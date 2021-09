Brnu žádné finance neblokujeme, to by mě hanba fackovala, říká Schillerová

„Snažili jsme se politiku dělat jinak, ale vždycky je to o lidech,“ komentuje rozsáhlou manipulaci s veřejnými zakázkami vicepremiérka a ministryně financí.

Když je to o lidech, tak jen připomenu, že Jiřího Švachulu, hlavního obžalovaného v kauze Stoka, dovedla do hnutí pravá ruka Andreje Babiše Jaroslav Faltýnek.

O tom nic nevím, nikdy jsem s nikým neřešila, jestli ho přivedl, nebo ne. Aniž bych se někoho zastávala, tak to, že někoho někam přivedete, ještě neznamená, že za něj máte zodpovědnost.

Brněnská buňka nicméně vznikala velmi nestandardně právě pod taktovkou Jaroslava Faltýnka, který přinesl jména přímo do Prahy, aniž by se schvalovala na místní úrovni.

Četla jsem to, a pokud to tak bylo, je to špatně.

Jak vám má ale volič věřit, když si na kandidátce navzdory nelibosti členské základny posunete na volitelné místo poslankyni Taťánu Malou, která je v podezření, že o machinacích s veřejnými zakázkami věděla, a zároveň byla donucena rezignovat na post ministryně kvůli plagiátorství diplomových prací?

Musíme přihlédnout k tomu, že čtyři roky byla členkou ústavně-právního výboru a tam si odpracovala dost práce. Jestli jste mířil ke kauze Stoka, to by bylo pochopitelné, ale já si nevšimla, že by byla jakkoli stíhaná.

Na kandidátce jsou jen čtyři zástupci za Brno. Nezanevřeli politicky aktivní lidé v Brně na ANO?

V tuto chvíli si nemyslím, že by tam byl problém. Kandidátka je stavěna odspodu, pouze v případě Taťány Malé do toho zasáhlo ústředí, na což má ale ze stanov právo.

Co vnímáte jako hlavní problémy na jižní Moravě?

Velmi důležitá je otázka dopravy. Já mám ve svém srdci rychlovlak z Brna do Prahy. Budu ho tlačit, v příštím volebním období by se mohl začít stavět. Samozřejmě pak je to dálnice do Vídně.

Vzpomněl jsem si na heslo ANO: Dálnice, dálnice, dálnice. Víte, kolik kilometrů dálnic se za osm let, co máte ministra dopravy, postavilo na jihu Moravy?

To přesně nevím.

Nebyl to ani jeden kilometr od roku 2005. Takže je to zhruba stejná doba jako ta, kdy byl ve vládě vámi často zmiňovaný Miroslav Kalousek.

To já bych si v tuto chvíli musela ověřit, nicméně obecně se nikdy nestavělo tak jako teď. Dálnice D1 bude opravená – a vzpomeňte si, v jakém byla stavu.

To nepopírám, ale dvě jihomoravské dálnice – D52 a D43 – se neposunuly ani o kousek.

Pozor, ale za to nemůže ministerstvo dopravy. To je zablokované různými ekofanatiky.

V číslech 4 kandidáti ANO na jižní Moravě jsou z Brna, nezvykle málo. 7 poslanců za Jihomoravský kraj je momentálně ve Sněmovně. 0 km dálnic vzniklo na jihu Moravy za vlády hnutí ANO.

Kdyby Ředitelství silnic a dálnic připravovalo stavby, jak má, tak asi tyto spolky nenajdou skulinu, aby projekty napadly.

To si jako právník nemyslím. Každopádně pokud budu moci, budu tlačit na stavbu dálnice do Vídně.

Proč tedy není ve vašem programu, ale je tam D3 nebo jiné dálnice?

Jsou tam tepny, které jsme uznali jako zásadnější, ale znovu opakuji, že i tu na Vídeň budu jako Brňačka tlačit.

V kampani na vaší sociální síti jste před časem vyzvala své příznivce, zda nevědí o prostorách pro Paracentrum Fenix pomáhající v Brně handicapovaným, protože dostalo výpověď z nájmu. Bylo to ovšem z prostor fakultní nemocnice, která spadá pod ministerstvo spravované hnutím ANO. Není to od vás pokrytecké?

