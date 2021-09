Máme moc policistů, v Rakousku jich je o třetinu méně, tvrdí Hrnčíř z SPD

„Že jsem byl nominován, vnímám jako ocenění mé čtyřleté práce poslance,“ říká čtyřiačtyřicetiletý pedagog, jenž v Blansku vede Institut terciárního vzdělávání.

Jednou jste kandidátem na hejtmana, podruhé na starostu, teď znovu plánujete jít do Sněmovny. Co vlastně chcete v politice dělat? Já bych jako váš volič už asi byl zmatený.

Podle mého názoru je to dost běžné také v jiných stranách. Já říkám, že není možné vykonávat na plný úvazek dvě nebo více funkcí. Já mám jen jednu – jsem poslanec. Jinak jsem jen řadovým zastupitelem na kraji i v Blansku.



To ano, zastupitel se tak bere. Ale předpokládám, že za rok budete opět lídrem v Blansku do komunálních voleb.

To si nejsem jistý. Spíš bych řekl, že ne.



To jste říkal i před loňskými krajskými volbami, a nakonec jste lídrem byl.

Záleží na členech a vedení hnutí.



Není to tak trochu vypočítavost, že zkoušíte, kde dosáhnete na lepší křeslo?

To je nesmysl, tak to určitě není.



Jako SPD často pracujete s číslovkou jedna. Před třemi roky jste říkali, že chcete dostat Brno do první ligy, loni pro vás byl na prvním místě Jihomoravský, a s ním i každý další kraj, teď je pro vás na prvním místě celá Česká republika. Je na tom nejvyšším stupni ještě dost místa?

To není žádná soutěž, kde by se toto nějak hodnotilo. Pro nás je klíčový slušný a pracující občan, to máme taky v našich heslech.



Já jen chci vědět, co opravdu bude na prvním místě, když ve volbách uspějete.

To se nevylučuje, není to buď, anebo. Tyto volby jsou ale do parlamentu, takže logicky Česká republika.



Nejste těmito sliby sami proti sobě? Stát, který je pro vás na prvním místě, řeší daně a podíl peněz, jež jdou do krajů. O jižní Moravě se roky mluví, že je podfinancovaná. Pokud je pro vás tento region na prvním místě, tak musíte financování změnit. Ale balík peněz je pořád stejný, takže jinému kraji, o kterém jste také říkali, že je na prvním místě, musíte peníze vzít.

To je velice zvláštní úvaha, ale nehledejte v tom žádnou vědu. Pro zastupitele a kandidáty SPD do krajských zastupitelstev je daný kraj na prvním místě.



Takže tato hesla proti sobě nejdou?

To v žádném případě.



Podobně jako loni u krajských voleb jste tentokrát měli problém v kampani, když jste bez svolení použili fotku pěveckého spolku z Újezda u Brna. Následně jste ji stáhli a omluvili se. Jaký to mělo důsledek v hnutí?

Vůbec netuším, je to naprostá marginálie. Pokud se objevila fotka a stáhla se, tak nevím, v čem je problém.



Vy považujete za marginálii využívat v kampani bez svolení cizí fotky z internetu?

Je to jedna malá chyba. Fotografie se nepoužila v oficiálních materiálech, byla v jednom příspěvku na Facebooku. Je to chyba, ale nevím, že bychom z toho měli vyvodit nějaké dalekosáhlé důsledky. Bylo to u příspěvku pana předsedy, takže si myslím, že to nějak vyřešil.



Za klíčový nástroj politiky zaměstnanosti považujete podporu regionálních firem, které jsou základem stability trhu práce. Můžete to konkretizovat?

My už třeba v naší kampani máme Český jarmark. Je to ukázka toho, jak to může fungovat. Podporu potravinové soběstačnosti totiž považujeme za klíčovou. To jsou ty regionální firmy, zpracovatelé masa nebo mléka.



Takže spíš směřujete k zemědělství. Co průmyslové podniky jako třeba brněnský Zetor nebo kuřimské Tyco? Pro ně také chystáte nějakou podporu?

Jim nejvíce prospějeme budováním dopravní infrastruktury, to jim pomůže více než nějaké daňové prázdniny.



