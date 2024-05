Na grilovačku Spolu v Brně dohlíželo víc ochránců. Pak se spěchalo na hokej

„Myslela jsem, že tady bude všechno zdarma a ne jen nějaká klobása. Proto jsem sem šla. Je ale pravda, že jsem ODS volila, tak se rovnou podívám, co říkají,“ komentovala to Brňanka Monika Komárková. Ani pan David s malým synkem stejného jména neměl strach. „To by člověk nemohl nikam, nikdy nevíte, kde kdy bude jaký šílenec,“ míní.

Park na Moravském náměstí byl přitom zaplněný víc, než čekal samotný volební štáb. „Máme ho vždycky plný, ale dnes více než obvykle, na mém oděvu vidíte, že to je neformální akce,“ oznamovala brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Také kandidát do Evropy Alexandr Vondra mluvil o oblečení. „Ahoj Brno! Jsem unesen náměstím po rekonstrukci. Jenom lituju, že nemám kraťasy, rád by prošel tady tím brouzdalištěm,“ říkal lidem. Premiér Petr Fiala dorazil v tradičním obleku. „Přijel jsem do svého města, paradoxně se pak hned vracím do Prahy, ale chtěl jsem tady být,“ uvedl. A i další politici, Markéta Pekarová Adamová nebo Marian Jurečka, mluvili o svých vazbách na Brno.

Lidé se v podstatě nedali uhlídat, nebyly tady žádné zátarasy a politici mezi nimi korzovali – ovšem poté, co byli dlouhou dobu semknutí v hloučku, protože je dav v podstatě nepustil na krok. Zejména premiéra Petra Fialu obklopovali bodyguardi, vidět byli i policisté v uniformách a strážníci.

„Kdybychom se nechávali ovládat strachem a obavami, to není řešení. Řešení je právě s těmi lidmi mluvit a vnímat, co mají na srdci a co je trápí, jejich problémy nás zajímají a nasloucháme jim. Byť samozřejmě je tady přítomno víc ochránců, než by bylo asi normální,“ uvedla Pekarová.

Anna Drbohlavová, zástupce mluvčího ODS říká, že bezpečnost politiků i návštěvníků na předvolebních akcích je na prvním místě. „Dlouhodobě ctíme veškerá doporučení příslušníků Ochranné služby i policistů, nejinak tomu bude i po vyhodnocení událostí na Slovensku a případnému doporučení kompetentních bezpečnostních orgánů,“ říká s tím, že závažnost situace na Slovensku si plně uvědomují. „Nicméně strach ani nenávist nesmějí narušit důležité demokratické hodnoty, jako je například svobodná diskuse s politikem a vyjádření konstruktivní podpory i kritiky,“ podotkla.

