Silnice v národním zájmu jsou víc než ještěrka, říká Horák z koalice SPOLU

Trojkoalici SPOLU, tedy spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09, vede do voleb na celostátní úrovni i na jižní Moravě předseda občanských demokratů Petr Fiala. Někdejší rektor brněnské Masarykovy univerzity si však na rozhovor čas nenašel. Místo něj tak odpovídá druhý v pořadí na kandidátce – Jiří Horák, lidovecký starosta Bučovic na Vyškovsku.



Neberte si to osobně, ale proč mi nemohl poskytnout rozhovor váš lídr Petr Fiala? Dostal tři týdny na výběr termínu schůzky, ale hodinu času si jako jediný z oslovených krajských lídrů nenašel.

Myslím si, že je velice časově vytížený. Velmi často vystupuje v televizi a dalších médiích, takže předpokládám, že toho má před volbami opravdu hodně.

Klidně jsme mohli udělat videohovor.

Ty důvody jsou ale stále stejné. Myslím, že je to pro něj teď náročné. Vidím to i sám na sobě.

Takové pozornosti jako Petr Fiala nebo předseda poslaneckého klubu TOP 09 a trojka jihomoravské koaliční kandidátky Vlastimil Válek se však netěšíte. Chodíte na rozhovory a do předvolebních debat, abyste se zviditelnil a nahnal body?

Já to ale vždycky zjistím jako poslední! (směje se) Vždycky mi někdo jen zavolá a řekne, co je potřeba. Určitě to není z mé strany kalkul.

Na scéně jsou teď dvě koalice, ta vaše a Pirátů s hnutím STAN. Ti upozorňují, že jejich spolupráce je budovaná od členských základen a schvalovaná po diskusích a analýzách, oproti tomu lídři vaší trojkoalice se sešli loni 3. října u piva a dohodli se. Teprve na začátku března KDU-ČSL schválila koaliční smlouvu, i když o spolupráci už bylo jasno. Nešlo ve vašem případě čistě o rozhodnutí shora?

Schvalování probíhá vždycky shora. Tady musím přiznat, že nezanedbatelná část členské základny byla zpočátku skeptická. Nicméně poté, co členové strany i občané viděli, co se děje v naší zemi, zvláště po Vrběticích, si mnoho lidí uvědomilo, že v těchto volbách nepůjde jen o výši daní nebo platy státních zaměstnanců, ale že půjde o směřování celé naší země vůbec.

Ale kauza Vrbětice, v níž šlo o výbuchy ve skladu munice, do kterých měli být zapleteni dva ruští agenti, se začala naplno řešit v polovině dubna. To už měli lidovci spolupráci v koalici šest týdnů schválenou.

Tak to ale cítím. Myslím, že pod vlivem těchto událostí se naši lidé s koalicí celkem ztotožnili.

Vedle vlastního programu jedete i negativní kampaň. Tvrdíte, že případná vláda ANO, SPD a KSČM je hrozbou pro Česko, což si vaši voliči nejspíš myslí taky. Zabere to však na ty nepřesvědčené? Neodradí je to spíš?

Na přípravě kampaně jsem se nepodílel. Já obecně ty negativní příliš pozitivně nevnímám, spíš si myslím to, co jste sama naznačila. Ale nebudu to komentovat.

Mezi vaše priority patří přesunutí nákladní dopravy na železnice. Kdy se úbytku kamionů na jihomoravských silnicích dočkáme?

Nedávno jsem byl v jednom dole na kámen. V prachu tam jezdily desítky, možná stovky náklaďáků, po železnici se nevozí vůbec nic. Jen to, co se má upotřebit na dráze. Bylo by to srandovní, kdyby to nebylo tragické. Stát nepřipravuje vlečky a překladiště, nebo já o tom aspoň nic nevím.

Pokud se dostanete do vlády, tak to změníte?

Ano. Myslím, že by to nová vláda měla připravovat.

A po kterých železnicích by tento náklad měl jezdit? Neříkejte, že v koridoru Brno – Česká Třebová – Praha, který je přetížený.

