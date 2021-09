Kontroverzní lidé jsou hodnotnější, říká jihomoravský lídr Trikolóry

Politici vše jen předstírají a neříkají pravdu, protože nezastávají jasný názor, je přesvědčen jihomoravský lídr uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci. David Hanák proto nepovažuje za nic špatného, když se na kandidátce objevují kontroverzní jména jako bývalý sociální demokrat Zdeněk Koudelka. „Nikdo není dokonalý, každý má za sebou nějaké plusy a minusy. Včetně mě,“ podotýká 49letý Hanák.



Proč není Zdeněk Koudelka lídrem, ale jen dvojka, když je mnohem známější než vy? Na Facebooku prakticky prezentujete jen jeho příspěvky.

Logicky nemůže být lídrem, protože jsme konzervativní strana. Pokud chceme být důvěryhodní, tak tam nemůže být někdo takový.



On snad není důvěryhodný?

Vy mě chcete nachytat... To bych neřekl, ale po zvážení všech pro a proti jsme se takto rozhodli.



Neuškodí vám i tak jeho kandidatura? Ve veřejném prostoru se pohybuje od 90. let a je spojen s některými kontroverzními kroky, například amnestií exprezidenta Václava Klause.

Nevím, co vám mám k tomu říct chytrého. Kandidátka je výsledkem kompromisů a možností.



Není paradoxní, že v programu píšete o tvrdých trestech za korupci a rozkrádání, když právě Klausova amnestie zastavila některé soudní procesy?

Tomu rozumím, ale co s tím máme společného?



Zdeněk Koudelka se na té amnestii podílel.

To je klidně možné, ale není pod tím podepsaný.



To není, protože amnestii může vyhlásit jen prezident, ale pojďme dál. Na vaší kandidátce lze najít i zástupce brněnského hnutí Slušní lidé Zdeňka Pernicu...

Jé, už to tady bude zase. Boxer, no jo.



Nemůžu se na to nezeptat, když jde o zástupce hnutí, které bylo v minulosti ministerstvem vnitra označeno za extremistické. Později se ve zprávách ministerstva neobjevilo, ale dá se považovat přinejmenším taktéž za kontroverzní. To vám nevadí?

Je to stejná odpověď jako předtím. Každý má nějaké plusy, minusy a nějakou historii. Lidé, kteří nemají žádný názor a jsou zcela neutrální, nemají žádnou kontroverzi. Ti kontroverzní, kteří mají názor, jsou podle mě pro politiku hodnotnější. Tím nechci říct, že zastávám všechny názory Slušných lidí.



Jako Trikolóra mluvíte v programu o absolutní svobodě slova a projevu, přitom právě členové tohoto hnutí přerušili v roce 2018 divadelní představení v Brně na protest proti jeho obsahu. Nejde to proti sobě?

To je zajímavé, to mě nenapadlo. Otázka zní, co je svoboda názoru a co je otázka urážky. Jestli se ti lidé, kteří přerušili představení, necítili uraženi. Sám si myslím, že bych jednal jako kardinál Duka, tedy podal žalobu. Chápu ale i jejich rozhořčení. Kdyby to bylo opakováno, možná bych se k nim přidal. Ale je to vždy otázka míry, na to není jednoduchá odpověď.



Přejděme k programu, v němž píšete o dostupném a důstojném bydlení, což se dnes například o Brně dá říct těžko. Jak toho chcete docílit?

Pokud chceme něco udělat, tak musíme mít nový stavební zákon. Jediná šance podle mě je zlepšit postavení developerů, aby se jim vyplatilo stavět.



Jak byste ale investory držel na uzdě, aby nezastavěli každé pole?

Musíte najít tu míru.



Kde ji jako Trikolóra vidíte?

To vám neřeknu, to je případ od případu. Ten, kdo to posuzuje, je stavební úřad a soud, nikoli politická strana. Ale dají se stanovit mantinely třeba spojením některých řízení.



V programu také píšete, že chcete strop dotací do 500 hektarů s tím, že příjemce doloží právní důvod k užívání půdy. Není to další zbytečná byrokracie, když píšete naopak o antibyrokratické revoluci?

Vidíte, to je správná otázka, ale vždycky je to něco za něco. Čím víc dotací, tím víc papírů. A pokud musíte mít dotace, tak za to musíte trpět.



Když píšete o podpoře domácích farmářů, malých sedláků či prodeje ze dvora, jak to chcete dělat? Přes zákon, jaký podíl českých potravin má být v obchodech?

To nejde. Jedině je možné snížit někomu daně, umožnit jednodušší registraci. Nemůžeme je podpořit ničím jiným. Nemyslím si, že by byl také špatný nějaký dotační program pro města...



...takže nová dotace a byrokracie?

Nebo třeba přenést některé pravomoce na města, dát jim větší množství peněz a říct jim, ať si to dělají, jak chtějí.



Myslel jsem, že to máte promyšlené, když to máte v programu.

Nemůžete všechno brát tak doslovně.



V číslech 2,6 % získala loni Trikolóra v krajských volbách na jihu Moravy. 5 stran figuruje na kandidátce včetně Manifestu a Slušných lidí. 2 ženy jsou mezi 34 jihomoravskými kandidáty Trikolóry.

Copak program není pravdivý?

Co píšeme, to je určitě pravda.



Když mluvíte o novém dotačním programu nebo o podpoře zemědělců, kde na to chcete vzít?

To je dobrá otázka, to je nejdůležitější. Největší množství peněz dnes jde do sociální oblasti.



Protože jsou do ní zahrnuté i důchody.

Právě, ale dokud je nezreformujeme a budeme mít 2,4 milionu důchodců, což je 25 procent obyvatel, tak nám bude toto břemeno stále viset na krku.



Co s tím tedy uděláte?

Primárně bych řekl, že je problém, že máme průběžný důchodový pilíř. Nečasova vláda se alespoň pokusila tuto situaci nějak změnit. Neříkám, jestli dobře, nebo špatně, ale aspoň se pokusila donutit lidi, aby si spořili na důchod. Současný systém je totiž neudržitelný.



Takže přijdete s nějakým druhým pilířem, jaký představila Nečasova vláda?

Já bych se chtěl vrátit – nevím, jestli přesně k němu – ale k tomu, aby bylo jasné, že si člověk musí spořit, odvádět peníze na svůj důchod a bude přitom nějak zvýhodněn.



Jak vás poslouchám, tak ani toto téma nemáte jako Trikolóra jasně vydefinované.

Určitě ne, protože to musí být propočítané. Na to byly celé komise a k ničemu nedošly. Teď můžete nakreslit sebelepší reformu, ale je to zbytečné, dokud není politická vůle cokoli změnit.



Jaký další problém vidíte a chcete řešit?

Největším problémem je, že politici jen předstírají, že něco nějak je, ale není to tak. Vezměte si, jak Andrej Babiš říkal, že bude stát řídit jako firmu. Ale už neřekl, že ji bude řídit směrem do insolvence. Něco řekl, ale vede to úplně jiným směrem. Nebo pokrytectví v Evropské unii. Když Viktor Orbán postavil plot na hranicích Maďarska, bylo to špatně, když ho teď staví Litva, pomalu na to bude brát dotace.



Loni jste poprvé kandidovali jako Trikolóra v krajských volbách a na jihu Moravy jste dosáhli na 2,6 procenta hlasů, takže jste skončili hluboko za cílem sedmi procent. Jak to vidíte letos?

Padesát na padesát. Vychází to na nějakých pět procent a buď to vyjde, nebo ne.