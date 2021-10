Každý třetí poslanec je padesátník. Sněmovna zestárla o 479 let

Zatímco poslanci zvolení při volbách 2017 měli dohromady 9 488 let, letos je to 9 967, tedy téměř o pět století více. Nová Sněmovna tak bude od přelomu milénia druhou nejstarší. A navíc jenom o kousek. Zatím nejstarší byli poslanci zvolení v roce 2013. Současné zvolené zástupce ale překonali o pouhých třináct let. Naopak nejmladší byla Sněmovna po volbách v roce 2002.