Velké plány letos nezní, tématem voleb v kraji je nutnost šetřit

S ohledem na nejistý vývoj a ohromný městský dluh ve výši 1,7 miliardy korun je to pochopitelné. Redakce MF DNES nastiňuje, co lze od voleb v Olomouci čekat a o co půjde.

Kdo bude primátor?

S ohledem na celostátní výraznou kampaň i míru pozornosti, kterou na sebe umí strhnout předseda hnutí ANO Andrej Babiš, má dobře nakročeno jeho spolustraník a současný primátor Olomouce Miroslav Žbánek. Při silném volebním výsledku by tak mohl v čele radnice zůstat. Ostatně opoziční strany vidí za nešvary města hlavně občanské demokraty, případně lidovce (nyní všichni tvoří s TOP 09 koalici SPOLU), kteří spolu utvářeli podobu Olomouce přes dvacet let. Pokud by se tedy mělo završit nynější spojení ANO, ODS, KDU-ČSL a spOLečně, bylo by překvapením, kdyby ANO skončilo po čtyřech letech opět v opozici.

Přijdou nové tváře?

Velké strany spoléhají na osvědčená jména. Například u ANO se v první patnáctce měnily víceméně jen pozice. Až na donedávna téměř neznámou lidoveckou jedničku Štěpána Kellnera to platí i u SPOLU. S pestřejší nabídkou přicházejí dvoučlenná uskupení ProOlomouc+Piráti, STAN+Zelení, SPD+Trikolora. Spojenectví zároveň usnadňuje naplnění 45místné kandidátky, s čímž měli problém například komunisté. Ti ji až na první místa téměř celou obsadili důchodci. Nejvíce se museli snažit sociální demokraté, kteří pod značkou Olomoučané nominovali řadu nezávislých kandidátů. Chtěli tím dát také najevo, že se „starou“ ČSSD, jež se do zastupitelstva dostala naposledy extrémně těsným výsledkem 5,01 procenta, nemají nic společného. Jistý návrat má díky pozici v koalici SPOLU TOP 09, která v roce 2018 skončila pod pětiprocentní hranicí.

Šance menších stran?

Opoziční strany, i ty s menším počtem mandátů, hodně věří v posílení. Když se však jejich očekávání sečtou, na obhájce současné radnice by moc nezbylo, takže to nevychází. Nutno říct, že naopak komunisté se připravují na nejhorší a uznávají, že po třiceti letech v zastupitelstvu strana omladila jen velmi málo. Ačkoli koalice dávají stranám příslib silnějšího zastoupení na politické scéně, mohou u voličů vzbuzovat rozpaky s ohledem na partnerskou stranu. V takovém případě se mohou voliči uchýlit ke křížkování kandidátů. Podle politologů přesto výrazné změny směrem nahoru na kandidátní listině vzhledem ke způsobu přepočtu hlasů příliš čekat nejde.

Stejné poplatky, výhodnější jízdenky?

Od Přísahy po ANO téměř všechny strany slibují zachování cen a slev na MHD, případně jejich rozšíření, úpravu na chytrý výpočet ceny jízdného či zavedení levnějších jízdenek. Podobné je to s poplatky za odpad nebo za psa, někdy ve formě odměny za zřízení trvalého bydliště v Olomouci. Základní jízdenka dopravního podniku by tak i nadále měla stát 18 korun.

Bytová otázka mezi prioritami?

Stejně tak se dá očekávat, že město začne výrazněji jednat v oblasti bydlení. Hnutí ANO a strany SPOLU za končící volební období připravily nebo koupily projekty na bytový dům nebo startovací či dostupné bydlení, dohromady asi šedesát bytů. Některé strany jdou ještě dál. ProOlomouc a Piráti mluví o stovce bytů za čtyři roky, Olomoučané o dvou stovkách ročně – nicméně s poznámkou, že nutně nemusí jít o byty obecní, ale družstevní, se kterými by magistrát třeba administrativně pomáhal.

Vznikne rezidentní parkování?

Kde to bude možné, stavělo by se s využitím dotací, často evropských, což připouštějí i strany jindy vůči Evropské unii kritické, tedy SPD s Trikolorou. Podle programů olomouckých partají by mělo jít hodně peněz do stavby parkovacích míst. Hojně by měla vznikat v parkovacích domech mezi paneláky či na záchytných parkovištích. Například STAN a Zelení chtějí do deseti let tři tisíce nových stání na sídlištích, SPOLU parkoviště typu P+R ve směrech z Ostravy, Brna, Šternberku. Rozdílné jsou ale pohledy, když dojde na parkování rezidentů. Nynější opoziční strany jsou pro, koalice, která novou parkovací politiku nakonec nespustila, spíše proti.

Jak dopadne zimní stadion?

Už příští rok by měli noví zastupitelé rozhodnout, jakou cestu zvolí při řešení problému s ledovou plochou. Ve městě je jen jedna, navíc na dosluhujícím zimním stadionu. Kývne město na nabídku developera podílet se na provozu zvažované haly ve Velkomoravské ulici za příspěvek nyní odhadovaný na zhruba čtyřicet milionů ročně po dobu třiceti let? Nebo využije vlastní připravený projekt na rekonstrukci za několik set milionů? Vznikne malá městská hala, kam by mohla chodit třeba veřejnost? Rozhodnutí do voleb nepadlo, roli by měl kromě osobních či politických preferencí i ekonomický výhled Olomouce.

Strany spojuje problém tržnice či péče o zeleň

V komunálních volbách se nezřídka strany v množství bodů názorově shodují. V Olomouci to například vypadá na zachování cen jízdného v MHD a najdou se i další společná témata. Chránit a rozvíjet zeleň chtějí všichni. Olomouc je hrdá na své parky, a strany je proto plánují udržovat a rozšiřovat. Zeleň by často také rády posílily v okrajových částech nebo v nových alejích. Politici také slibují nápravu ve výstavbě cyklostezek. Do jen několik kilometrů vzdálených okrajových částí města (Chomoutov, Droždín, Topolany) nevedou, ačkoli po dojíždění je velká poptávka. Platí to i pro cesty z vesnic do města (Ústín, Štěpánov, Hněvotín). Hrazení poplatků jednoduše online, stejně tak vyřizování parkovacích karet, mobilní městská aplikace včetně cizojazyčných verzí. Příští volební období by podle slibů stran o pokroku v digitalizaci mělo výrazně šetřit papír a čas. Zachování tržnice a zeleninových trhů je pro strany priorita. Názory se liší v tom, zda historickou budovu u tržiště vykoupit, či hledat řešení se soukromým vlastníkem. Všichni se shodnou, že území je ostudou centra.