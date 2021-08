Žalobce se odvolal v kauze bitky na koupališti v Dubí, chce tvrdší tresty

„Odvolání padlo vůči všem obžalovaným a vůči všem výrokům rozsudku v neprospěch obžalovaných,“ sdělil portálu iDNES.cz dozorující žalobce Pavel Norek.

„Důvodem jsou odlišné pohledy na právní kvalifikaci jednání obžalovaných, tedy nesouhlas s právní kvalifikací užitou soudem, dále i nesouhlas se zprošťujícími výroky i výší trestů,“ doplnil Norek.

Rvačka se odehrála na koupališti v Dubí na Teplicku 7. srpna 2018.



Jak uváděla obžaloba, toho dne se jedna z návštěvnic rozhodla umravnit malé dítě, které mimo jiné údajně topilo svého vrstevníka. Vzápětí se kvůli tomu pohádala s jeho matkou.



Do sporu dvou žen se následně podle spisu zničehonic vložila později obžalovaná Žaneta Dunková a slovně i fyzicky zaútočila na ženu, která dítě napomenula.

Napadené se pak podle závěrů vyšetřování přiběhl zastat David M., přičemž Dunková napadla i jeho. Na pomoc jí pak podle žalobce přišli ještě obžalovaní Radek Čonka, Jiří Demeter, Rostislav Drška, Michal Dunka a Roman Dunka a společně poškozeného zbili a rasisticky uráželi.

Dunková přiznala napadení ženy, která ji prý rasisticky urazila. Pokud jde o její účast u brutálního napadení Davida M., vinu odmítla. Soud ji v tomto bodě skutečně zprostil obžaloby a uložil jí podmíněný trest.

Všichni obžalovaní muži také odmítli, že by poškozeného surově zbili. Jeden připustil, že mu dal facku. Další dva, že do něj strčili ve snaze dostat z vody do bezpečí své děti.

Soud: Málo důkazů objektivní povahy

„Soud musí potvrdit, že rozhodování pro něj nebylo vůbec jednoduché. K dispozici měl jen velmi málo důkazů objektivní povahy. Záleželo především na výpovědích svědků a obžalovaných,“ uvedl v květnu při odůvodnění předseda senátu Stanislav Řehola.

Před senátem vypovídala v průběhu hlavního líčení celá řada svědků. V popisech, kdo se tehdy do bitky zapojil a v jaké míře, se však rozcházeli.

Senát nakonec poslal Romana Dunku a Jiřího Demetera na rok do vězení, a to především kvůli jejich pestré trestní minulosti. Radek Čonka a Michal Dunka dostali podmínky. Rostislava Dršku soud obžaloby zprostil.

Částečné zproštění si vyslechli i Čonka s Demeterem. Podle žalobce po incidentu vyhrožovali zabitím lidem, kteří chtěli bránit Davida M. S tím se však senát neztotožnil.

Pokud jde o obžalované, odvolání proti rozsudku podali zatím tři.