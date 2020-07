Za řízení v opilosti dostala soudkyně podmínku, proti trestu podala odpor

„Trestním příkazem byl uložen jednak trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 18 měsíců, peněžitý trest v celkové výměře 100 tisíc korun a zákaz činnosti na 18 měsíců,“ sdělila portálu iDNES.cz mluvčí mosteckého okresního soudu pro trestní úsek Šárka Tampová.

Markéta Lehká, jež je místopředsedkyní krajského soudu pro správní úsek, v rámci vyšetřování vinu vždy odmítala. „Své jméno očistím,“ reagovala dnes na dotaz redakce s tím, že se později ještě vyjádří podrobněji.

Podle dřívějších informací iDNES.cz ji hlídka zastavila 12. prosince odpoledne v centru Mostu kvůli stylu jízdy, kdy například přejížděla přes středovou čáru. Soudkyně v autě vezla dvě děti. Dechová zkouška ukázala 1,8 promile alkoholu.

Odběr krve žena odmítla. Její obhajoba spočívá v tvrzení, že si vzala léky.

„Celá událost bohužel vrhá špatné světlo na celou severočeskou justici. Paní doktorku jsem požádala, aby rezignovala na funkci místopředsedkyně, což však odmítá. Popírá důvodnost obvinění,“ řekla už dříve předsedkyně krajského soudu Lenka Ceplová.

„Je to velmi nepříjemné, protože člověk má pocit, že všechno dobré, co se tu děje, vždy přebije nějaká negativní zpráva. V tomto smyslu je to skutečně nepříjemná záležitost,“ uvedla v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Ceplová. Vztah mezi ní a Lehkou označila za korektní.

Ceplová byla do poloviny června vedením soudu pouze pověřená, a měla tak omezené možnosti, jak vůči Lehké postupovat.

Případ nicméně řeší i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Resort s Lehkou zahájil správní řízení o dočasném zproštění výkonu funkce místopředsedkyně krajského soudu a soudkyně. Podle aktuálního vyjádření mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky řízení stále pokračuje.