Zemědělci musí hospodařit, ne úřadovat, říká Holomčík za Piráty a STAN

Radek Holomčík chce pro koalici v kraji vybojovat sedm křesel. Přesně tolik, kolik jich při posledních volbách získal tehdejší vítěz, hnutí ANO. „Jdeme vyhrát od samého začátku,“ věří si Holomčík.

Preference vám od jara ale spíš klesají a kromě ANO vás předstihla i koalice Spolu.

Průzkumy teď ukazují, že se propad zastavil a máme potenciál růstu. U nás byla nejsilnější část kampaně vždycky ta kontaktní, kolegové ze STAN to mají stejně. Tam teď napneme síly. Odezva veřejnosti naznačuje, že podpora u ní je. Realita na ulicích je úplně jiná než na sociálních sítích.



Jana Krutáková, jihomoravská poslankyně za STAN a dvojka vaší krajské kandidátky, přiznala, že se jí do koalice Pirátů a Starostů nechtělo. Jak jste to vnímal vy?

Když jsme se o tom před dvěma lety začali bavit, dávalo mi to na základě osobních zkušeností ze Sněmovny smysl. Ale měl jsem ke spojení zdrženlivý postoj, protože jsem si nedokázal představit, jak toho dosáhneme. U obou členů koalice s tím musely souhlasit členské základny, ne že se předsedové dohodnou sami u piva.



Blízkost je patrná asi více na celostátní úrovni. Na jižní Moravě je to trochu jiné. Starostové jsou více konzervativní, na krajské úrovni jsou navíc v zastupitelském klubu s ODS, která je ve volbách vaším konkurentem.

Víte, to tak bylo loni po krajských volbách, aby zesílili svoji pozici. My jsme na kraji v koalici taky a spolupráce funguje v pohodě.



Neříkám, že to funguje dobře, nebo špatně. Jenom že na jihu Moravy je to jinak.

Na komunále platí, že často nehraje takovou roli ani ideologie, ani barva stranického trička. Z toho vznikají rozdíly, ale je to přirozené. My se bavíme o spolupráci na sněmovní úrovni na příští čtyři roky. A tam je to prostě bez problémů.



Lídrem jihomoravské pirátské kandidátky jste byl už minule. Pokud uspějete i letos, máte dokonce vyšší cíle a chcete být ministrem, je to tak?

Je to tak. Pokud do vlády půjdeme a podaří se nám vyjednat resort zemědělství, tak jsem jeden z horkých kandidátů. O tom, která ministerstva pro nás budou prioritní, teď diskutujeme.



Co by bylo první, co byste ve funkci ministra udělal?

Začal bych se bavit se Státním zemědělským intervenčním fondem, který vyplácí drtivou většinu zemědělských dotací. A začal bych řešit co největší zjednodušení administrativy a odstranění některých absurdit, s nimiž se zemědělci potýkají.



Úbytek byrokracie se vám prolíná celým volebním programem. V prioritách máte naznačenou taky ekologizaci zemědělství.

To jde ruku v ruce. Po zemědělcích i lesnících chceme spoustu administrativních věcí. A zapomínáme na to, že jejich hlavní prací je hospodaření v krajině. Pokud chceme zdravou krajinu, tak musíme lidi nechat hospodařit.



V číslech 15 míst na kandidátce obsadili Starostové. O čtyři méně než Piráti. 3 poslanci si jdou pro hlasy. Kromě lídra i Tomáš Vymazal z Pirátů a Jana Krutáková od Starostů. 9,11 procenta získali minule v kraji Piráti. STAN si připsal 3,63 procenta.

Loni ministerstvo zemědělství přidalo na seznam plánovaných staveb v kraji přehrady Kačenka a Vosovec na Znojemsku a v Javorníku na Hodonínsku. Kvůli většímu zadržování vody v krajině. Je to řešení, s nímž souzníte?

Nejsme principiálně proti přehradám, ale u každé je potřeba se velmi důkladně podívat na to, jaké jsou náklady, co to bude znamenat pro konkrétní krajinu a jestli se omezené prostředky, které na tuto politiku máme, nedají využít lokálně lépe. Musí to mít skutečně jasný důvod a musíme si být jisti, že neexistuje méně invazivní způsob řešení.



