Soros, dárky a zájem o domácí témata. Jak Češi prožívají kampaň k eurovolbám

Kromě trojice kandidátů Pirátů, tu kmitá i desítka místních dobrovolníků v tričkách a mikinách s portréty kandidátů. Rozdávají letáky, noviny, „loví“ voliče, vysvětlují program, rozdávají suvenýry. „Nejčastěji se se mnou chtějí bavit o Ukrajině,“ říká dvojka kandidátky Markéta Gregorová, nepřehlédnutelná díky své růžové image.

Její kolega Mikuláš Peksa opodál řeší se dvěma studenty Green Deal. „Viděli mě v televizní debatě a tak se na něj ptají,“ vysvětluje. Spousta otázek je ale i na domácí témata, i když volby na začátku června jsou do evropského parlamentu.

„První kolemjdoucí se mě zeptal, jestli mě platí Soros,“ s úsměvem popisuje třetí kandidátka Zuzana Klusová. Mezi kandidáty z předních pozic je jediným nováčkem, aktuálně je zastupitelkou v Moravskoslezském kraji.

„Bavíme se o všem, ptají se domácí politiku, stěžují si na klesající životní úroveň. Pro mě jsou sociální témata důležitá,“ říká bývalá sociální pracovnice. Na náměstí chybí jen lídr kandidátky Marcel Kolaja. Je na debatě s lídry v jedné z českých televizí.

Do voleb zbývají dva týdny. Piráti obhajují tři mandáty, podobný výsledek by chtěli zopakovat. Jak vyplynulo z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi, mají potenciál oslovit 15,5 procenta voličů. Ale šanci na vstup do bruselského parlamentu má letos až osm stran, hnutí a koalic.

Tradičním hitem mítinků je merch, tedy různé maličkosti, suvenýry s logem nebo portrétem některého z kandidátů. Piráti letos nezůstali jen u balónků a propisek. Rozdávají se samolepky, zapalovače, třeba růžový s obrázkem Gregorové, trička placky, bloky, karty...

„Nejdříve zmizely deky a flašky,“ vysvětluje Tomáš Polák z pirátského týmu. „Mladší berou kondomy a cigaretové papírky,“ popisuje s úsměvem Gregorová. Starší prý tužky a propisky. Pozornost budí i opodál zaparkovaná vlajková loď kampaně, pestrobarevná elektrická dodávka „pinkauto.“

Nerozhodnuté voliče po Česku už loví i ostatní. Hnutí ANO opět vypravilo obytňák, tentokráte s polepem „Česko, pro tebe všecko“.

Hnutí SPOLU vsadilo na grilovačku, pod heslem Spolu na grilu objíždí města kandidáti a podpořit je přijíždí i premiér a předseda ODS Petr Fiala nebo předsedkyně Sněmovny a TOP09 Markéta Pekarová Adamová a šéf lidovců Marián Jurečka.

Nejviditelnější částí kampaně Starostů jsou Debaty bez cenzury. Ty rozjel ministr vnitra Vít Rakušan, teď v debatách pokračují evropští kandidáti.