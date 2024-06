Marian to slíbil, řekl Zdechovský o Jurečkově záměru skončit v čele lidovců

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů, bude tak mít sedm mandátů. Druhá koalice SPOLU obsadí s 22,27 procenty šest křesel.

Uspěla také koalice Přísahy a Motoristů, která obsadí dvě křesla, stejně tak uskupení Stačilo! Naopak Piráti obhájili ze tří mandátů jen jeden, pouze jednoho europoslance bude mít i SPD.

„Není čas teď plakat“

V nedělním pořadu na CNN Prima News se v debatě utkali europoslanci Markéta Gregorová za Piráty, Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO, Filip Turek za Motoristy sobě a Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

Gregorová v pořadu řekla, že volby byly zklamání. „Teď se musíme dívat do budoucnosti a připravit se na ni. Není čas teď plakat,“ řekla v nedělním pořadu Pirátka. Nová europoslankyně Pokorná Jermanová v debatě uvedla, že hnutí ANO je vytýkáno, že je příliš hodné na vládní koalici. „Kde vidíme prostor, tak je to konkrétnější zaměření na mladé,“ doplnila k budoucí strategii ANO.

Ohledně možné vládní koalice po sněmovních volbách řekla, že si dokáže představit mnoho různých koalic, ale v tuto chvíli je to podle jejích slov velmi předčasné. „Hnutí ANO se na to dívá tak, že chce uspět v parlamentních volbách – a tak, aby bez nás nebylo možné žádnou koalici postavit. To znamená, abychom se neocitli v opozici. To je naše strategie,“ nastínila plán s tím, že teď nebude hnutí prozrazovat, koho má více rádo, koho méně.

„Každopádně víme, že jsou strany, se kterými do koalice nikdy nepůjdeme, a to je STAN,“ doplnila Pokorná Jermanová.

Výsledky jsou velká zodpovědnost

Nově zvolený europoslanec Turek uvedl, že výsledky voleb jsou velká zodpovědnost. „Nejsme populisté. Nikdy jsme neřekli, že Green Deal zrušíme,“ uvedl Turek s tím, že takové pravomoci nemají. „Nikdo z nás nemá sílu to teď v Bruselu zastavit,“ doplnil.

Slovo si vzal také europoslanec Zdechovský, který Přísaze a Motoristům pochválil kampaň. „Třeba Kateřina Konečná, i když s ní nesouhlasím, tak měla také dobrou kampaň,“ pokračoval.

Řeč přišla také na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, který před eurovolbami pronesl, že pokud KDU-ČSL neobhájí své dva mandáty v Evropském parlamentu, zváží, že nebude v říjnu kandidovat do čela strany.

„Marian to slíbil, sám si musí vyhodnotit, zda ten slib, který dal, splnil či nesplnil,“ řekl dále Zdechovský. Svou možnou kandidaturu na šéfa KDU-ČSL nechtěl však komentovat.