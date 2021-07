Vlhké a teplé počasí klíšťatům svědčí, encefalitidy je už víc než loni

„Na oddělení máme klíšťové encefalitidy i lymské boreliózy. Všichni pacienti mají zánět mozkových blan. Naštěstí jsme zatím neměli u žádného pacienta komplikace závažnějších obrn,“ řekl primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý.



Na oddělení leží aktuálně sedm pacientů se zánětem mozkových blan, tři děti a čtyři dospělí. „V pěti případech se jedná o klíšťovou encefalitidu, tu virovou, které lze předejít očkováním, a ve dvou případech jde o boreliózu,“ sdělil Dlouhý.

„Průběh u všech pacientů je příznivý, předpokládáme, že doba pobytu u nás bude tak 7 až 10 dnů. Zatím to vypadá, že všichni hospitalizovaní onemocnění zvládnou bez nějakých následků,“ doplnil primář.

Lymská borelióza umí způsobit i obrnu například lícního nervu, při níž ochrne polovina obličeje, a lidé tak nemohou polykat ani pít.

V současnosti lidé často chodí na výlety do přírody a řada jich letošní dovolenou tráví v Česku. Setkat se s klíštětem přitom mohou prakticky všude. Kvůli oteplování už dávno neplatí, že klíšťata nejsou například v Krušných horách.

„Dnes je možné klíště získat na louce, v parku, na zahrádce či u řeky. Klíšťata jsou po celém kraji, není to někde více, nebo méně. Takové klasické lokality, kdy jsme ještě před 20 lety varovali před Úštěckem, neplatí. Klíšťová encefalitida i borelióza se vyskytují v celém kraji,“ upozorňuje primář Dlouhý.

Nakažených lidí s klíšťovou encefalitidou přibývá v celém Česku, loni bylo zaznamenáno 853 případů, nejvíce za 9 let, a vypadá to, že letošní rok by mohl být podobný, ne-li horší. V kraji bylo loni zaznamenáno 34 případů, ale do 9. července jen tři. Letos už je tak toto číslo vyšší.

„Borelióz bylo loni nahlášeno 126, do 9. července jich bylo 45, teď jich máme hlášeno zatím jen 10. Může to být ale způsobeno i tím, že praktičtí lékaři nepošlou hlášení, protože lidé se s boreliózou léčí jen ambulantně, kdežto s encefalitidou v nemocnici,“ poznamenala ředitelka krajských hygieniků Lenka Šimůnková.

Očkovaných přibývá pomalu

Na cestě do přírody by se lidé měli chránit – používat repelenty a vzít si dlouhé, světlé oblečení, na kterém jsou přichycená klíšťata vidět.



Nejlepší ochranou proti encefalitidě je očkování, proti borelióze vakcína zatím stále není. V republice je přesto stále proočkována jen zhruba třetina obyvatel, a Česko se tak stále řadí mezi země s nejvyšším výskytem středoevropské klíšťové encefalitidy.

Přitom na očkování přispívají zdravotní pojišťovny. Očkovat se lidé mohou u obvodních lékařů i v očkovacích centrech Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Teplicích.

Loni se nechalo naočkovat v celé zemi 1 194 dospělých a 108 dětí. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra v roce 2015 na očkování lidem přispěla 20 miliony, loni už 24 miliony korun.

Infekčních klíšťat ale přibývá rychleji než očkovaných lidí, a výskyt případů encefalitidy tak zatím stále každý rok roste.