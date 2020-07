Senátorka stíhaná za řízení v opilosti bude kandidovat za Sportovce

Proč znovu kandidujete?

Protože si myslím, že pro region jsem v rámci působení v Senátu přínosem a že zároveň nejsem tak špatným zástupcem regionu. Přikládám to propojení mezi senátorským postem a starostováním. Při tvorbě legislativy se vždycky snažím ukázat tu praktickou provazbu. Díky působení na radnici mám hned zpětnou vazbu. Mám v Žatci na úřadě všechny odbory a tím pádem široké pole odborných konzultantů.

Jak se záležitost kolem vaší kandidatury vyvíjela? Vy jste chtěla a hnutí ANO nikoli?

Jak se to vyvinulo úplně nevím, protože ve finále se mnou za hnutí ANO nikdo nemluvil. Volební obvod šest, ve kterém kandiduji, je specifický v tom, že se týká Ústeckého i Středočeského kraje. Nominaci ze Středočeského jsem dostala a z Ústeckého napřed také. Pak se to nějakým sledem událostí vyvinulo jinak. Na konci června došlo ke změně. Místní hnutí vyhodnotilo, že bude jiný kandidát (stal se jím místostarosta Loun Milan Rychtařík – pozn. redakce). V Praze prý snad bylo řečeno, že už kandidovat nechci. Já po tom nepátrám, nejsem tak založená. Já jsem vždycky kandidovat chtěla. Zároveň jsem ale nepostupovala tak, že bych za sebe někde aktivně intervenovala, že bych se někam tlačila. Hnutí ANO mělo tedy nakonec jinou představu a já ji plně respektuji. Nejsem člen hnutí ani konfliktní člověk. Zatím jsem tedy v Senátu za ANO a své pracovní záležitosti plním stále tak, jak jsem byla zvyklá.

Takže vám nikdo z hnutí ANO neřekl: řídila jsi opilá, radši bereme jiného kandidáta? Nebo případně jiný důvod?

Ne.

Případ vašeho řízení pod vlivem alkoholu policie zatím stále vyšetřuje. Proč jste za volant usedala?

Prostě jsem se potřebovala přesunout. Udělala jsem chybu a holt si to odskáču. Vrátit zpátky to bohužel nejde. Měla jsem nad jednu promile, což je hodně a je potřeba se k tomu nějak postavit. Mohla jsem tehdy říct, že nepůjdu na krev, ale nejsem tak nastavená. Celá ta událost mě pořád strašně mrzí. Když to bude důvod, proč mi lidé ve volbách znovu důvěru nedají, zcela to přijmu.

Proč jste si vybrala Unii pro sport a zdraví?

Když se ukázalo, že mě ANO nenominuje, dostala jsem tři nabídky. Vybrala jsem si Sportovce, protože jejich regionální zástupce dobře znám. Jsou mými letitými kolegy v zastupitelstvu i radě města Žatec. Unie pro sport a zdraví bylo navíc úplně první uskupení, které mě před šesti a půl lety oslovilo, abych za ně do Senátu kandidovala. Já jsem tenkrát o kandidatuře vůbec neuvažovala. Postupně mě tehdy oslovilo více subjektů. Hnutí ANO mě tehdy přesvědčovalo dva měsíce, nakonec jsem mu kývla. Roli sehrály i osobní vazby.

Senátní volby na Lounsku

O hlasy voličů se bude ucházet celkem deset kandidátů. Vedle zmíněných Zdeňky Hamousové a Milana Rychtaříka, jsou to ještě Dominik Hanko za SPD, Jaroslav Veselý za Lepší sever, Vladimír Drápal za koalici ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN, Václav Beneš za KSČM, Daniel Pitek za Senátor 21 s podporou Pirátů, Zelených a LES, Bronislav Schwarz za Severočeši.cz, Ivo Trešl za STAN a Zdeněk Pištora za Trikolóru.



Senátní volby na Děčínsku

„Na Děčínsku bylo podáno celkem sedm přihlášek,“ ohlásil mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Post senátora v regionu obhajuje Zbyněk Linhart za STAN. Proti němu se postaví Jiří Anděl z ANO, Šárka Štruplová za Severočeši.cz, Leoš Moravec za SPD, Zdeněk Říha z Trikolóry, Václav Šenkýř z KSČM a Vladimír Navara z VOK.

Krajské volby v Ústeckém kraji

O post hejtmana a 55 míst v krajském zastupitelstvu chce bojovat 19 stran, hnutí a koalic. Je to o čtyři méně, než kolik se jich přihlásilo před čtyřmi lety. Jistotou už dnes je, že hejtmanem nebude Oldřich Bubeníček z KSČM. Komunisty nově vede Radek Černý, nedávno odvolaný starosta Lovečkovic na Litoměřicku.

ČSSD, která se dosud podílela na vládě v kraji, zvolila jako lídra bývalého poslance, chomutovského Jaroslava Krákoru. Současný první náměstek hejtmana Martin Klika, který po neshodách s vedením ČSSD pozastavil členství ve straně, vede do voleb uskupení Lepší sever. To tvoří část členů ČSSD s pozastaveným členstvím, Ústecké fórum občanů, hnutí ProMOST a nezávislí kandidáti.

Vítěze minulých krajských voleb, hnutí ANO 2011, které i přes zisk dvaceti mandátů skončilo v opozici, povede Jan Schiller, mostecký zastupitel a poslanec. ODS, jež obhajuje 7 mandátů, zvolila spolupráci s KDU-ČSL, má tradičního lídra, kadaňského starostu Jiřího Kulhánka.

Pět mandátů obhajuje SPD, kterou vede teplický zastupitel Zdeněk Kettner. Na kandidátce bude i jméno krajského zastupitele Jaroslava Foldyny, který odešel z ČSSD. Hnutí Severočeši. cz zvolilo za lídra starostu Dubí Petra Pípala, Českou pirátskou stranu povede ústecký zastupitel Karel Karika.

Spojenci pro kraj, jež tvoří uskupení Strany zelených, SNK Evropští demokraté, TOP 09, JsmePRO! a Liberálně ekologická strana, vsadili na teplického učitele Jiřího Řeháka. Už stálicí krajských voleb je radikální DSSS s lídrem Tomášem Vandasem, která jde do voleb s hnutím Čistý kraj.

Do dění v kraji pak chtějí zasáhnout i Trikolóra, Starostové a nezávislí, Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, Rozumní, Za region, VOK, Národní demokracie, Svobodní a Vize.