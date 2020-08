Poškozeného zasypali rasistickými nadávkami, říká žalobce o útoku v Dubí

K soudu se dostavili všichni obžalovaní. Jeden dopředu avizoval, že nebude vypovídat. Zbytek o události promluví. Hlavní líčení je naplánované na celé dopoledne.

Incident se na dubském koupališti odehrál 7. srpna 2018 odpoledne. Jedna z návštěvnic se tehdy podle spisu rozhodla umravnit malé dítě, které mimo jiné topilo svého vrstevníka. Pohádala se při tom s jeho matkou. Do sporu se podle závěrů vyšetřování vložila také obžalovaná Žaneta Dunková a napadla ženu, která dítě napomenula.

„Poškozenou napadla nejprve slovně, kdy na ni mimo jiné křičela, že je mr..a bílá, a následně také fyzicky. Poškozenou udeřila dvěma údery pěstí do hlavy. Následně ji chytila za vlasy a strhla na dno bazénku, načež jí jednou rukou pustila a opakovaně ji udeřila do zad a do krku, řvala u toho, že ji zabije,“ popsal situaci státní zástupce.

V obžalobě píše, že v tento okamžik se napadené zastal David M. a vše odnesl těžkými zraněními.

Podle žalobce se na něj nejprve obořila obžalovaná Dunková a praštila ho pěstí obličeje, přičemž vzápětí se zapojila pětice mužů, jmenovitě Radek Čonka, Jiří Demeter, Rostislav Drška, Michal Dunka a Roman Dunka, kteří se snažili bránit Dunkovou. Celá šestice pak podle žalobce Davida M. zasypala rasistickými nadávkami a zbila ho.

„Děti si hrály a cákaly na poškozenou vodu. Ona dostala nervy a praštila s dítětem mojí kamarádky do vody. Pak se začala hádat s jeho maminkou. Můj syn brečel, tak jsem ji poprosila, aby byla potichu. Ona na to, že jsme černý sv..ě a že si máme hlídat svoje děti. Já jsem vybouchla, zatáhla jsem ji za vlasy. Popraly jsme se jako ženský,“ uvedla Dunková.

8. srpna 2018

Vzápětí prý na místo přiběhl David M. a několikrát do ní strčil, až upadla.

„Mávala jsem při tom rukama, jak jsem se bránila, možná jsem ho zasáhla. Pak už tam přiběhli další a já už jenom koukala. U toho už jsem vůbec nebyla. Šla jsem stranou,“ podotkla Dunková, jež dlouhodobě žije v Anglii s obžalovaným Drškou. Ten se prý do incidentu také vůbec nezapojil. Neviděla prý ani svého bratra Romana.

„Pak tam bylo strašně moc lidí. Prali se tam,“ dodala Dunková s tím, že se šla sama nahlásit na policii. Zároveň se omluvila poškozeným. Její dnešní výpověď obsahovala ve srovnání s jejími výpověďmi z přípravného řízení několik nesrovnalostí.

9. srpna 2018

Například že nakonec jednoho z obžalovaných od Davida M. odtrhávala. Rozpory vysvětlovala dobou, která od incidentu uplynula.

Státní zástupce viní všechny obžalované z výtržnictví a s ohledem na povahu zranění, jaká muž utrpěl, z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Dunkovou pak ještě z násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. A Čonku s Demeterem z nebezpečného vyhrožování. Podle žalobce totiž po incidentu vyhrožovali zabitím lidem, co chtěli bránit Davida M.