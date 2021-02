Sešup to není. Já už se i těšil, říká exnáměstek po návratu do uniformy

Jak dlouho jste se s tím vyrovnával? Jak dlouho jste to skousával? Je to přece jen sešup, ne? Společenský, finanční... A ve vašem případě je to důsledek prohry.

Společenský sešup to z mého pohledu určitě není. Sešup by to byl, kdybych skončil na úřadu práce. Já se ale, jak říkám, vrátil do normální práce. Řešit každodenní problematiku.

Ale je to důsledek prohry. Přeci jste nekandidoval s cílem skončit v opozici nebo mimo zastupitelstvo. Neříkejte, že vás to neštve.

Upřímně, já už se pak snad i docela těšil, že by právě tahle změna mohla nastat. Všichni víme, že takové funkce netrvají věčně. I já věděl, že to přijít musí. Ostatně, ještě loni na jaře jsem šel dělat atesty nutné pro práci strážníka. Možná mi to nebudete věřit, ale já s návratem sem problém neměl. Spíš bych řekl, že jsem už z psychického hlediska změnu potřeboval. Myslím, že mi to ve finále hodně pomohlo.

Takže jste vedl kampaň a přitom si ve skrytu duše přál, aby to nedopadlo?

No… Někteří mí političtí kolegové to asi neuslyší rádi. Už někdy začátkem září, když kampaň jela na plné obrátky, tak já už se i těšil na variantu, že znovu povedu litvínovské strážníky. Zní to blbě, co? Samozřejmě kdyby to vyšlo a získali jsme více mandátů a sedli do koalice, tak bych pokračoval, ale to se nestalo. Když to nevyšlo, dostal jsem i nějaké pracovní nabídky z Prahy, ale vše jsem odmítl.

Takže jste teď vlastně spokojený člověk?

Proběhlo ustavující zastupko, já tím oficiálně skončil ve funkci, přišel jsem sem a najednou jsem se cítil strašně dobře. Jsem teď opravdu moc spokojený. Mám na sebe i rodinu víc času. Celkově mě ta práce víc baví. V těch funkcích na kraji jste v takové bublině. Jedna porada, další porada, pak další. Pak rada, zastupko a konec. Odtrhnutý od reality, od běžného života.

Přispělo k tomu vašemu, jak vy říkáte, těšení se na konec, i to, co se stalo kolem kandidátky ČSSD? (Klika a další sociální demokraté v kraji vytvořili společnou kandidátku s Ústeckým fórem občanů a hnutím ProMOST a nezávislými kandidáty pod názvem Lepší sever. Nejvyšší vedení strany ji ale neschválilo a postavilo svou vlastní – pozn. red.)

Tohle mě opravdu hodně naštvalo. Beru to jako historický podraz vedení strany vůči Ústeckému kraji. To říkám úplně otevřeně. Někde proběhlo, že se mnou jednali, abych nakonec vedl tu jejich kandidátku (postavenou vedením ČSSD) jako lídr. To není pravda. Postavili kandidátku nám za zády, aniž by cokoli řekli. Prostě nás podvedli. Někdo zkrátka asi přijel do Prahy a dovedl je k rozhodnutí, že takhle to bude lepší.

Martin Klika Narodil se 9. března 1970 v Mostě.

Absolvoval Střední odborné učiliště strojírenské v Meziboří. Profesní kariéru začínal jako zámečník na šachtě Jan Šverma. V roce 1990 složil na Střední odborné škole Policie ČR praporčické zkoušky a nastoupil k policii. Působil třeba u zásahové jednotky. Následně pracoval jako člen ostrahy.

V roce 2003 absolvoval základní profesní příprava strážníka u POLIS Příbram a zkoušky na Ministerstvu vnitra ČR a ve stejném roce se stal velitelem litvínovské městské policie.

Vystudoval Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze, obor speciální pedagogika.

V letech 2006 až 2010 byl místostarostou Litvínova. Poté se na dva roky vrátil na post šéfa strážníků, než začal působit v krajských politických funkcích, nejprve jako uvolněný radní, poté jako náměstek hejtmana.

V současné době je opozičním krajským zastupitelem. V opozici je také v litvínovském zastupitelstvu.

Je ženatý. Má tři děti – syny Martina a Lukáše a dceru Terezu.

Kdo?

Nevím. Já za tím vidím Petra Bendu, který pak dal peníze do kampaně. Té se účastnil i Jirka Paroubek. Ale na druhou stranu, mohl jsem od nich něco takového čekat. Už jsem měl určité zkušenosti.

