Topil se a oni do něj stejně mlátili, popsala svědkyně napadení v Dubí

Během druhého dne hlavního líčení předstoupili před trestní senát oba poškození.

Nejprve promluvila žena, kterou podle spisu napadla obžalovaná Žaneta Dunková. Pak přišla řada na Davida M., jehož podle obžaloby brutálně zbila Dunková spolu s dalšími pěti muži, a to když se snažil ženy od sebe oddělit.

„Léčil jsem se asi měsíc. Zhruba dva týdny jsem měl jen tekutou stravu,“ vypověděl David M., jehož v souvislosti s událostí dokonce vyznamenal prezident Miloš Zeman. Mladík ze zranění vyvázl bez trvalých následků.

„Postavil jsem se mezi ty ženy. Ta agresivní se mě snažila udeřit. Já jsem ji odstrčil a pak mi, nevím od koho, přistála z levé strany rána pěstí. První ránu jsem opětoval, ale pak začaly létat další údery. Snažil jsem se kopat, nějak se bránit,“ popsal poškozený.

„Pak někdo přišel a řekl: ‚Nechte toho, nebo ho zabijete.‘ Přiběhli další lidi, co se snažili tu situaci uklidnit, a během chvilky přijela městská policie,“ vylíčil.

Při pohledu na obžalované řekl, že všichni na koupališti byli. Samotné napadení se ale podle něj seběhlo tak rychle a takovým způsobem, že nedokázal popsat, kdo co dělal.

V závěru jeho výpovědi dostali obžalovaní prostor se k ní vyjádřit. Radek Čonka poškozeného osočil, že „křičel o černých sviních“, což David M. odmítl. Muži na sebe postupně zvyšovali hlas. Obžalovaný Roman Dunka pro změnu poškozeného napomínal, aby ho nechal domluvit.

Čonka o sobě dával hlasitě vědět i při výpovědi poškozené. V jednu chvíli vstal, řekl, že žena lže, a chystal se odejít. Vzápětí si ale zase sedl.

„Vypila jste tam deset piv, já sedm. Vy jste tam toho vypila víc než já. Pak jste tam všichni pořvávali, že ty černý zm... postřílíte,“ osočil se na ni Čonka. Žena však odmítla popíjení alkoholu i vyhrožování.

3. srpna 2020

Podle obžaloby se vše seběhlo tak, že poškozená chtěla umravnit malé dítě, které mimo jiné topilo svého vrstevníka. Pohádala se při tom také s jeho matkou. Do sporu se podle závěrů vyšetřování vložila také obžalovaná Žaneta Dunková a napadla ženu, která dítě napomenula.

„S tou první ženou jsme se pohádaly. Pak se to uklidnilo a najednou tam přiběhla další, vůbec nevím proč, a začala útočit. Dala mi pěstí a snažila se mě za vlasy stáhnout pod vodu,“ uvedla poškozená.

„Pak už přiběhl David a snažil se ji ode mě odtáhnout. Šla jsem na deku volat policii, a když jsem se otočila, byla všude v brouzdališti krev, jak tam mlátili Davida,“ popsala poškozená.

Jedině u obžalovaného Jiřího Demetera si nebyla jistá, jestli také skočil do vody k Dunkové a Davidovi M. U ostatních řekla, že ano. „Nedokážu ale říct, kdo si jak bouchnul,“ doplnila.

9. srpna 2018

Svědkyně, která v danou chvíli na koupališti byla, označila Dunkovou za útočnici na poškozenou. Za jistého účastníka útoku na Davida M. pak označila Romana Dunku. Obžalovaný Rostislav Drška se podle ní snažil přítomné spíše rozhánět. Pamatovala si i Demetera, ale nevěděla, jestli také fyzicky útočil. Další dva obžalované muže si nevybavila vůbec.

„Bylo to neuvěřitelně agresivní. Řvali, že bílou svini zabijí, protože jim sahá na ženskou. On (David M.) se v podstatě začal topit a oni do něj stejně hlava nehlava mlátili,“ vypověděla.

„Co to tady kecáš? Podívej se na mě a na něj, jak by asi dopadl, kdybych ho mlátil,“ obořil se na ni Roman Dunka a ukazoval při tom na o poznání subtilnějšího Davida M. „No taky podle toho vypadal, že jo,“ odvětila svědkyně. Obžalovaní ji také napomínali, že se neříká cikáni, nýbrž Romové.

Také další svědek označil za útočníka Romana Dunku. Dále pak také Radka Čonku. Další obžalovaný Michal Dunka tam prý byl, ale podle něj se nezapojoval. Dršku a Demetera si nevybavil.

K sestavě obžalovaných se vyjádřila i matka poškozené ženy. O Dunkové řekla, že jí napadla dceru a následně se zapojila i do útoku na Davida M. U toho podle ní nechyběl ani Radek Čonka. Michal Dunka a Demeter na koupališti prý byli, ale neví, jestli v daný moment byli v brouzdališti. U Dršky a Romana Dunky si vůbec nebyla jistá.

8. srpna 2018

Státní zástupce viní všechny obžalované z výtržnictví a s ohledem na povahu zranění, jaká muž utrpěl, z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Dunkovou pak ještě z násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. A Čonku s Demeterem z nebezpečného vyhrožování. Podle žalobce totiž po incidentu vyhrožovali zabitím lidem, co chtěli bránit Davida M. Všem hrozí až desetileté tresty.

Obžalovaní, až na Romana Dunku, vypovídali v pondělí. Dunková přiznala, že se poprala s poškozenou. Že by bila Davida M., stejně jako všichni ostatní odmítla. Několik mužů pouze připustilo, že do poškozeného strčili, případně mu dali facku kvůli sporu s Dunkovou či protože se v jeho blízkosti nacházely jejich děti.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat na konci září.