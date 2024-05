Čada a Prostějov jako Bonnie a Clyde. Nerozlučné spojení bude pokračovat

Bajusz: Pan Čada otočil atmosféru v kabině Ve své vitríně má dvě extraligová zlata, stříbro a po letošní sezoně už také dvě bronzové medaile z nejvyšší tuzemské soutěže. Kapitánka prostějovských volejbalistek Simona Bajusz netají, že před začátkem nedávno skončené sezony pomýšlela na větší úspěch než třetí místo. Přesto třicetiletá nahrávačka poví: „Nám se ale ulevilo, že po nezvládnutém semifinále máme aspoň bronz a sezónu tak končíme s medailemi na krku.“ Je tedy bronz z letošní sezony úspěchem nebo zklamáním? Loni jste totiž skončili bez medaile úplně.

Převládá spíše zklamání. Nicméně v takové situaci, v jaké jsme byli, kdy jsme přišli o hodně hráček, můžeme třetí místo považovat za úspěch. Každopádně když se podíváte, jak byl tým postavený před sezonou, tak je to zklamání. Jak moc chyběla univerzálka Karin Šunderlíková, která tým před dvěma lety dotáhla k titulu? V lednu si obnovila své zranění kolene a ve zbytku sezony už vám nepomohla.

Chyběla velmi. Ale už od začátku sezony měla bolesti. Trápila se, až ji nakonec v zimě praskl meniskus. Takže vlastně od začátku ročníku jsme postrádali tu Karin, která by nám výrazně pomohla. Finále přesto nebylo daleko. V semifinále rozhodl až pátý zápas. Doma jste však Liberci podlehli jasně 0:3.

Těžko říct, co bylo špatně. První set jsme prohráli a trenér nám asi nevěřil, že bychom to otočili. A tak to trochu prostřídal a zamával se sestavou, ale my jsme se nezvedli a prohráli jsme úplně jasně. Souboj o bronz už byl lepší, ale musím říct, že Olymp také přišel o svoji nejlepší hráčku, takže v tom jsme to měli usnadněné. V únoru tým převzal dřívější dlouholetý kouč Prostějova Miroslav Čada. Byl to pro tým silný impuls? Skoro to vypadá, že nikdo jiný Prostějov trénovat nedokáže.

To nezvládnu posoudit. Ale můžu říct, atmosféra v týmu se otočila, uklidnila. Pan Čada je zkušený trenér, ví jak vytvořit atmosféru, aby to v kabině nebylo napjaté. V tomhle je profík. Hráčky si dokáže získat tím, že má charisma, umí si ze sebe udělat srandu. Když je potřeba, řekne věci na plnou hubu. Říkal, že mezi odvolaným trenérem Michalem Matušovem a hráčkami se vytratilo pouto.

Jo, souhlasím, ale víc bych to nerozváděla. Ale pouto mezi trenérem Čadou a Prostějovem patrně nevyprchalo. Do kdy ještě bude trénovat?

Tak to asi neví nikdo (smích). S čím půjde Prostějov do další sezony?

Jednoduše: Bude chtít jít na vítězství jako každý rok.