Vím, na co mají politici chuť. U sebe to nikdy nepřipustím, tvrdí Šlachta

Třicet let pracoval u policie, na což upozorňuje pokaždé, když se mu naskytne příležitost. Teď se však Robert Šlachta rozhodl, že místo prošetřování politických hříšníků stane po jejich boku a společně se svými bývalými kolegy změní českou politiku.

Hnutí Přísaha, které založil, v průzkumech balancuje na pětiprocentní hranici a má tak šanci proniknout do Sněmovny. „Lidé na stáncích mi říkají, že jsem Don Quijote. Že politika je špinavé prostředí, prolezlé vším možným, a že stejně nic nezměním. Ale já věřím, že změním,“ hlásí Šlachta.

O tom, kdo povede jihomoravskou kandidátku, nebylo jasno do posledních hodin před odevzdáním listin. Nekalkuloval jste, proti komu se postavíte?

Mně je to úplně jedno. Vždycky jsem měl jasno o tom, že budu kandidovat na jižní Moravě. Je to jediná volba. Neohlížím se na ostatní, jedu si svoje.

Přísaha je nováček, podobně jako dříve byly Věci veřejné nebo ANO, v nichž se řada lidí zklamala. Čím se od nich chcete lišit a co můžete nabídnout?

V prvé řadě je to můj životní příběh, který mám za sebou, tedy třicet let služby pro stát, u policie. Tak by to mělo být a tak to chci i u kandidátů a lidí, kteří jsou pod Přísahou – aby za sebou měli minulost, kterou můžou nabídnout. Další věc je zkušenost s tím, co jsme provedli pro stát v rovině řízení subjektů a lidí. A volební program, který je zaměřený proti plýtvání veřejných financí.

Je váš zmiňovaný životní příběh dostatečná kvalifikace pro to, aby vám dali voliči hlas a důvěru?

To neumím říct, musela byste se zeptat těch občanů. Mé jméno a příběh vzbuzují velké emoce – plusové i negativní. Je mi to ale jedno. Často se vynořují otázky, jestli policista může být dobrý politik a jestli vůbec bývalý policista měl vstupovat do politiky. Proč by nemohl? Proč by měl být dobrým politikem podnikatel? Teď vidíme, jakého máme v čele státu politika, a to lidé říkali, že už má nahrabáno dost a už nebude škodit.

Znamená to, že s premiérem Andrejem Babišem a hnutím ANO nebudete po volbách jednat?

Nemáme rétoriku ani antibabiš, ani antipirát. Neuslyšíte od nás napadání. Kampaň začíná být špinavá, plná lidských napadání. A já nechci vykopat před volbami příkopy a pak se 10. října škrábat na hlavě, protože nikdo s nikým není schopný si sednout a vyjednávat. Doposud jsem se s nikým nepotkal a ani s tím nebudu začínat. Až pokud se do Sněmovny dostaneme, tak teprve začne vyjednávání o nějaké pozici.

Na jihomoravské kandidátce jsou lidé, které většina voličů nezná. Tři komunální politici, jinak účetní, zahradnice, zdravotní sestry, důchodci… Jsou všichni ochotni zasednout v poslaneckém křesle?

Maximálně za ně ručím. Že by šli do parlamentu, o tom jsem naprosto přesvědčený, bavil jsem se o tom s nimi. Ale tak daleko ještě nejsme, pět procent je velká meta, i když dostat se do Sněmovny je náš cíl. A ať to dopadne, jak chce, my jdeme dál. Lidé v hnutí mají zájem angažovat se i v komunální politice. Vůbec necílíme jen na parlamentní volby. Jihomoravská kandidátka je poskládaná z lidí z celého kraje. Mají něco za sebou, mají životní příběh a zkušenosti.

Nicméně jejich výstupy nejsou příliš přesvědčivé. V debatě Institutu pro politiku a společnost jsme mohli sledovat dvojku krajské kandidátky Miloše Rouzka, který toho kromě frází a hesel z programu moc neřekl. Za národní ostudu označil chybějící dálnici na Vídeň, ale ani nenaznačil řešení – tedy to, jak ji dostavět. Takže ani neodpověděl na otázku moderátora.

Tam ani řešení není, je tam asi 140 podaných žalob. Rozhodnutí je teď na soudu. Můžeme se bavit o tom, jak byla zpracována dokumentace, jestli to bylo rychlé řešení, jak to bylo v jednotlivých okamžicích. Ale já si nedovedu při takovém množství žalob představit, že v politické rovině budeme schopní zasáhnout. Nemůžeme tlačit na soudce, aby nějak rozhodl, nebo stahovat žaloby.

