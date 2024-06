Piráti navrhli, aby se noví europoslanci zavázali k podpoře Ukrajiny

Piráti chtějí, aby se příští Evropský parlament na začátku svého mandátu jasně zavázal k podpoře Ukrajiny, která bude trvat, jak dlouho to bude potřeba. Garantovat by měl odběr munice aspoň na pět let, což by znamenalo předvídatelnost pro výrobce a umožnilo jim odpovídajícím způsobem plánovat produkci.