Patříme k nejpomalejším, ale už se to zlepšuje, říká nová šéfka soudu

Před pěti lety udělala rodilá Pražačka radikální krok, když se po půlce století stráveného v české metropoli přesunula na sever Čech. Lenku Ceplovou sem zlákal tehdejší předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl, s nímž v minulosti spolupracovala v Praze.

V Ústí nad Labem se ujala role jeho místopředsedkyně pro civilní úsek a pustila se do likvidace obrovského množství nedodělků, které jsou pro severočeskou justici typické. Teď povýšila a Dörfla vystřídala u kormidla. „Je to obrovská výzva a šance dotáhnout věci do konce,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.

Prezident Zeman vás jmenoval v době, kdy vrcholilo vyšetřování případu vaší místopředsedkyně pro správní úsek Markéty Lehké, která je podezřelá z řízení v opilosti. Nyní už je dokonce obžalovaná. To je pro severočeskou justici hodně negativní nálepka.

Je to velmi nepříjemné, protože člověk má pocit, že všechno dobré, co se tu děje, vždy přebije nějaká negativní zpráva. V tomto smyslu je to skutečně nepříjemná záležitost.

Nedávno jste pro MF DNES řekla, že jste ji vyzvala ke složení funkce, což ona odmítla. Jaký mezi sebou máte vztah?

Naše vztahy jsou naprosto korektní. S paní kolegyní jsem mluvila a vysvětlila jsem jí, že si myslím, že to nepříjemně zasahuje zejména do pověsti zdejší justice, a požádala jsem ji, aby zvážila rezignaci. Ona to odmítla. Má ohledně té události jinou verzi než policie. Já samozřejmě respektuji její právo se bránit, ale domnívám se, že situace je taková, že je třeba přijmout nějakou zodpovědnost. Stále tedy ve funkci zůstává. Vzhledem k tomu, že jsem od ledna, kdy odešel Luboš Dörfl, byla řízením soudu pouze pověřená (Ceplová soud vedla od začátku roku jako pověřená, přičemž zároveň probíhalo výběrové řízení, které vyhrála. Prezident ji pak jmenoval do funkce 17. června – pozn. red.), měla jsem jen omezené možnosti, jak ve věci postupovat. Ve věci je každopádně aktivní ministerstvo spravedlnosti (ministryně Marie Benešová chce Lehkou dočasně zprostit výkonu funkce soudkyně – pozn. red.) a orgány činné v trestním řízení. Správní úsek řešíme spíše v souvislosti s obsazeností a množstvím nevyřízených věcí. Ale to je dlouhodobý problém. Ten úsek potřebuje lépe obsadit.

Vysoký počet nedodělků a severočeská justice jdou ruku v ruce už desítky let. Kdy bude lépe?

Problémem bylo, že stát v určité době úplně rezignoval na výkon spravedlnosti a soudnictví v severních Čechách. Některé soudy byly dlouhodobě neobsazeny a množství nedodělků se nakupilo. Děláme, co můžeme. Když se zaměřím na civilní úsek, který jsem v posledních letech vedla, tak v roce 2014 při nástupu Luboše Dörfla bylo 45 tisíc nevyřízených věcí. Na konci loňského roku jich bylo 21 tisíc. To je obrovský skok, naši soudci za to opravdu vzali. Pomohl nám třeba dynamický model přidělování soudců, díky kterému jsme dostali více lidí.

Zároveň si dáváme enormně záležet na výběru předsedů soudů, ale i kandidátů na soudce. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která se pravidelně schází a řeší chod okresních soudů. Ke zlepšení ale určitě pomáhá i kontrolní činnost krajského soudu. Když to řeknu zjednodušeně, pokud se sníží množství věcí v senátu, není možné, aby soudce nesáhl půl roku na spis. Po kontrole vždy se soudci mluvíme a rozebíráme zjištěné závady. Pokud se situace nezlepší, tak dojde na výtky či kárné řízení.

Lenka Ceplová Narodila se v březnu 1965 v Praze.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Od roku 1993 do roku 2000 působila jako soudkyně na Obvodním soudu pro Prahu 5. Poté se přesunula na pražský krajský soud, kde soudila do roku 2015.

O tohoto roku je na Krajském soudu v Ústí nad Labem, kde do letošního roku zastávala pozici místopředsedkyně pro civilní úsek.

Je vdaná. Její manžel Vojtěch Cepl je taktéž soudcem ústeckého krajského soudu.

Mají spolu dvě děti a díky nim dvě vnoučata.

Žijí v Úštěku.

Má ráda historii, literaturu, sbírá staré tisky.

V jakém stavu tedy přebíráte severočeskou justici?

Myslím, že v dobrém. Ano, pořád máme spoustu nedodělků. Ano, pořád jsme nejpomalejší nebo mezi nejpomalejšími, ale mně jde o celkový trend a ten se zlepšuje.

S čím jste zabodovala u výběrového řízení?

To asi není úplně otázka na mne. Komise se nás ptala, čím se podle svého odlišujeme od ostatních kandidátů. Já jsem řekla, že vím, jak to chodí na okresních soudech. Co se pro ně musí udělat. Jeden z kandidátů, můj místopředseda Tomáš Zadražil, má na starosti insolvence, což je agenda čistě krajského soudu. Druhým byl Roman Buchal, jenž má na starosti řízení liberecké pobočky krajského soudu, přičemž ale nedohlíží na tamní okresní soudy, ty spadají pod nás. Myslím, že tohle byl jeden bonus. A druhý spočíval v tom, že jsem za sebou měla dobré pětileté výsledky. Možná, že tohle rozhodlo.