Jaké?

Je to asi tři roky nazpátek, když mi zalhala paní ministryně Jana Maláčová. Když vám před ostatními politiky z kraje slíbí, že doplatí finanční prostředky na sociální služby a pak večer v televizi řekne úplně něco jiného... Od té doby se to tak nějak táhlo.

Jaké tedy máte dnes vztahy s vedením ČSSD, s předsedou Janem Hamáčkem? Řešili jste to ještě po volbách?

Vůbec. Nekomunikoval. Alespoň se mnou ne. Přitom když jsme něco řešili dříve, mluvili jsme spolu celkem rozumně a uměli jsme si i vyjít vstříc. Ale po tomhle… Nic neproběhlo.

Byl by podle vás výsledek Lepšího severu o mnoho výraznější, kdyby nedošlo k tomuto rozkolu?

Těžko říct. Procenta, která dostala sociální demokracie, by nám samozřejmě pomohla. Bohužel jsme lidem nestačili to, co se stalo, pořádně vysvětlit. Najednou tu byla kandidátka a billboardy s pány doktory se stetoskopy kolem krku. Spousta lidí viděla značku sociální demokracie, tak je šla volit. Každopádně zpětně výsledek Lepšího severu nehodnotím jako špatný (subjekt získal čtyři mandáty v zastupitelstvu – pozn. red.).

Do jaké míry se vás týkala vyjednávání o nové koalici?

Byly to jen oťukávačky. Já osobně jsem cítil, že se to formuje někde jinde. Osobně jsem ale čekal, že v koalici bude hnutí STAN.

Jak hodnotíte současné vedení kraje?

To bych s dovolením nechal bez komentáře. Jsou tam teprve krátce.

Kvůli předvolebnímu nedorozumění v ČSSD jste vy i několik dalších lidí ve straně pozastavili členství. To tedy pořád platí?

Co vím, tak někteří se budou vracet. Já ho mám pozastavené pořád a v nejbližší době nehodlám nic měnit. V tuhle chvíli, kdy se řeší společná kandidátka se Zelenými, si návrat opravdu neumím představit. To by bylo proti mému myšlení.

Definitivně jste tedy sociální demokracii ještě nezavrhl?

Myslím, že tam ještě jsou lidé na úrovni, akorát nejvyšší vedení se bohužel od toho dřívějšího fungování vrtlo někam jinam. Se svým členstvím počkám, jak se to vyvine do budoucna.

Letos nás čekají volby do Sněmovny. Budete kandidovat?

Probůh ne, nikam mě necpěte.

Já vás nikam necpu, jenom se ptám.

Nebudu kandidovat. Nechci. Letošní volby se mě vůbec nebudou týkat, to vám garantuji.

A volby komunální, které přijdou na řadu příští rok?

Tyhle volby jsem ještě vůbec neřešil, ale asi kandidovat budu. Ale na jaké pozici, to netuším. Třeba budu jen takový doplněk někde vzadu na kandidátce.

Návratem na pozici šéfa strážníků jste se dostal do zajímavé pozice. Starostka Kamila Bláhová (ANO) je vaše nadřízená a zároveň rivalka v městském zastupitelstvu, kde sedíte v opozici. Jak tohle vybalancovat?

Ano, na první pohled to asi působí trochu zvláštně. Ale nevidím v tom problém. Na zastupku budu fungovat jako doposud. Když budu něco považovat za přínos, odhlasuji to. Ostatně v minulosti jsem s vedením města i coby místní opoziční zastupitel z pozice náměstka hejtmana spolupracoval třeba ohledně dopravního terminálu. A když se mi něco nebude líbit, ruku pro to nezvednu. Nevidím důvod, abych se jako zastupitel neozval, když se mi něco nebude líbit. A jinak musím respektovat, že je starostka a vede město a s tím i městskou policii. Od mého návratu, musím říct, nám spolupráce funguje moc dobře.

Co chystáte jako šéf strážníků?

Nepřišel jsem dělat revoluci. Je to tu dobře zaběhnuté. Většinu lidí tady znám. Zdeněk Urban, který byl pověřeným vedením, když já byl na kraji, teď už zase řeší spíše tu hlídkovou činnost. Já mám na starosti třeba ekonomické věci. Takhle jsme to měli rozdělené už v minulosti. Nedávno jsme oba byli dokonce i sloužit. Kvůli covidu nám vypadla celá jedna směna, tak jsme vyrazili do terénu.