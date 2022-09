Ve velkých městech kraje jasně zvítězilo ANO, výjimkou je jen Jeseník

Při sečtení 99 procent okrsků v krajském městě ANO zopakovalo jasné vítězství z roku 2018, byť náskok o proti druhému uskupení je lehce nižší. Nyní získalo 31,8 procenta, o pět více než před čtyřmi lety.

„Pro mě je to překvapení. Sám jsem to nečekal. Navíc je to celorepubliková vlna napříč většinou statutárních měst. Osobně to zčásti vnímám jako ohodnocení čtyřleté práce v zastupitelstvu, čímž bych chtěl poděkovat kolegům z klubu,“ řekl lídr a dosavadní primátor Miroslav Žbánek.

„Vnímám to do určité míry jako celorepublikovou protestní vlnu proti tomu, jaká je momentálně situace na centrální úrovni. Od toho se nelze oprostit. Pro nás to už není důvod nějaké bujaré oslavy, je to přetavení čtyř let práce do pokračování. Ať už v podobné, či jiné koalici. Pokud se nám samozřejmě podaří formu koalice dohodnout,“ dodal.

Druhé SPOLU tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL má 19,6 procenta. „Spojili jsme síly do koalice, abychom získali co nejlepší výsledek. Je evidentní, že se naskakují hlasy populistickým stranám, kde se odráží celostátní situace. Projevuje se celospolečenská rétorika těchto stran,“ zhodnotila lídryně kandidátky Markéta Záleská (ODS).

SPOLU by mohlo vytvořit pohodlnou většinu s ANO. Vyloučit ale nelze ani variantu, že by poskládalo těsnou většinu s menšími stranami a vítěz by tak skončil v opozici.

„Jako odpovědný lídr to nemohu komentovat, jsme tři strany a všechny to musí nejprve probrat ve svých organizacích. Pak se z toho mohou odvinout další jednání. Řekneme si, jak budeme postupovat v následujících dnech,“ doplnila s tím, že každá ze stran bude mít ve vyjednávacím týmu dva zástupce.

ČSSD i KSČM v zastupitelstvu úplně končí

Třetí ProOlomouc a Piráti získali 15,5 procenta, což je pro ně spíše zklamáním. Před volbami doufali ve dvacet procent.

„Chtěli jsme o něco silnější pozici. Hrát se s tím dá, ale bude záležet na jednáních. Jsme až třetí v řadě,“ komentoval sčítání lídr Tomáš Pejpek (ProOlomouc). Spolupráce jeho koalice se SPOLU by nicméně podle něj byla jedna z reálných možností.

V zastupitelstvu ještě usednou zástupci společné kandidátky SPD a Trikolory, která získala 11,4 procenta, hnutí spOLečně s 8,7 procenty a těsně ještě koalice STAN, Zelených a nezávislých olomouckých osobností.

Naopak letošní volby dokonaly ústup levice. V zastupitelstvu končí ČSSD, jež už před čtyřmi lety proklouzla nejtěsnějším možným způsobem s pěti procenty hlasů a nyní kandidovala s nezávislými pod značkou Olomoučané, i KSČM.

ANO stačí v Prostějově do jediný partner

Ještě větší úspěch než před čtyřmi lety zažilo ANO i v Prostějově. Získalo zde 32,5 procenta, což znamená zdvojnásobení počtu zastupitelů na 14, přičemž k získání většiny tak chybí pouze čtyři.

Druhé skončilo opoziční uskupení Na rovinu!, které obhájilo šest mandátů, velký úspěch slaví třetí SPD, která si polepšilo na dvojnásobek, když získala 15 procent hlasů a místo dvou zastupitelů bude mít hned šest.

„Určitě nám pomohla současná situace ve státě a energetická krize. Ale my byli tři měsíce v ulicích. Byli jsme, na rozdíl od ostatních stran, vidět. Snažíme se z centra udělat bezdoplatkovou zónu, náš návrh shodil ústavní soud. Lidé to však vidí a za to se nám odvděčili. Ví, že bezpečnost ve městě je naše priorita,“ zhodnotil lídr Pavel Dopita.

Ten doplnil, že jeho klub už zamířil jednat s vítězným ANO. „Když si to spočítáte, dohromady bychom měli dvacet křesel. Ale nechci předjímat,“ uzavřel.

O jeden mandát si polepšila i čtvrtá kandidátka ODS s nezávislými osobnostmi, pro kterou hlasovalo 12,4 procenta voličů, bude tak mít pět zastupitelů. Naopak jen tři křesla místo pěti bude mít Pévéčko, jež bylo součástí vládnoucí koalice, ale pohoršilo si na 8,9 procenta.