Ale i proti menším projektům plánovaným na jižní Moravě, jako jsou tůně a meandry řek, se nedávno vymezila skupina odborníků. Zaskočilo vás to?

Výhrady vnímám jako oprávněné. Ale v tento okamžik šlo o vytipování lokalit, kde má smysl dělat nějaká opatření. Není to definitivní. Jakým způsobem a jestli vůbec na opatření dojde, se ukáže až časem, se znalostí konkrétního místa.



Ve stranických volebních novinách se chválíte, že se vám podařilo zamezit privatizaci státních lesů. Právě tento podnik je ale kritizován za přístup ke kůrovcové kalamitě. Máte plán, co s tím dělat?

Lesníky svazuje i byrokracie, která brání jednodušší výsadbě druhově pestrých lesů. Ale především už minimálně tři roky volám po analýze celé kalamity a stále se nám nepodařilo tím ministerstvo zemědělství pověřit. Chci vidět, jak to vzniklo, jak se kalamita šířila, jaká opatření v lokalitách byla použita a co se dělo v letech 2012 až 2017, kdy došlo k nejmasivnějšímu rozšíření kůrovce.



Takže budete čekat na analýzu?

Nejenom to. Potřebujeme totálně změnit politiku státních lesů. Musí být pod větší kontrolou. K tomuto podniku je dlouhodobě přistupováno jako k dojné krávě, předchozí vlády ho vytunelovaly. To se nesmí opakovat. Dlouhodobě na ten problém upozorňujeme a jen vedl ke zhoršení kůrovcové kalamity.



Stromy zpustošilo v kraji také tornádo. Na předvolební debatě v Brně jste řekl, že pomoc po něm nebyla ideální. Co jste tím myslel?

Lavírování vlády o tom, jestli do podpory postiženým obcím zahrne nebo nezahrne miliardu, kterou lidé vybrali ve veřejných sbírkách. Tornádo nám ukázalo, že složky záchranného systému i armáda fungují. Na čem je potřeba do budoucna zapracovat, je podpora krizového řízení.



Chcete říct, že starostové v kritických týdnech fungovali špatně?

Ne, rozhodně nechci vystupovat kriticky. Starostové a starostky dělali, co mohli. Velmi dobře zafungoval i kraj. Ale měli bychom se systematicky připravovat, aby ti lidé věděli, co v takových situacích dělat. Aby věděli, co chtít po integrovaném záchranném systému, co po armádě a kam se obracet s dalšími problémy. Souvisí s tím i znalost první pomoci ve společnosti a krizová výchova ve školách. Máme také velký potenciál v mezilidské dobrovolnické pomoci. Musíme hledat cesty, aby solidaritu a ochotu lidí pomáhat dokázal stát co nejúčelněji využívat.



Na kandidátce jste opět s poslancem Tomášem Vymazalem, jehož velkým tématem před čtyřmi lety byla legalizace konopí. V programu je zase. Co jste s tím za čtyři roky udělali?

Kolega připravil velmi dobrý návrh na legalizaci samopěstování. Nenašel se ale dostatek lidí, kteří by to podpořili. S čím se ovšem pohnulo, je změna přístupu k léčebnému a technickému konopí. Před pár dny prošla ve Sněmovně novela zákona o návykových látkách. Rozvázali jsme tím částečně ruce zemědělcům, kteří chtějí pěstovat konopí pro potravinářské, technické a léčebné účely. Zahraniční zkušenosti nám ukazují, že konopí ve všech způsobech využití je plodina budoucnosti a má obrovský ekonomický i ekologický potenciál.



V programu poukazujete na údajně neefektivní prevenci a slabé snižování rizik v oblasti návykového chování. Nepodpoří ale legalizace pěstování konopí právě takové chování?

Ne, největší problém konopí je právě jeho kriminalizace. Úplně zbytečně zavíráme do vězení třeba starší lidi, kteří konopí pěstují pro zdravotní účinky. Data z celého světa potvrzují, že represe je nejhorší možný přístup. Chceme jít cestou prevence, zvyšováním vzdělanosti a osvěty a snižováním negativních dopadů. A u konopí i účinnou regulací místo zákazu. Státy, které mají fungující drogovou politiku, jdou tímto směrem.



Můžeme se postavit k těmto státům do řady?

Ano. Je to věc, která nejde udělat ze dne na den. Ale musíme s tím začít co nejdřív.