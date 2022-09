Chceme jednat rychle, říká vítěz voleb v Olomouci

Ve štábu ANO byl při sčítání hlasů až nečekaný klid, čím to?

Pro nás to už není důvod pro nějaké bujaré oslavy, je to přetavení čtyř let práce do pokračování. Ať už v podobné, či jiné koalici. Pokud se nám podaří její formu dohodnout. Dokud není podepsaná koaliční smlouva, není vyhráno.

Jako první jste jednali se SPOLU. Jaký z toho máte dojem, jsou mezi nimi přece jen i vaši současní kolegové?

I někteří bývalí z dob našeho opozičního angažmá. Osobně mám velmi dobrý pocit. Ať už po stránce rozdělení mandátů v radě, nebo některých zásadních programových témat, která rezonovala ve volební kampani. Nenašli jsme žádný větší nesoulad. Byl jsem rád, že ani z úst TOP 09, která nově vstupuje do hry o fungování ve vedení města, nezazněla žádná větší kontroverze vůči hnutí ANO, jako třeba v minulosti, kdy vysílali některé signály. Za mne je to určitě hratelná partie při dalším koaličním jednání.

To už se dostáváte při jednáních poměrně do detailů.

Samozřejmě je pro nás důležité, abychom do týdne, pokud to půjde, měli hrubý obrys postavený na úvodních setkáních. A věděli, s kým a o čem dál chceme v povolebním týdnu jednat, abychom neotáleli. Protože sestavení nové koalice se velmi úzce váže na nastavení programových priorit a následně na sestavování rozpočtu pro příští rok. Takže tam práce byly zahájeny. Uvědomíme-li si, že jsme prakticky v říjnu, tak už se tvoří a je předchystaný harmonogram přípravy rozpočtu a jednání zastupitelstev. Protahování jednání může narušit kontinuitu prací, zejména na rozpočtu.

Do toho vstupuje růst cen, takže shoda na úsporách je asi společné téma jednání.

Například na prvním jednání se SPOLU to bylo jedno ze stěžejních témat. Právě zvládnutí energetické a ekonomické krize, do které jsme plynule přešli po krizi covidové a válečné, bude to, co v příštích měsících a možná až letech bude ovlivňovat fungování a směřování koalice. Protože velké a vzletné cíle, vize a koncepce toho, jak má město vypadat za deset, dvacet, třicet let, to se dá probírat kontinuálně, ale klíčové teď bude zvládnutí současné situace.

Jaké jsou prioritní úkoly?

Myslím, že to, jak voliči rozdali mandáty, svědčí o očekávání, že v Olomouci bude stabilní vedení, které dokáže město tak jako v uplynulých letech provést složitým krizovým obdobím a zachovat nějaký standard a životní úroveň. Stejně tak fungování kulturního, sportovního života, rovněž zajištění důstojných podmínek například pro děti ve školách, seniory a sociálně ohrožené skupiny. I o tom jsme se bavili. To všechno jsou věci, které budou stát městský rozpočet i desítky milionů korun, a to se už teď musí začít promítat do jednotlivých rozpočtových kapitol.

V neděli odpoledne jste se jako vyjednavači ANO setkali se svými zastupiteli. Co z toho vzešlo?

Žádný velký zvrat to nepřineslo. Kolegy na zastupitelském klubu jsme informovali o průběhu jednání. Myslím si ovšem, že velmi silně rezonovalo jednoznačné vyjádření a stanovisko hnutí spOLečně ke spolupráci s námi. Víceméně to i korespondovalo s mou představou a hodnocením spolupráce s panem náměstkem Bačákem. V zásadě jsme dostali mandát s hnutím spOLečně vytvořit vyjednávací dvojblok pro nadcházející dny.

Pro další jednání se tedy nabízejí už jen SPOLU, nebo ProOlomouc s Piráty?

Ano.

Spolupráci s ekonomickým náměstkem Otakarem Bačákem reprezentujícím spOLečně jste si vzájemně pochvalovali. Hrálo to roli při nynějších jednáních?

Považuji ho za jednoho z nejlepších ekonomických náměstků za uplynulé tři dekády. Čekají nás nejen zmíněné věci související s velmi složitou ekonomickou situací na straně rozpočtových příjmů města. Ale obdobně jako jsme řešili navýšení majetkového podílu v Oltermu (společnost s účastí města dodávající teplo do domácností - pozn. red.), je před námi technicko-ekonomická příprava převzetí vodohospodářské infrastruktury do majetku města a další velmi složité ekonomické projekty, které budou završovat některé koncepční věci. Také je nutné nastartování, posílení a fungování koncernového řízení města, jeho vlivu v městských firmách, což jsou z velké části ekonomické věci. Tady mezi zastupiteli nevidím moc tak dobrých ekonomů, jako je pan náměstek Bačák. I to bylo součástí diskuse.

Je u hnutí spOLečně hodně rozšířený názor, že koalice by měla být bez SPOLU?

Je to názor Roberta Runtáka. Ostatní kolegové v rámci vyjednávacího týmu postoj nedefinovali. Každá z koalic někomu přináší víc a někomu méně z programových témat, z personálního obsazení a podobně. Je potřeba si tyto věci vydiskutovat. U nás na klubu nebyla žádná z preferovaných variant, i když nás samozřejmě mrzelo, že zejména SPOLU se jednoznačně ústy své lídryně nevyjádřilo ke spolupráci s námi jako s hnutím ANO, tak jak to třeba udělalo hnutí spOLečně. Takovéto váhání, jestli jsme pro ně dostatečně dobrý partner, nebo ne, trošičku znejisťuje další průběh jednání. Tady bychom očekávali spíš než lavírování jednoznačnou snahu. Protože i o tom je politika. Vyjádřit priority. Nechceme čekat, jestli někdo zvažuje x dalších variant s námi, bez nás a podobně.

Přiblížíte další chystané kroky?

V pondělí máme jednání se SPOLU, budeme se bavit dál. Ještě budu mluvit s Tomášem Pejpkem ohledně dalšího jednání s ProOlomouc a Piráty. Teď je to o tom, abychom si my se spOLečně definovali podmínky a preferovanou variantu koalice a zkusili se dál dohodnout, jak by to mohlo být.

Jak daleko se chcete do týdne dostat?

Mít na úrovni našeho klubu koaliční spolupráci a případně si říct, zda formát vyhovuje všem třem budoucím partnerům, a rozdat si úkoly, aby bylo jasno nad koaliční smlouvou. Následně bychom mohli začít připravovat programové prohlášení, diskutovat o tématech, což vůbec nebude jednoduché. Ekonomická situace nám samozřejmě spoustu volebních slibů a představ může odkrojit. Je potřeba sestavit takový rozpočet, který bude robustní na to, abychom jako město mohli pomáhat tam, kde například pomoc státu nebude dostatečná. Aby nedošlo k tomu, že se tady budou ocitat lidé v sociální nouzi na hranici bídy a chudoby, nebo že nám tu začne krachovat kultura a sport ve spolcích.

Spíš nepravděpodobně teď vypadá možnost široké koalice bez ANO, kterou chce STAN. Podle vás už nepřichází v úvahu?

Signály STAN „pojďme obejít hnutí ANO“ bych přirovnal k tomu, jako by měli píšťalku a bubínek a svolávali orchestr, aby mohli zahrát Smetanovu Mou vlast.