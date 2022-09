O Senát se na Olomoucku utká stejná dvojice lékařů jako před šesti lety

Po sečtení téměř devadesáti procent okrsků už jsou výsledky jasné. Stejně jako v prvním kole před šesti lety zvítězil letecký záchranář a poslanec ANO Milan Brázdil se ziskem téměř 33 procent hlasů. V roce 2016 však nakonec ve druhém kole neuspěl.

„Je to podobné jako před šesti lety. Je to dobré, lidé rozdali karty pěkně, ale není dobojováno. A pokud skutečně chceme něco změnit, a jakože já tedy chci, musím voličům vzkázat, že stále není konec,“ okomentoval výsledek Brázdil.

Výsledky senátních voleb Obvod Olomouc Obvod Bruntál

„Chci jim samozřejmě poděkovat, ale i před šesti lety chodili a říkali ‚doktore, vy už jste vyhrál‘. Jenže nevyhrál, protože bylo druhé kolo. Pocity dobré, ale hotovo zdaleka není,“ dodal. Podle něj bude hrát roli polarizace vůči hnutí ANO.

„Doufám, že pro mě v tom dobrém. Podívejte se na vládu, nebojím se říct, že to je vláda, která to s naším lidem nemyslí dobře. Dokonce bych ji nazval vlastizrádnou. Myslím si, že by to lidé měli dát najevo. V parlamentu vládne vládní koalice, protiváhou je Senát. Doufám, že to lidé cítí a snad do druhého kola přijdou. Kdy jindy dát nespokojenost najevo?“ vyzval.

Kantor chce jednat o podpoře s ODS a Piráty

Pro jeho přemožitele z předchozího duelu, senátora a primáře novorozeneckého oddělení olomoucké fakultní nemocnice Lumíra Kantora z KDU-ČSL, hlasovalo téměř 26 procent voličů.

„Trochu jsem takový výsledek očekával, situace je podobná jako před šesti lety i v jiných volebních obvodech v republice. Zástupci ANO jsou možná ve většině z nich,“ reagoval. O podpoře pro druhé kolo bude jednat s ODS a Piráty, jejichž kandidáti neuspěli.

„Věřím, že lidé se budou v druhém kole rozhodovat podle hodnot. Souhlasím, že je předoktorováno, na druhé straně jde i o profilaci v jiných oborech, než je medicína. Ne každý úspěšný lékař může být i úspěšný politik,“ dodal.

Třetí skončí další lékař Čestmír Neoral z ODS s 11 procenty hlasů, za ním Zuzana Majerová z Trikolory, která dostala necelých deset procent.

V rozmezí pěti až sedmi procent pak zůstala trojice kandidátů Václav Ranc (Piráti), Michal Malacka (STAN) a Petr Vrána (PRO 2022). Vůbec nejméně hlasů, 2,3 procenta, obdržel kandidát Moravanů a další lékař v nabídce Ctirad Musil.