Předvolební Hranice: město řeší stavby bytů i zvelebování sídliště

Předvolební seriál představuje lídry všech politických stran a hnutí, které se v komunálních volbách utkají o místa v hranickém zastupitelstvu. Letos jich o přízeň voličů bude usilovat devět.

Ivan Sumara (KSČM) Odstranili jsme politické půtky

Ivan Sumara, KSČM

1. Podařilo se nám odstranit předpojatost, politické půtky a plané politikaření. Vznikla koalice 18 z 23 zastupitelů. Rozhodující byla vůle společně a bez vzájemných předsudků poctivě pracovat pro město. Došlo k zásadní změně stylu práce, k racionalizaci, mnohamilionovým úsporám, ke zrychlení realizace akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu i městem řízených organizací. Výrazně se zvýšilo čerpání dotačních titulů městem. Efekt by byl ještě zřetelnější, pokud by nám plány nehatila pandemie covidu19.

2. Stačí, pokud bude odborník ve svém oboru. Další předpoklady jsou lidské. Pracuje pro občany a mělo by mu jít pouze o prospěch města a o správu majetku všech spoluobčanů.

3. Především je třeba dořešit problematiku malometrážní bytové městské výstavby, zatím alespoň realizací dvoupatrových nástaveb na třech vytipovaných městu patřících objektech. Tajně doufám a věřím i v novou bytovou výstavbu.

Martin Malášek (SPD) Před zimou musíme ochránit žáky

Martin Malášek, SPD, 27 let, živnostník, tajemník krajského klubu zastupitelů, pracovník v sociálních službách.

Jak to bylo v roce 2018 Tehdy vstupovalo do voleb třináct uskupení. Širokou koalici po nich utvořilo ANO 2011 (4 mandáty), NAŠE KRÁSNÉ HRANICE (4 mandáty), Hranice pro život – hnutí pro zdraví a sport (3 mandáty), Hranice 2000 (3 mandáty), KSČM (2 mandáty), ODS s podporou Svobodných (1 mandát) a SPD (1 mandát). Koalice vydržela řídit město celé čtyři roky navzdory tomu, že se musela poprat i s naprosto neočekávanými výzvami, jaké přinesla například covidová pandemie.

1. To, zda se současné vládní koalici dařilo plnit svůj volební program, je otázka hlavně na voliče, kteří jí vystaví v nadcházejících komunálních volbách vysvědčení. Oni si musí zodpovědět na otázky, zda nemají ve městě problém s parkováním, mají dostupné sociální služby, nemají problém s nalezením bydlení, najdou ve městě kvalitní kulturní vyžití nebo se ve městě cítí bezpečně. Za čtyři roky byly věci, se kterými bychom jako SPD souhlasili, ale také věci, které bychom nepodpořili.



2. Nelze najít univerzální vlastnosti, které člověk potřebuje mít k tomu, aby mohl být úspěšným komunálním politikem. I tak by ale jedna z důležitých věcí měla být vztah k městu, ve kterém se uchází o podporu voličů. Měl by být energický, nápaditý a schopný dělat změny. Zároveň ale udržovat věci, které fungují.

3. Největší prioritou bude ochránit před zimou nejnáchylnější skupiny obyvatel. Tedy seniory v sociálních zařízeních nebo žáky. Zaměřujeme se také na bydlení, dopravu a bezpečnost.

Karel Machyl (Hranice pro život) Bydlení i zeleň

Karel Machyl, Hranice pro život, 55 let, ředitel školy, amatérský fotograf, turista, motorkář

1. Pokračuje revitalizace sídliště Struhlovsko a připravuje se revitalizace sídliště Kpt. Jaroše, městská hromadná doprava je zdarma, od plateb za svoz odpadu jsou osvobozeni občané nad 70 let a děti do 6 let věku, byly vybudovány nové chodníky na ulici Alešova a Československé armády, přibyla nová parkovací místa, byl vybudován nový přechod pro chodce přes silnici 1/35 u bývalé Karnoly, budují se cyklostezky. Byly a jsou modernizovány i nově budovány prostory určené pro výuku žáků ve školách, je zpracován Strategický plán rozvoje a péče o zeleň. Chyba byla řešit dopravu a parkování v centru města bez předchozí širší debaty s občany.

