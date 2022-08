Polovinu zájemců o senátní křeslo za Olomouc tvoří lékaři

Senátorské křeslo bude obhajovat primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lumír Kantor (KDU-ČSL), který před šesti lety porazil o tisíc hlasů záchranáře Milana Brázdila (ANO). Ten je nyní stejně jako tenkrát poslancem, nicméně zájem být v horní komoře parlamentu mu zůstal, takže o post v Senátu bude usilovat znovu.

Opakování jejich duelu se bude snažit zabránit olomoucký chirurg Čestmír Neoral (ODS). Občanští demokraté ho nominovali i přes doporučení celostátního vedení stran koalice SPOLU nominovat společné kandidáty.

Lékařem je i Ctirad Musil (Moravané). Ten byl do konce loňského ledna primářem klinické biochemie a hematologie hranické nemocnice, pak ale musel ve funkci skončit. Nemocnici vadilo jeho politické působení. Na sociálních sítích předseda Moravanů pod účtem Moravský troll publikoval kritické příspěvky k opatřením proti koronaviru.

Ředitel školy nechal nošení roušek na rodičích

Část voličů kritických k vládním nařízením může oslovit i ředitel základní školy v Troubkách na Přerovsku Petr Vrána. Loni v květnu vystoupil proti nařízení, aby děti nosily ve třídách roušky, a nechal rozhodnutí na rodičích.

„Hlavním motivem mé kandidatury je dopad protiepidemických opatření na děti, žáky a studenty, kterým jsme vzali dva roky dětství a dospívání a zásadním způsobem ovlivnili jejich zdraví,“ uvedl.

Se sloganem Bráníme právní stát a občanské svobody se o hlasy voličů uchází i předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková.

Svého favorita mají také Piráti, kteří navrhli vědeckého pracovníka a vysokoškolského pedagoga Václava Rance.

Stejně tak STAN chce za senátora prorektora pro strategii a vnější vztahy Univerzity Palackého v Olomouci Michala Malacku. Ten kandiduje na devátém místě i do olomouckého zastupitelstva.

Voliče oslovují prestižní povolání

Lékaři, vědci a učitelé se dlouhodobě pohybují ve veřejném mínění na špici v hodnocení prestižních povolání a strany to vědí.

„Je to od nich sázka na jistotu, protože i když konkrétní osoby neznáte nebo si je s ničím nespojujete, samotný fakt jejich povolání je dostatečně zavazující a závažný, abyste je volili,“ podotkl sociolog Vojtěch Bednář.

Celkově mohou známé tváře zvednout zájem o volby, který bývá tradičně malý. V prvním kole volilo před šesti lety v Olomouci přes 35 procent, ve druhém už přibližně jen 19 procent voličů.

„Přestože senátní volby jako takové oblíbené nejsou a lidé třeba ani nerozumí účelu, který Senát v parlamentu plní, mohou to vnímat tak, že dávají podporu lokálním osobnostem,“ dodal Bednář.

Strany se spojují podle druhu voleb

Pozoruhodná je podpora, kterou kandidátům vyjádřily některé strany. TOP 09, Zelení a ProOlomouc podepsali memorandum, ve kterém se shodli na lidovci Kantorovi.

Přitom uskupení ProOlomouc chce na radnici s Piráty a Zelení se STAN. Na druhou stranu jsou signatáři memoranda spolu s KDU-ČSL pod značkou Spojenci členy krajské vládnoucí koalice.

Kandidáti do senátních voleb ve volebním obvodu č. 61 – Olomouc stávající senátor – Lumír Kantor (zvolen za KDU-ČSL), od 2016

Milan Brázdil (ANO) – lékař, poslanec

Michal Malacka (STAN) – právník, prorektor Univerzity Palackého

Čestmír Neoral (ODS) – lékař

Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora) – předsedkyně Trikolory

Ctirad Musil (Moravané) – lékař

Václav Ranc (Piráti) – výzkumný pracovník Strany kandidující do olomouckého zastupitelstva: SPOLU; SPD a Trikolora; ANO 2011; Svobodní, Soukromníci, Koruna Česká, Konzervativní strana; KSČM; ProOlomouc a Piráti; Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty; Olomoučané; STAN, Zelení a Nezávislé olomoucké osobnosti; Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, spOLečně Termín komunálních i senátních voleb je 23. a 24. září. Případné druhé kolo voleb do Senátu bude 30. září a 1. října.

„Podporu jsme Lumíru Kantorovi slíbili ještě před vstupem do koalice s Piráty, při jednání to nehrálo roli,“ zdůvodnil předseda ProOlomouc Tomáš Pejpek.

O kandidatuře do Senátu informoval na Facebooku i bývalý primátor Olomouce a nyní nezařazený olomoucký zastupitel Antonín Staněk, který byl také v letech 2018 a 2019 ministrem kultury za ČSSD.

Ze strany však už vystoupil a nakonec nekandiduje ani v Olomouci. Navržený je hnutím Přísaha ve volebním obvodu Bruntál. „Ke své kandidatuře do Senátu se vyjádřím později na tiskové konferenci,“ napsal minulý týden redakci.

Nepotvrdily se tak spekulace z minulého roku, že by se měl objevit mezi jmény za SPD. „Byl to čistý hoax. Nejvíc to překvapilo asi nás. Někde se to objevilo, okamžitě jsem to dementoval,“ sdělil nyní předseda olomoucké SPD Pavel Jelínek.

„Se mnou rozhodně nikdo nejednal, a když jsem se ptal i našeho místopředsedy Radima Fialy, o ničem také nevěděl,“ tvrdí Jelínek.

Stranické špičky mezi kandidáty

Stejně jako u kandidátů do Senátu je několik vysokých představitelů svých stran i v obecních volbách. Na posledním místě za STAN a Zelené najdeme v Olomouci hejtmana a nově člena předsednictva Starostů Josefa Suchánka. V zastupitelstvu města už byl, ale po zvolení do čela kraje rezignoval.

Stranickou špičkou je také místopředsedkyně ČSSD Daniela Ostrá, jež je dvojkou kandidátky Olomoučanů. Tvoří ji kromě sociálních demokratů také osobnosti bez politické příslušnosti.

Na páté místo se například nechala napsat olomoucká fotbalová legenda Roman Hubník. Výrazným jménem je i špičkový vědec Michal Otyepka. Je jediným Čechem, kterému se podařilo třikrát získat nejprestižnější evropský grant.

Koalice SPOLU má ve svých řadách ředitelku krajské Vědecké knihovny v Olomouci a členku ODS Ivetu Tichou, koalice SPD a Trikolory vsadila s číslem pět na rockera Miroslava Spilku, kterého fanoušci znají třeba z kapely Perseus.

Za hnutí spOLečně je čtyřkou investor, podnikatel a exekutor Robert Runták. Před čtyřmi lety, kdy hnutí založil, kandidoval ze šestého místa, ale strana získala jen tři mandáty.