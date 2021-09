Studenti by měli zase česat chmel, navrhuje komunistický matador Pojezný

Poslední volby vám příliš nevyšly, třebaže průzkumy vás nepodceňovaly. Přišli jste o zastoupení v Brně i Jihomoravském kraji. Proč k tomu tedy došlo?

Máte pravdu. Naše politika je levicová, a pokud se daří státu, voliči nám nepřichází nebo se zaměří na jiné subjekty. Teď po koronakrizi uvidíte, že nám preference porostou.



Procházel jsem si váš program a napadá mě otázka: Jak moc máte rádi miliardáře?

Narážíte nejspíš na miliardářskou daň. Obecně proti nim nejsme, když ke svému bohatství přišli legální cestou.

Spíš se chci zeptat na to, zda chcete zdanit Andreje Babiše (ANO), jehož vládu jste donedávna podporovali a nejspíš teď doplácíte v preferencích na spojení vás jako komunistů s kapitalistou.

Proč ne, stejně tak chceme zdanit i další ústavní činitele. Když se na to ale podíváte z druhého pohledu, on je vlastně nejúspěšnější komunista.

Proto jste ho podporovali?

To v žádném případě. My ho nepodporovali jako osobu, ale kvůli plnění našeho volebního programu. Jakmile ho přestal plnit, podporu jsme odvolali.

Poslední kapkou byl pro vás nejspíš spor o deset miliard pro armádu.

To bylo víc věcí dohromady. U armády si stejně myslím, že peníze nebudou proinvestovány, protože armáda nedokáže žádný tendr udělat čistě. Proto dělali už dříve podvody. Stejně tak docházelo k podvodům ve sportovních dotacích, dnes tady máme kauzu pana Pelty.

V rozhovoru před čtyřmi roky jste mluvil o tom, že je sport obecně podfinancovaný. Jak se to zlepšilo?

Musím říct, že se to zlepšuje, ale i dneska je podfinancovaný. Dluh na sportovním vybavení je kolem sto miliard. To jsou obrovské finanční prostředky.

Na armádní technice jsou taky dluhy, proto tam jdou miliardy, aby se nakoupila nová armádní vozidla.

Pro koho?

Pro českou armádu přece.

A kdo s tím jezdí a kam? Já si myslím, že dnešní armáda není ani schopná udělat pontonový most přes Labe, kdyby došlo ke zřícení nějakých dvou mostů v okolí.

Vojáci nezasahují při povodních nebo nezasahovali nedávno na jihu Moravy při tornádu?

To máte pravdu, zasahovali. Mohli tam být ale rychleji, ne po pár dnech, ale po pár hodinách.

Vy se ve Sněmovně zaměřujete na školství, školství máte hodně zmíněné i v programu. Obědy pro žáky zdarma, cestovné do školy zdarma, internet a další školní pomůcky zdarma. Na kolik to vyjde státní rozpočet?

Myslím, že to nebudou až tak velké položky.

Myslel jsem, že to máte nějak spočítané, když to slibujete.

Určitě máme, ale já se na to číslo nedíval a neznám vše. Nevím, jestli si vy všechno pamatujete do detailů.

Já nekandiduji a nezajímám se o školství jako vy.

Myslím si, že kdyby k tomu došlo, že tu částku vyčíslíme velmi rychle.

V programu také máte, že chcete směřovat k soběstačnosti v potravinách. Jakými kroky toho chcete docílit, když Češi kolikrát nechtějí v zemědělství pracovat a jihomoravští zemědělci si musí najímat brigádníky z ciziny?

Je to pravda, ale to je jen u některých potravin. Jinde dokážeme i bez většího množství pracovníků obhospodařovat velké lány. Chceme také vrátit živočišnou výrobu, ať už u hovězího, nebo vepřového. S tím souvisí i zpracovatelský průmysl, tam bychom mohli dát práci našim nezaměstnaným.

Jak ale chcete přimět lidi, aby pracovali v sadech nebo jinde, když sami nechtějí nebo nemůžou?

Já si ještě pamatuji, jak jsme pravidelně jako studenti jezdili na brigády na sběry. Je to nárazová práce, dříve to dělali studenti, já bych praxe klidně zavedl.

Takže byste znovu nahnal studenty na chmel a na jablka?

Proč říkáte nahnal? Například to bylo tak, že studenti prvního ročníku na vysoké škole jeli nejdříve na chmel, kde se poznali, a potom už nastoupili jako kamarádi do škol. To stejné na středních školách.

U zemědělství a problémů jižní Moravy jsem u vás také marně hledal problematiku řešení sucha, ačkoli loni jste na tom měli postavený program do krajských voleb. Proč? Už to není problém?

To vás odkážu na náš článek ve volebních novinách, kde právě nedostatek vody a sucho zmiňuji jako stěžejní problém jižní Moravy.

V číslech 2 poslance má KSČM za jižní Moravu. Druhým je Miroslav Grebeníček. 8 let sedí Ivo Pojezný v Poslanecké sněmovně. 7,74 procent získala KSČM před 4 lety. Pro komunisty to byl nejmenší zisk od voleb v roce 1921.

Není to od vás trochu zvláštní, když zemědělská půda trpí suchem, erozí a dalšími problémy mimo jiné právě proto, že to jsou velké lány bez remízků a mokřadů, které vznikly za komunistické éry?

Samozřejmě to nebylo dobré pro hospodaření, ale myslím si, že se za minulého režimu udělalo i hodně pro záchyt vody stavbou malých přehrad nebo rybníků. On není ani problém v tom, kolik spadne srážek, ale že je to nerovnoměrný spad.

Jenže větru dešti neporučíte.

Můžeme to ovlivnit tím, že budeme vracet toky do původních koryt.

Tedy napravovat, co vaši předchůdci z řad komunistů udělali špatně?

Sice něco udělali špatně, ale i spoustu dobrých věcí. Celá soustava pitné vody vznikla za našich předků, jen se později upravovala. Celá vltavská kaskáda se postavila…

To jsou ty velké stavby, ale v souvislosti s obřími lány na jihu Moravy se mluví o malých mokřadech nebo remízcích, které velká pole rozdělí.

Souhlasím s tím, ať se dělají zelené pásy. Dříve tyto problémy nebyly, protože se na pole vracel humus z živočišné výroby a půda měla i díky hluboké orbě jinou absorpční schopnost.

Roli ale hraje i to, že každý rok z polí vítr odfoukne horní úrodnou vrstvu a půda degraduje.

Máte pravdu, proto souhlasím s každým dotačním titulem, který půdě pomůže.

Jaké další problémy vnímáte právě v Jihomoravském kraji, které je potřeba řešit ze státní úrovně?

Jednoznačně se musí řešit doprava, ať už železnice, nebo dálniční sít.

A řeší se to každé volby stále dokola a nic se neděje.

Řeší, protože u nás na jižní Moravě je velmi funkční skupina ochránců přírody.

Máte na mysli spolek Děti Země?

Třeba Děti Země, které hatí kde co.

Pardon, ale oni by to nezhatili, respektive soud by nezrušil vydání některých dokumentů, kdyby na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravovali stavby, jak mají.

Já chci říct, že jsou velmi fundovaní a dokážou využít kde čeho. Jinde tak fundování nejsou.

Třeba na ŘSD, když to pak úřady a soudy shazují.

Dá se to tak interpretovat, že se mohli dávno poučit, že by mohli být schopnější, že dávno mohli fungovat jinak. Mrzí mě, že ta projektová příprava pokulhává, ale holt se nedá nic dělat.