2. Měl by umět naslouchat občanům. Měl by si být vědom toho, že jeho práce pro město a jeho občany je služba. Měl by být znám díky výsledkům své práce.

3. Především výstavba městských bytů, jak pro mladé, tak pro seniory. Charakter těchto bytů by měl zohledňovat i sociální aspekt. Stejnou důležitost přikládáme i oblasti dopravy, silniční i železniční.

Karla Vlasáková (ODS) Chceme zdravé bydlení

Karla Vlasáková, ODS, 52 let, OSVČ

1. Za pozitivní považuji zvládnutí těžkého období covidové pandemie. Velmi složité to bylo v nemocnici i v domově seniorů. Chod úřadu byl zachován, i když ve změněných podmínkách. I tak byla dodržena kontinuita započatých projektů i plánování dalších investičních akcí. V rámci rekonstrukcí v areálu městské firmy Ekoltes byl dokončen sběrný dvůr. Náročná byla další etapa revitalizace hřbitova. Podařily se také dílčí úpravy na Masarykově náměstí a další nutné průběžné rekonstrukce chodníků. Pokračuje se v přípravách rekonstrukce Letního kina a Informačního centra v Teplicích nad Bečvou.

2. Měl by mít pozitivní smýšlení, zkušený ve svém oboru a aktivní ve veřejném životě města. Měl by mít rád své město a lidi v něm.



3.Zavedení chytrého parkovacího systému, včetně rezidentního a zónového parkování podle městských částí. Trvalé navyšování parkovacích míst. Budeme podporovat zdravé bydlení, zapojení města do rozvoje družstevní výstavby bytů pro mladé rodiny.

Vladimír Juračka (Hranice 2000) Podařila se řada věcí

Vladimír Juračka, Hranice 2000, 72 let, místostarosta

1. Podařila se řada věcí. Opravy základních a mateřských škol, regenerace dvou sídlišť, generální rekonstrukce městského hřbitova, výstavba dalších cyklostezek, rekonstrukce náměstí, nový sběrný dvůr, protipovodňová opatření na řece Bečvě, opravy chodníků a vozovek a zřizování bezpečnostních prvků na komunikacích. Největší akci z hlediska financí představuje výstavba nové tělocvičny v místní části Drahotuše v objemu 80 mil. Kč. V neinvestiční oblasti to bylo zavedení bezplatné MHD, osvobození od placení poplatků za popelnice u dětí do šesti let a seniorů, zvýšení finanční podpory pro sport a kulturu. Nepodařil se záměr zklidnění dopravy v historickém jádru, vysvětlení příčin tohoto neúspěchu by však bylo na dlouhé vyprávění.

2. V prvé řadě by to měl být člověk, který má rád své město. Měl by umět komunikovat a neměla by mu chybět určitá pokora.

3. Zajistit provoz města a jeho početných organizací. Pokud to finanční podmínky umožní, lze uvažovat o další regeneraci sídlišť.

Jiří Kudláček (NKH) Stabilita pracovních příležitostí

Jiří Kudláček, starosta města Hranice, NAŠE KRÁSNÉ HRANICE

1. Politický klub NAŠE KRÁSNÉ HRANICE nese odpovědnost za rozvoj města již dvě volební období. Podařila se vyjednat koalice, která velmi dobře spolupracovala. Provedli jsme revitalizace sídlišť, věnovali jsme se životnímu prostředí i zeleni. Jsme hrdí na vybavenost škol i práci v sociální oblasti. Posunuli jsme realizace cyklostezek, zabezpečili sportovní oddíly, zvýšili kulturní vyžití. Věnujeme se opravám historického centra. Velkou péči věnujeme nejenom Domovu seniorů, ale také aktivním starším lidem, kteří využívají městský seniorský klub.

2. Všichni by měli zvážit, zda na tuto finanční, právní, investiční, administrativní a řídící činnost mají dostatek znalostí. Kandidát by tedy měl být zkušený, kvalifikovaný člověk, patriot obce, o kterou se má starat s velkým srdcem pro lidi.