Vy to zjednodušujete. To nefunguje tak, že zvednu telefon a sepsuju nějakého ředitele nemocnice. On je odpovědný, on je hospodář. Já nevím, co ho k tomu vedlo či nevedlo. Jestli to bylo oprávněné, nebo ne, to šetřit nebudu. Pro mě je podstatné zmiňovanému centru pomoci.

V Brně hnutí ANO vyhrálo komunální volby, ale ostatní strany jej obešly. Od té doby se mi zdá, že vláda spíš Brnu hází klacky pod nohy, než aby s ním táhla za jeden provaz…

To jste mě teda šokoval. Já se pravidelně scházím s paní primátorkou Markétou Vaňkovou.

Dám příklad. Když se v říjnu 2018 Andrej Babiš vyjadřoval k obratu v koaličních vyjednáváních a vyšachování ANO, vylíčil, co vše hnutí v Brně připravilo. Mimo jiné napsal: „Atletická hala už je vysoutěžená a měla by se příští rok začít stavět.“ Myslel rok 2019. Od té doby město čeká na peníze od státu, protože je to velká investice a samo na ni nemá. Proč stát dosud nepomohl?

To není o tom, že bychom zadržovali nějaké peníze. Já teď zvednu telefon a zeptám se pana Neussera. (volá šéfovi Národní sportovní agentury Filipu Neusserovi – pozn. red.) Takže říkal, že Brnu žádné finance neblokujeme, to by mě jinak hanba fackovala.

Národní sportovní agentura ale vznikla v srpnu 2019 a zhruba v té době už byla atletická hala připravená. Proč peníze nešly mimo sportovní agenturu, když se teprve tvořila?

Protože to už teď nejde. My nechceme dávat peníze přes jiné kanály. Náš záměr je, aby finanční požadavky šly právě přes Národní sportovní agenturu.

Když půjde vše přes ni, tak už neplatí prohlášení premiéra Babiše z roku 2018, že jste se dohodli, že se třetinou na velkých investicích bude podílet Brno, Jihomoravský kraj a stát? Například u hokejové arény teď taky město žádá o peníze u agentury a má možnost získat maximálně 300 milionů, což je méně než deset procent z celkové odhadované sumy 3,6 miliardy korun.

Konfrontujete mě s výrokem vytrženým z kontextu...

Já vám celý článek dám přečíst, zmiňovaný výrok jsem tam zatrhl...

Nemusíte, to je zbytečné. Řekl to v nějakém kontextu, něco jsme tam řešili.

Řešili jste přímo hokejovou arénu.

Teď jsou tady nějaká pravidla, je to nějak nastavené.

Ale i předchozí šéf sportovní agentury Milan Hnilička v roce 2020 prohlásil, že by se hokejová hala měla financovat mimo systém agentury, protože je to velká investice.

On dneska není šéfem, nevím, jak to myslel. Možná to byl jen jeho dobrý úmysl, který se ale s realitou absolutně neslučuje.

Když jsem se ptal na problémy jižní Moravy, zmínila jste dopravu. Jaké další nedostatky v kraji vidíte?

Sucho. Už jsme dali neuvěřitelné peníze na zadržování vody v krajině, aby se vybudovaly rybníčky a nádrže. Tady prostě i nadále platí, že žádný projekt nesmí zůstat nezafinancovaný.

Kde na to vezmete peníze?

Rozpočet nefunguje tak, že jsem někde něco vzala a jinde přidala, je to živý organismus. Vždycky s tím pracujete, například investice za nás rostly nebývalým tempem.

Ale poměrem k celkovým výdajům tvoří pořád menší procento než za předchozích vlád.

To je hloupá rétorika opozice, pane redaktore.

Jsem snad opoziční politik?

To ne, ale máte to vytažené od opozičních politiků.

To ne, mám tady graf vycházející z čísel ministerstva financí.

To je pravda, ale je to míchání hrušek s jablky. Mandatorní výdaje tvoří 95 procent výdajů rozpočtu (ve skutečnosti je to pouze 53 procent – pozn. red.), ty tam musíme dát. Mohli jsme taky poškrtat investice jako minulé vlády, ale neudělali jsme to.

Pokud ANO dosáhne na slabý volební výsledek, vyvodíte z toho osobní odpovědnost?

Musela bych si to vyhodnotit. Ale pokud usednu v opozici, budu tam určitě tvrdě pracovat.