V tradičně levicovém městě nově nebudou mít žádného zastupitele ČSSD ani KSČM, přestože doposud jich dohromady měly v pětatřicetičlenném plénu šest.

SPD skokanem voleb i v Přerově

Také v Přerově se stalo suverénním vítězem doposud vládnoucí hnutí ANO, které získalo 33,7 procenta hlasů a navýšilo počet svých zástupců v pětatřicetičlenném zastupitelstvu z deseti na čtrnáct.

I zde byla skokanem voleb SPD, která získala 15,2 procent a bude mít místo tří mandátů šest. V zastupitelstvu dále ještě usedne pět zástupců uskupení Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti, jež získalo 13,3 procenta, a tři lidé z kandidátky Společně pro Přerov - koalice politického hnutí Změna a Nezávislé volby, pro kterou hlasovalo 8,8 procenta voličů.

Doplní je ještě tři Piráti díky zisku osmi procent hlasů, dva zástupci hnutí Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí, jež dostalo 6,3 procenta, a dva mandáty má ještě společná kandidátka KDU-ČSL a TOP 09, jež si připsala 5,3 procenta.

Také v Přerově v zastupitelstvu končí sociální demokraté i komunisté. Volební účast byla v Přerově 39,5 procenta.

Šumperk bude mít nejspíš nového starostu

Rovněž v Šumperku zvítězilo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO a Nezávislí, nyní však přesvědčivěji. Z necelých 19 procent poskočilo na téměř 31 a navýšilo svůj počet mandátů na deset.

„Výsledek je výborný. Bude ale záležet na tom, jakou se podaří poskládat koalici,“ uvedl lídr kandidátky Miroslav Adámek. Ten se chce pokusit o co nejširší koalici.

„Nevyloučili jsme ze spolupráce nikoho, bohužel se vůči nám vymezila Nezávislá volba, takže s tou spolupracovat nebudeme,“ řekl Adámek, který chce v případě zvolení starostou pokračovat současně i v Senátu.

„Je tam nyní 22 starostů. Myslím, že tyto funkce se dobře doplňují,“ zdůvodnil.

Minule ANO přepustilo post starosty Tomáši Spurnému (Srdcem pro Šumperk - KDU - ČSL a Nezávislí) a spokojilo se s pozicí místostarosty, není však pravděpodobné, že by se tento scénář opakoval. A to přesto, že uskupení posílilo oproti minulým volbách, dostalo se nad deset procent a obhájilo tři mandáty.

„Výsledek není špatný, byť určitě mohl být lepší. My počkáme, s čím přijde vítěz. Jsme připraveni znovu se podílet na vedení města. Čím širší koalice bude, tím to bude v dnešní těžké době lepší,“ míní Spurný.

Zmíněná Nezávislá volba získala 12,3 procenta hlasů a čtyři zastupitele, následuje SPD s 11,7 procenty a stejným počtem mandátů, a o dvě desetiny za nimi uskupení Šumperáci tvořené STAN a TOP 09, což mu rovněž vyneslo čtyři křesla. Přes pět procent se těsně dostala i ODS a Rozumní a budou tak mít po jednom zástupci. Naopak v zastupitelstvu zcela končí ČSSD a KSČM.

Jesenická volební kometa ztratila

Jediným okresním městem, v němž nezvítězilo ANO, je Jeseník. Tamní strana Jeseník srdcem vedená starostkou Zdeňkou Blišťanovou, která před čtyřmi roky získala přes čtyřicet procent hlasů a měla dokonce sama těsnou většinu v zastupitelstvu, sice obhájila vítězství, ovšem pohoršila si o víc než deset procent a místo 13 mandátů bude mít sedm.

Pro koalici jí může tak jako minule stačit jedna další strana, dosud to byla partaj Pro Jeseník, která obhájila se 17,6 procenty čtyři křesla.

Výraznou roli může ale hrát kandidátka ANO a ČSSD, která získala 23,3 procent hlasů, což je oproti roku 2018 dvojnásobek a znamená pět zastupitelů z jednadvaceti. „Výsledek je velmi dobrý. Teď záleží na tom, jestli se ho podaří dobře zúročit,“ řekla lídryně Jana Konvičková.

Velký počet hlasů zřejmě odebralo vítězné kandidátce uskupení Jeseničtí 2022, která vybojovala na první pokus 13,4 procenta a bude mít tři zastupitele. Její lídryně Dagmar Ponechalová minule kandidovala za Jeseník srdcem. Se starostkou se ale nerozešla v dobrém.

„Je to úžasný úspěch. Těší mě, že jsme jedním ze subjektů, který je vážně ve hře,“ komentovala výsledky Ponechalová.

Po jednom zastupiteli budou mít za sedmiprocentní zisk ještě uskupení Nezávisli - Jeseník a Společně. Volební účast byla 41,4 procenta.