Jasně, to souvisí s přípravou nových železnic. Paní ministryně Schillerová řekla naposledy v debatě, že má sen, že bude rychlovlak z Brna do Prahy. Osm let má hnutí ANO ministerstvo dopravy, a co pro ten sen udělali? Samozřejmě že nová překladiště tady nevzniknou lusknutím prstu, když máme nízkou kapacitu železnic. Ale ty nové železnice jakožto ekologický způsob dopravy se musí budovat. Vláda nemá ambice, aby nás nadchla. Nemáme se na co těšit. Nedali nám ani sliby.

V číslech 5 měsíců uplynulo v září od podpisu koaliční smlouvy. 6 poslanců z jižní Moravy mají dnes strany koalice SPOLU. 12 lidovců usiluje v kraji o hlasy voličů na kandidátce SPOLU.

Pokud to pro vás dopadne ve volbách dobře a usednete ve vládě, začne SPOLU na těchto projektech pracovat?

Já doufám, že ano. Musím říct, že v tuto chvíli jsem jen nešťastný venkovský starosta.

Ale taky dvojka jihomoravské koaliční kandidátky.

Ano, to jsem. A říkám, co mě trápí a kam by se to mělo posouvat. Je to běh na dlouhou trať, to nikdo nezastírá, ale já mám pocit, že se ani nezačalo.

V programu uvádíte, že chcete Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostat na úroveň obdobných institucí v západní Evropě. Co tím myslíte?

Není tu nikdo, kdo by stavby koordinoval. A není to jen chyba ŘSD. Stavby se u nás posouvají nikoli na základě priorit, ale na základě připravenosti. Staví se ty, které někdo tlačí, anebo ty, které šly nejjednodušeji povolit.

Chcete speciální úřad pro koordinaci?

Ne, žádný nový úřad. V Česku je vždycky řešením nový úřad, najmou se noví lidé a nikdo neví, co dělají. Vím, že to jde lépe koordinovat. A potom tu jsou práva různých sdružení, která do staveb zasahují. Je otázka, jestli by ty zásadní stavby neměly být schválené zákonem. Když jde o národní zájem, měl by přebít parciální zájmy několika vlastníků nebo sdružení.

I navzdory tomu, že stavba ohrozí krajinu?

Ano, i navzdory tomu, že to někdy ohrozí nějakou vzácnou ještěrku. Mám rád přírodu jako každý rozumný člověk. Ale i lidé jsou součástí přírody. Stavby národního nebo nadnárodního významu musejí mít prioritu.

Kde se na všechny ty stavby vezmou peníze?

Velká část staveb dopravní infrastruktury jde financovat ze zdrojů Evropské unie. Ale největší problém bych neviděl v nedostatku peněz jako spíš v nepřipravenosti projektů. V Česku nestojí projekty silnic a dálnic na penězích, ale na tom, že stavby nejsou povolené. Jestli ovšem vláda bude pokračovat v zadlužování v tempu, jaké nastolila, tak nebudou peníze vůbec na nic.

Přejděme k bydlení. Tvrdíte, že podpoříte výstavbu až 40 tisíc nových bytů ročně v celé zemi. Kdo je bude stavět?

Ideálním, i když ne levným řešením by bylo, aby stát přispíval na každý vystavěný byt obci. I teď se může čerpat podpora, ale její výše je při dnešních cenách směšná. Města nejsou motivovaná stavět, protože se to nevyplatí. Stát musí dávat obci částku, za kterou je reálné vystavět byt.

Také chcete zamezit vylidňování center měst. Jak?

Ocenil bych, kdyby stát na obce převáděl své pozemky. Je to jednoduché: když má stát nevyužívaný pozemek, který chce obec využít pro bydlení, tak ho na ni bezplatně převede. Ceny za bydlení můžou jít dolů jen tehdy, když bude stát ve velkém podporovat výstavbu nájemních bytů. Nebude-li to dělat, sociální nůžky se ještě víc rozevřou.

Z čeho se ta masivní výstavba bude platit? Současná vláda po sobě zanechá rozpočet s rekordním dluhem.

Jednoznačně by měl stát udělat velký audit všech veřejných financí. Máme stále více státních zaměstnanců, náklady na ně vzrůstají, ale výkonnost veřejného sektoru klesá.

Zrušení části úřednických míst máte taky v programu. To však ve finále tolik peněz neušetří.

Ano, opravdu skoro nic. Ale to navyšování je zbytečné. Stát by měl ještě také přehodnotit dotace, které směřují soukromým společnostem.