Analytici: Nová vláda zřejmě povede k odpovědnější rozpočtové politice

Výhledy ekonomů vycházejí z předpokladu nového většinového kabinetu podporovaného hlasy koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a Pirátů se Starosty.

„Česká republika si zvolila změnu, která se bude opírat o většinu v Poslanecké sněmovně na půdorysu dvou koalic. To by mělo vést k odpovědnější rozpočtové politice,“ míní analytik BH Securities Štěpán Křeček. Lze podle něj očekávat, že budoucí schodky státních rozpočtů budou mírnější, než bylo doposud plánováno. To by mohlo zmírňovat inflační tlaky v ekonomice, dodal.

„Můžeme čekat posílení koruny, což samo sníží inflaci, ale hlavně zcela radikální přestavění struktury státního rozpočtu,“ doplnil analytik skupiny Natland Petr Bartoň. Sníží se podle něj plánované výdaje i zadlužování. A rozpočtovou disciplínu trhy většinou ocení, poznamenal.

Koalice jsou ovšem v hospodářských otázkách značně nesourodé, upozornil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Vzhledem ke fragmentaci neočekává, že by se podařilo prosadit zásadnější ekonomické reformy. Navzdory tomu, že současná kondice tuzemských veřejných financí je v kontextu EU poměrně dobrá i po covidu, měla by se vláda pustit do fiskální konsolidace, dodal.

Pavel Sobisek @sobis62 Země potřebuje výrazné změny v ekonomické politice, které se neobejdou bez utahování opasků. Vítězové voleb by na to už měli začít lidi připravovat. #volby2021 oblíbit odpovědět

Analytik portálu Caitallinked.com Radim Dohnal nečeká uskutečnění penzijní reformy, ale aspoň diskusi o ní. Věří v mírné navýšení věku odchodu do důchodu. Očekává nastavení pravidel pro pravidelné valorizace penzí, mezd státních zaměstnanců, pojistného za státní pojištěnce a slevy na dani poplatníka.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý doufá, že vyjednávání o novém kabinetu budou rychlá, protože české firmy potřebují stabilní vládu. Věří, že nová vláda bude s podnikateli spolupracovat a naslouchat jim.

„Přesné složení vlády samozřejmě nelze v tuto chvíli předvídat. Již nyní se ale zdá, že nová poslanecká sněmovna bude díky svému složení více podporovat rozvoj podnikatelského prostředí,“ uvedl předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina. Je tady podle něj reálná šance pro podniknutí kroků směrem k digitalizaci, zjednodušení administrativy, ale také k nutným změnám v ekologii a podpoře rozvoje venkova.

„Snad bude také méně prostoru pro populistické nápady, jakým byl třeba návrh ČSSD na neúměrné zvyšování minimální mzdy. Osobně mě velmi potěšilo vypadnutí extrémistické KSČM z parlamentu,“ dodal.

Naopak Daniel Hůle, analytik Člověka v tísni zaměřený na dluhovou problematiku, se obává, že Sněmovna v novém složení bude méně ochotná pracovat například na změnách v oddlužení.