Kauzu chodce sraženého náměstkem hejtmana si soudy vracely, až je promlčená

Nehoda se odehrála už v únoru 2013. Obžaloba dorazila na mostecký okresní soud v závěru téhož roku. Samotný proces pak začal v polovině následujícího roku.

Mostecký soud Kliku od té doby pětkrát zprostil obžaloby s tím, že skutek není trestným činem.

„Vina je výhradně na straně chodce. Na té komunikaci neměl co dělat. Vytvořil náhlou překážku, kterou obžalovaný nemohl očekávat,“ odůvodnil po jednom ze zprošťujících verdiktů mostecký soudce Benno Eichler.

Státní zástupce se pokaždé ihned odvolal a případ tak putoval ke krajskému soudu, který ho čtyřikrát vrátil zpátky do Mostu s tím, že tamní okresní soud nevyhodnotil správně důkazy.

Jednou dokonce zároveň nařídil změnu soudce. Po třech zprošťujících verdiktech z úst Jana Hartmana dostal věc na stůl právě Eichler, jenž ovšem dvakrát rozhodl stejně jako jeho kolega.

Případ tedy nakonec dospěl tak daleko, že krajskému soudu nezbylo než konstatovat, že čin je již promlčený.

„Svévolným postupem okresního soudu, kdy tento opakovaně nerespektoval závazné pokyny krajského soudu, nerozebíral důkazy dle jejich vypovídací hodnoty a nevzal na vědomí úvahy krajského soudu, došlo k uplynutí promlčecí doby a ze strany okresního soudu tak bylo celé trestní řízení zmařeno,“ stojí v rozhodnutí krajského soudu, které má MF DNES k dispozici.

Proti rozhodnutí je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Podat ho může nejvyšší státní zástupce či Klika prostřednictvím své obhájkyně.

Klika se v průběhu procesu k případu pro media nevyjadřoval

„Jsem rád, že to skončilo,“ okomentoval záležitost Klika. V průběhu procesu se k případu pro média nevyjadřoval. V jednacích síních vždy zopakoval, že je mu líto, co se stalo, ale že vinu necítí.

Nehoda se stala 5. února 2013 večer na frekventované silnici I/13. Klika jel ve směru od Teplic, když opilého muže srazil. Ten tehdy přebíhal silnici poté, co nejprve v protisměru zavinil jinou dopravní nehodu.

Vystoupil ze svého nabouraného vozu a šel na benzinku, kde podle svědků požadoval alkohol. Když neuspěl, rozhodl se dostat k čerpací stanici na druhé straně komunikace.

Podle státního zástupce mohl Klika nehodě předejít

Náměstek hejtmana a litvínovský zastupitel Klika tehdy jel povolenou rychlostí, netelefonoval ani nebyl pod vlivem alkoholu. Žalobce ho vinil z usmrcení z nedbalosti v prvním odstavci, ve kterém je horní sazba tři roky. Pro politika opakovaně navrhoval podmínku.

Státní zástupce opakovaně argumentoval, že pokud by Klika přizpůsobil jízdu situaci na silnici, k tragédii by nemuselo dojít, protože by na chodce stačil včas reagovat.

Podle něj totiž místem jiná auta projížděla opatrně a se zapnutými výstražnými světly, čímž řidiči upozorňovali na pohyb daného muže. Klika tvrdil, že žádná výstražná znamení neviděl.

Spor se vedl také o kamerový záznam

Při procesu se vedl spor o kamerový záznam, na němž byla vidět blikající auta a muž, který mává na projíždějící řidiče. Podle vyšetřovatelů a žalobce je to člověk, kterého poté Klika srazil.

Politikova advokátka však tvrdila, že záběr pochází až z doby po projednávané nehodě, kdy z Klikova auta vystoupil jeho spolucestující, bývalý náměstek hejtmanky Pavel Kouda, oblékl si výstražnou vestu a zatímco Klika volal policii, zastavoval projíždějící auta.

Zatímco krajský soud se ztotožňoval se státním zástupcem, ten okresní měl jiný názor.

„S kamerovým záznamem jsme se tu již vypořádali. Pokud jde o situaci na silnici, obžalovaný reagoval adekvátně. Když vůz před ním brzdil, on brzdil také. Když před ním jedoucí auto brzdit přestalo, učinil to samé. Neměl tedy na co reagovat,“ podotkl loni soudce Eichler s tím, že na reakci měl Klika 1,5 sekundy. „To by nezabrzdil nikdo,“ dodal.

Loni v listopadu soud popáté zprostil Kliku obžaloby za smrt chodce: