Za napadení na koupališti v Dubí poslal soud dva obžalované do vězení

„Soud musí potvrdit, že rozhodování pro něj nebylo vůbec jednoduché. K dispozici měl jen velmi málo důkazů objektivní povahy. Záleželo především na výpovědích svědků a obžalovaných,“ uvedl při odůvodnění předseda senátu Stanislav Řehola.

Před senátem vypovídala v průběhu hlavního líčení celá řada svědků. V popisech, kdo se tehdy do bitka zapojil a v jaké míře, se však rozcházeli.



Několik důkazů z přípravného řízení označil soud za procesně nepoužitelné.

Událost se na dubském koupališti odehrála už 7. srpna 2018.

Jak uváděla obžaloba, toho dne se jedna z návštěvnic rozhodla umravnit malé dítě, které mimo jiné údajně topilo svého vrstevníka. Vzápětí se kvůli tomu pohádala s jeho matkou. Do sporu dvou žen se následně podle spisu zničehonic vložila později obžalovaná Žaneta Dunková a slovně i fyzicky zaútočila na ženu, která dítě napomenula.

Napadené se pak podle závěrů vyšetřování přiběhl zastat David M., přičemž Dunková napadla i jeho. Na pomoc jí pak podle žalobce přišli ještě obžalovaní Radek Čonka, Jiří Demeter, Rostislav Drška, Michal Dunka a Roman Dunka a společně poškozeného zbili a rasisticky uráželi.

Dunková při hlavním líčení připustila, že se poprala s návštěvnicí, byť podle ní byl důvodem fakt, že žena ji rasisticky urazila. Davida M. pak prý možná zasáhla rukama, když jimi máchala kolem sebe. Že by na něj následně spolu s dalšími lidmi brutálně útočila, ale odmítla.

Soud nakonec Dunkovou skutečně uznal vinnou pouze z napadení ženy a prvotního oboření se na Davida M. Pokud jde o jeho surové napadení, v tomto bodě ji zprostil. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví jí uložil desetiměsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu osmnácti měsíců.

„Jako jediná ze všech obžalovaných v sobě našla odvahu čelit následkům protiprávního jednání. Sama se přihlásila na policii, částečně se doznala a projevila lítost,“ řekl na její adresu soudce Řehola. „Neexistují důkazy, že by se zapojila do následného napadení poškozeného. Panují o tom důvodné pochybnosti.“

Pokud jde o obžalované muže, všichni při hlavním líčení popřeli, že by poškozeného brutálně napadli. Jeden pouze připustil, že dal Davidovi M. facku. Další dva vypověděli, že do něj strčili ve snaze dostat z vody do bezpečí své děti.

Senát nakonec uznal z útoku na muže vinnými Radka Čonku, Michala Dunku, Romana Dunku a Jiřího Demetera. Všichni se podle soudu dopustili ublížení na zdraví a výtržnictví. Prvním dvěma jmenovaným uložil osmnáctiměsíční tresty odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu dvou let. Zbylé dva pak poslal na rok do vězení.

„Jejich vina vychází i z jejich výpovědí, kdy doznali fyzický kontakt s poškozeným. Podle svých slov do něj minimálně strčili. Ve spojení s dalšími důkazy lze tvrdit, že bylo prokázáno, že se podíleli na jeho napadání a že jejich motivací byla odplata za útok na Dunkovou,“ popsal Řehola.

U Demetera poznamenal, že už byl třináctkrát soudně trestaný a že už v podstatě nebyla jiná možnost, než ho poslat za mříže. Obdobně se vyjádřil na adresu Romana Dunky.

Zprošťující verdikt soud naopak vynesl nad Rostislavem Drškou. „Žádný důkaz nesvědčí o tom, že by se měl dopustit jakéhokoli protiprávního jednání. Podle svědků i poškozených tam sice byl, nicméně nikdo nepotvrdil, že by měl protiprávně zasahovat. Naopak měl být osobou, která se snažila konflikt uklidnit,“ podotkl Řehola.

Částečně zproštění si vyslechli i Čonka s Demeterem. Podle žalobce po incidentu vyhrožovali zabitím lidem, co chtěli bránit Davida M. S tím se však senát neztotožnil. „Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že se něčeho takového dopustili,“ poznamenal předseda senátu Řehola.

Vyhlášení se zúčastnili tři obžalovaní, Michal Dunka, Radek Čonka a Jiří Demeter.

Rozsudek není pravomocný. Demeter se na místě odvolal. Za Romana Dunku podal odvolání jeho obhájce. Michal Dunka se práva na odvolání vzdal. U dalších běží lhůta. Tu si ponechal i státní zástupce.