Proč jste se vůbec přihlásila?

Já chci věci dotahovat do konce, nebo se o to alespoň snažit. S funkčními obdobími to ale není snadné, byť s jejich zavedením jednoznačně souhlasím (předsedové a místopředsedové soudů mají sedmiletá funkční období – pozn. red.). Já bych skončila v roce 2022. Takto mám možnost zůstat ve vedení déle a věci dotáhnout. V poslední době už navíc nebyla naše práce vedení krizových manažerů, ale začalo normální období, kdy byla zdejší justice z nejhoršího venku. Jenže zase přišel koronavirus a do akce musel krizový štáb. (usmívá se)

Jak koronavirus ovlivnil chod soudů na severu Čech?

Samozřejmě ovlivnil. Pro příklad: když se na to podívám z hlediska své agendy, tedy civilní, tak došlo ke snížení počtu nových případů, protože lidé seděli doma a nepodávali žaloby. Došlo ale také ke snížení množství vyřízených věcí. Zatímco loni jsme v této agendě vyřídili od ledna do konce května 21,5 tisíce věcí, tak letos to bylo 17 tisíc.

Co je tedy pro vás největší úkol, výzva do funkčního období?

Nastavit normální stav. Abychom už ve statistikách nebojovali o poslední místo, ale ocitli se výš.

A je to tedy v silách zdejší justice?

To je složitější, protože ne všechno můžeme ovlivnit my. Třeba tento rok máme tabulkově o šest soudců méně. Ministerstvo v tomto ohledu bere v potaz nápad nových věcí a výkonnost za několik posledních let. Nyní se snažíme zefektivnit práci na krajském soudu procesním auditem, kterým zjistíme takzvané množství dotyků na spis. Chceme tak dosáhnout, aby vše plynule postupovalo. Teď máme čerstvě hotový trestní úsek a budeme ho vyhodnocovat. Postupně audit provedeme na všech úsecích včetně insolvencí, kde existují různé modely, jak v této agendě pracovat. Všechno se samozřejmě dotýká správy soudu a vnitřních mechanismů a s tím souvisí i další věci, které děláme. Musím se pochlubit jedním naším IT specialistou. Dříve působil na soudu v Mostě, já jsem ho přivedla na krajský soud a měla jsem pocit, že jsem získala takového Billa Gatese. Teď nám vytvořil hlídacího psa insolvencí. Soudy jsou často věřitelé pohledávek, třeba nezaplacených pokut nebo soudních poplatků. Své nároky samozřejmě musíme uplatňovat a vymáhat. Velmi často se stane, že ti dlužníci upadnou do insolvence a my musíme vše kontrolovat v insolvenčních rejstřících všech krajských soudů. On za tři týdny přišel, že všechny ty rejstříky propojil, a my už tak nezmeškáme lhůty pro přihlášení. Systém jsme uvolnili i pro naše okresní soudy. I to jsou všechno kroky, které výrazně přispívají ke zlepšení fungování celého severočeského soudního systému.

Když už jsme u insolvencí, soud byl po změně zákona zavalený žádostmi o oddlužení. Zaměstnanci museli chodit do práce i o sobotách. Jak se ta situace vyvíjí?

Dosáhli jsme zlepšení. Posílili jsme o další senát a docela se nám vše daří zvládat. V tomto ohledu nám paradoxně i pomohla epidemie koronaviru, protože měla za následek snížení počtu insolvenčních návrhů a přihlášek.

Jste pro osamostatnění liberecké pobočky krajského soudu?

I na to se mě ptala komise u výběrového řízení. Já říkám ne. Pokud by vznikl Krajský soud v Liberci, tak by měl pod sebou tři naše okresní soudy, Českou Lípu, Jablonec nad Nisou a Liberec, dále by pod něj patřil i Okresní soud v Semilech. Velikostně by se jednalo o velmi malý krajský soud, bylo by to dosti drahé a neefektivní. Nemyslím si, že soudní soustava má otrocky kopírovat územně správní členění státu. Je třeba do toho vnést více koncepční úvahy o reformě soudnictví. Lze se zabývat překreslením soudní mapy, ale to je věc analytická a dlouhodobá.

Vaše funkční období, pokud tedy například nezamíříte na jiný soud, potrvá do roku 2027. Co myslíte, dočkáte se nového justičního paláce, o kterém se už tolik let jen mluví?

Vidíte, tak na to se mě výběrová komise neptala. (smích) Při svém jmenování na Hradě jsem tuto záležitost probírala s paní ministryní Benešovou. Říkala, že přípravné práce běží. Podle aktuálního plánu se má začít stavět příští rok a hotovo má být v roce 2023. Pokud vím, tak Luboš Dörfl se na toto téma několikrát vsadil a prohrál několik lahví šampaňského.

Takže…

Nechtěla bych dopadnout stejně. (smích) Ale ano, vsadila bych se, že se palác postaví ještě v mém funkčním období. Přece nebudu sázet na neúspěch.