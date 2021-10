Babiš by měl zkusit kandidovat na prezidenta, vzkazuje Schwarzenberg

V kandidátech na příštího prezidenta má už teď jasno. „Určitě by měli kandidovat politici. Je to politický úřad a v jeho čele by měl být zkušený politik,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Schwarzenberg. Ten je přesvědčený, že současný premiér by měl zkusit kandidovat.

Dalším kandidátem na nejvyšší politický post v zemi by mohl být Miroslav Kalousek, který je vnímán jako jeden z nejzkušenějších českých politiků. Dolní komoru ostatně opustil po více než dvaceti letech.