Fiala. „Koalice je pevná a bude pevná, bez ohledu na poměry hlasů uvnitř poslaneckých klubů. Dodržíme koaliční smlouvu do posledního písmenka,“ řekl.

Spolu a PirStan uzavřely smlouvu o povolební spolupráci a jiný spolupracovník podle Jurečky nepřipadá v úvahu. „S nikým jiným než se zástupci PirStan jednat nebudeme,“ odpověděl na otázku, zda přemýšlí o jednání s hnutím ANO. „Jinou alternativu nevidíme. S námi o vládě není jednat o čem,“ dodal.

Na to reagoval zástupce hnutí ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček, podle kterého není možné oddělit jednání o Sněmovně a o případné podobě vlády.

Důležitá je podle Gazdíka také funkce předsedy Poslanecké sněmovny. „Je to klíčový hráč, pokud prezident nemůže plnit své povinnosti. Koalice nemůže dát post předsedy Sněmovny opozici. V takovém případě by koalice popřela vůli voličů, kteří chtěli změnu. Měl by to být zástupce jedné z koaličních stran,“ míní o šéfovi dolní komory.

Nedostatek zpráv o stavu prezidenta je problém

Téměř všichni zástupci stran se shodují, že nedostatek informací o zdravotním stavu Miloše Zemana je problém. Martin Kupka za koalici Spolu uvedl, že se těžko smiřuje s tím, že bychom měli prezidenta, který by nebyl schopný vykonávat funkci, ale jeho okolí ho tam drželo. „Neumím si představit, že by se bavili o něčem jiném než o volbách,“ řekl k nedělní schůzce v Lánech.

Informací není dostatek ani podle Gazdíka. „Neuklidnila nás ani paní Schillerová, když prohlásila, že pan prezident reaguje,“ připomněl člen hnutí STAN návštěvu ministryně financí u hlavy státu.

S nedostatkem zpráv o prezidentově stavu souhlasí také předseda lidovců Marian Jurečka. „Je zbytečné, že se něco drží pod pokličkou, všichni vidíme, že to není objektivní informování,“ postěžoval si šéf KDU-ČSL.

Prezident může rozhodnout

V neděli proběhla také debata na Radiožurnálu, kde první místopředseda STAN Jan Farský zdůraznil, že prezident Miloš Zeman může rozhodnout o stabilní vládě, nebo vyvolat nestabilitu a komplikace. „Pevně věřím, že ustojí svou roli a odhlédne od svých osobních preferencí, a pověří vítěze voleb,“ řekl v nedělní debatě Radiožurnálu.



Podle ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka chce ANO nejdříve mluvit se Zemanem, než bude dávat stanoviska. „Vnímáme, že je ze strany pětikoalice chuť vládnout. Nezpochybňujeme jejich dohodu, ale já si dovolím věc jinou – vládnout dobře v pěti stranách,“ uvedl.

Jedna věc je podle něj vytvořit něco za účelem vzdoru než vládnout. Na celostátní úrovni je to podle něj jiné než v krajích. Narážel tak na fakt, že strany pětikoalice vládnou ve Středočeském kraji.

„Jsme v situaci, kdy naše uskupení i koalice Spolu umí spolupracovat. Nehledají, co je rozděluje, ale co je spojuje,“ podotkl Farský. „Máme podepsané memorandum a to platí,“ dodal. Žádná nejistota a rozpad podle něj nehrozí.



Místopředseda SPD Radim Fiala řekl, že budou požadovat poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny na základě výsledků voleb. „I hnutí SPD by se nějakým způsobem mělo podílet například na vedení Sněmovny i na výborech, i když bude opozičním hnutím. To by bylo seriózní a férové. Uvidíme, jak s tím koalice naloží,“ prohlásil.



Farský řekl, že nelze odhlédnout od přístupu prezidenta, který bude mít vliv na ustavování vlády i Sněmovny. „Pokud bude s Babišem tu hru hrát tvrdě, my ji ve Sněmovně také můžeme hrát tvrdě,“ varoval. „Všichni máme respektovat výsledek voleb. Pořád doufám, že pan prezident vyhoví vůli voličů,“ řekl.