Ve vašem programu se však tomu, že chybí spojení do Rakouska, věnujete. Proč, když teď říkáte, že se s tím vlastně nedá nic dělat?

S dopravními experty vedeme debatu o jiných variantách trasy, které by mohly být průchodnější. Není jisté, že dálnice povede přes Mušovská jezera. Další varianty, které mají své zástupce, řeší, jestli by nebylo lepší propojit Mikulov s Břeclaví a natáhnout to na dálnici D2. Rakousko už má hotovo, a my stále nic. Pokud se upneme jen na tu žalobami zavalenou trasu, budeme čekat klidně třicet let.

V číslech 7 měsíců uplynulo od založení Přísahy, vznikla 27. ledna. 12 žen kandiduje za Přísahu na jižní Moravě. 30 let sloužil Šlachta u policie, což v rozhovoru několikrát zdůraznil.

Právě zrychlení soudních procesů je další kapitolou vašeho programu. Jak konkrétně to chcete provést?

Jestli chceme soudy zrychlit, tak je nejspíš doba na změnu čtyřstupňového soudního řízení na třístupňové. Největší problém je v odvolačkách, soudy si přepinkávají případy tam a zpátky. K zamyšlení je opravdu ponechání jen krajského, vrchního a nejvyššího soudu. To bychom chtěli dostat do nového trestního řádu.

V programu taky uvádíte, že „reálně hrozí snahy o privatizaci nemocnic a ohrožení dostupnosti základní péče“. Kde?

Když byl hejtmanem Michal Hašek, mluvilo se o privatizaci hustopečské nemocnice. Takže i konkrétně na jižní Moravě snahy o přesun nemocnice do rukou soukromé firmy byly.

Jenže to je záležitost roku 2014, Michal Hašek není v čele kraje už pět let. A hustopečská nemocnice se nakonec přesunula z majetku města pod kraj.

Uznávám, že je to už dlouhá doba, ale opravdu se to dělo. Ony se ty debaty můžou vést, jenom o tom nevíme. Někde na to ty chutě jsou, někde ne. Na jižní Moravě tento problém teď nevidím, ale náš program je celostátní. Prioritou jsou pro mě fakultní nemocnice. Nechceme, aby se debata o privatizaci vůbec vedla.

Chcete zabezpečit dostupnou lékařskou péči. Má v tom kraj nedostatky?

My si tady na jižní Moravě žijeme trochu jako čuníci v žitě. Problémy s nedostatkem lékařů mají v západních nebo severních Čechách. Na Znojemsku nebo Břeclavsku je jiný problém – minimálně se pečuje o naše občany, zato se pracuje na faktury pro zahraniční, rakouskou klientelu.

Jako bývalý elitní policista si přejete, aby bylo Česko spravedlivé. Co konkrétně z toho, co jste jako policista zažil, vám dokáže pomoci plnit přání lidí, kteří vám dají hlas?

Nikdy se nebudu chovat tak jako stávající politici. Vím, jak to vypadá, vím, na co mají chuť. Pokud hlas dostanu, nikdy toho nezneužiju. To u sebe nikdy nepřipustím. V kauze Nagyová jsem viděl, jak se politici chovají. Kdyby si z toho aspoň něco morálně vzali! Tak jako oni se politik chovat nemá. Nenapadat státní zástupce, policii, ale vzít si ponaučení.

Od napravování a tříbení morálky jsou tresty. Ale řekněme si upřímně, že odstrašujících rozsudků z vašich kauz není zase tolik.

No to ano, ale to je to, o čem jsme se bavili. Kauzy Nagyová a Rath se táhnou. Nagyovou shledal Nejvyšší soud vinnou po osmi letech. Ten trest už ani není adekvátní, po těch letech už ani nepůsobí jako správný trest. Jestli se někde podařilo rozkrýt klientelismus a systém korupce a obnažit ho pro občany, tak je to kauza Stoka.

V této kauze kolem bývalého brněnského politika hnutí ANO Jiřího Švachuly stále běží soudní jednání, takže teprve uvidíme, jak to dopadne. Co však chcete v případě zvolení udělat, aby se podobné kauzy neodhalovaly jen ojediněle?

Tlačíme na odbřemenění policie a zvyšujeme tlak na to, aby měla volné ruce pracovat právě na takových kauzách.