U dopravy, která trápí nejen jižní Moravu, v programu píšete, že budete prosazovat plynulé financování a každoroční zajištění dostatečné výše finančních prostředků. Co je dostatečná výše?

To je spíš o procentuálním nastavení podílu z daní než absolutních číslech. Rádi bychom navýšili sumu ze spotřebních daní a výběru mýta, která jde na dopravní investice.



V číslech 10. volby jsou ty letošní pro Jana Hrnčíře od roku 2010.

3 strany vystřídal Jan Hrnčíř. TOP 09, Úsvit a nyní SPD. 22 křesel má SPD, z toho tři náleží poslancům z jihu Moravy.

Ty peníze pak ale budou chybět zase jinde. Nebo bude vyšší deficit?

Nezbude nic jiného než šetřit. Máme rozbujelou státní správu. Když se podíváte na počet státních zaměstnanců u nás ve srovnání s Rakouskem, tak tam jich mají zhruba o třetinu méně. Jen od roku 2014, odkdy vládne ANO a ČSSD, se přibralo 60 tisíc státních zaměstnanců.



Byli v tom ale i policisté, hasiči a zdravotníci. To je špatně?

Ve srovnání s Rakouskem máme i policistů o třetinu více. Jestli tak není cesta sáhnout do systému.



Takže máme moc policistů a třetinu byste propustil?

Nejsem odborník na bezpečnost, popisuji stav jako pozorovatel. Když se podívám na Rakousko, které je nám blízké i velikostí, vidím, že jich má o třetinu méně. Kladu si proto otázku, jestli není dobré se podívat, jak to tam dělají. Samozřejmě i digitalizace by nám ve veřejné správě hodně pomohla, ale to by vláda musela mít zájem.



Jako SPD podporujete výstavbu vodního kanálu Dunaj–Odra–Labe, experti na životní prostředí přitom upozorňují na rizika, která to s sebou přinese. Vy nesouhlasíte s experty, o nichž mluví váš předseda v souvislosti s případným vládním angažmá? Opakovaně totiž říká, že by hnutí podporovalo jedině vládu odborníků.

Já nejsem expert na vodohospodářské stavby, ale vždy jsou odborníci, kteří s něčím souhlasí, a naopak nesouhlasí. Není to sto ku nule.



Není však podpora této stavby, která nesmazatelně promění českou krajinu, trochu v rozporu s jiným vaším slibem? Mluvíte o tom, že chcete dobře udržovanou krajinu, která bude přátelská k lidem.

Ten kanál přece nemusí být nepřátelský ke krajině. To byste mohl říct, že i přehrady jsou nepřátelské, nebo bychom mohli zacházet do detailů, že i dům, kde bydlíte, může být nepřátelský ke krajině.



V programu píšete, že „není jediný důvod, proč by z veřejných prostředků měly být financované filmy prostřednictvím Státního fondu kinematografie, které mají nízkou návštěvnost“. Podobně píšete i o dalších akcích, jež mají nízký zájem diváků. Měl by se tak stát finančně podílet na stavbě koncertního sálu v Brně, když filharmonie není tak navštěvovaná jako velké popové nebo rockové koncerty?

Nepochybně by ji měl financovat. Ta slova jsou myšlena jinak. Z toho fondu jsou dnes podporovaní jen určití tvůrci a zavání to klientelismem. Pokud by existovala systémová pravidla, bylo by to lepší.



Takže se vám nelíbí spíš to, jak jsou peníze rozdělovány, než fakt, že jsou občas financovány snímky zaměřené na menší publikum?

Nemám s tím osobní zkušenost ani nejsem odborník, ale v médiích jsem četl stesky některých, že se peníze dávají pořád těm stejným.



Před čtyřmi roky měla SPD ve volbách zhruba deset procent. Za tu dobu vám ale vyrostla konkurence ve Volném bloku vašeho bývalého kolegy či společném uskupení Trikolory, Svobodných a Soukromníků, kteří kandidují i na jihu Moravy. Vy jste minule byli nováčky, zato teď jdete obhajovat, což je vždy složitější. Jaký očekáváte výsledek?

Lidé ale zase mohli během těch let vnímat naši práci, a co prosazujeme. Pokud bychom pracovali špatně, bylo by to těžší, ale já věřím, že jsme pracovali dobře, že to voliči ohodnotí a že posílíme.