3. Především stabilita pracovních příležitostí, ochrana rodin a zajištění seniorů. Investice budou směřovat hlavně do údržby stávajícího majetku.

Daniel Vitonský (ANO 2011) Podpořili jsme kulturu i sport

Daniel Vitonský, ANO, 45 let, místostarosta města Hranic, předseda SK Hranice a Olomouckého KFS

1. Odvedl se velký kus práce. Opravovaly a rekonstruovaly chodníky, přibyla nová parkovací místa, cyklostezky, postupně probíhají další etapy regenerace sídlišť. Významnou stavbou, na které se i finančně spolupodílí město, je výstavba protipovodňových opatření na řece Bečvě, postavil se nový sběrný dvůr, velké peníze se investovaly do našich ZŠ a MŠ, do jejich odborných učeben a hřišť. Zahájili jsme výstavbu nové tělocvičny u ZŠ a MŠ v Drahotuších, za bezmála 80 milionů a město ji realizuje za své peníze. Navýšili jsme i finanční prostředky do kultury a sportu, na podporu celoroční činnosti jak dospělých, tak zejména dětí.

2. Člověk s velice dobrou znalostí místního prostředí, který má za sebou i nějaké životní zkušenosti. Měl by být schopen se poprat mnohdy s opravdu neskutečnou byrokracií.



3. Je jasné, že se nepodaří vše, protože nám sváže ruce energetická krize. Bude prioritou zachovat v maximální možné míře provoz příspěvkových organizací – Domova seniorů či ZŠ a MŠ.

M. Koňaříková Syptáková (ČSSD) Koalici musím chválit

Miroslava Koňaříková Syptáková, ČSSD, 48 let, OSVČ

1. Jako pozitivní vidím v Hranicích zprovoznění jezu, na vlakovém nádraží vybudování parkoviště pro kola, v Komenského ulici parkoviště pro auta, a hlavně se podařilo opravit a zmodernizovat sběrný dvůr. Za nedotažený považuji projekt rekonstrukce autobusového nádraží a doufám, že dojde k jeho oživení včetně propojení s vlakovým nádražím. Koalici musím pochválit, že udělala mnoho investičních akcí pro zlepšení života v našem městě.

2. Ideální kandidát by měl být v prvé řadě schopný manažer, trochu technik, trochu stavař, trochu právník, trochu ekonom, a hlavně nepodnikat v oboru, který by byl závislý na veřejných zakázkách města. Měl by zvládat zátěžové a stresové situace.

3. Chceme připravit podmínky pro dostupné bydlení a realizovat výstavbu obecního bydlení pro potřebné cílové skupiny, zabezpečit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání a modernizovat budovy základních a mateřských škol včetně přilehlých areálů. Zkvalitníme výkon veřejné správy.

Michal Ondra (Pro Hranice) Kde jsou ty nové byty?

Michal Ondra, PRO HRANICE, 37 let, ředitel iHranice.cz, ekonom, pedagog

1. Pokud se podívám do programového prohlášení koalice, která vede Hranice od roku 2018, musím konstatovat, že se z něj mnoho naplnit nepodařilo. Například před volbami v roce 2018 byl dán občanům slib, že zastupitelé budou stavět městské byty. Za toto volební období se však nejenže nepostavil ani jeden byt, ale naopak se zhruba stovka městských bytů prodala. A to je jen střípek z toho, jak bylo se sliby voličů v našem městě nakládáno.



2. V první řadě by měl ve městě, kde kandiduje, skutečně bydlet, což bohužel v Hranicích neplatí, a měl by především své město milovat. Je to totiž jednoduchá rovnice, pokud něco skutečně milujete, chcete pro něj to nejlepší.

3. Máme chuť budovat naše město tak, aby se stalo moderním místem pro život. Je těžké vypíchnout jen něco, jelikož máme komplexně propracovaný program, ale zmiňme tedy jedny z našich hlavních priorit, kterými jsou oprava silnic, chodníků a budování cyklostezek uvnitř města a zahájení éry výstavby městských bytů.